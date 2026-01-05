Осъдиха 10 души за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Д есет души, разпространили „злонамерени“ твърдения, че първата дама на Франция Брижит Макрон е родена мъж, бяха признати за виновни в кибертормоз, съобщи Daily Mail.

Парижки съд осъди подсъдимите условни присъди до осем месеца затвор за „особено унизителни и обидни“ коментари.

Осем мъже и две жени на възраст от 41 до 65 години бяха обвинени в публикуване на „многобройни“ неверни твърдения, че съпругата на президента Еманюел Макрон е родена мъж, и в свързване на 24-годишната им разлика във възрастта с педофилия.

Брижит Макрон не присъства на двудневния процес през октомври.

Вчера в ефир на националната телевизия TF1 тя заяви, че е започнала съдебно производство, за да „даде пример“ срещу тормоза - след като някои от публикациите бяха гледани десетки хиляди пъти.

Дъщеря ѝ, Типен Озиер, свидетелства за това, което тя описва като „влошаване“ на живота на майка ѝ, откакто онлайн тормозът се е засилил.

„Тя не може да игнорира ужасните неща, които се казват за нея“, каза Озиер пред съда.

Озиер каза, че въздействието се е разпростряло върху цялото семейство, включително внуците на Макрон.

Ten people who spread false claims France's First Lady Brigitte Macron was born a man are found guilty of cyberbullying in Parishttps://t.co/KmJew4YzVL — Cult of Moo-wu (@VHS_Archive) January 5, 2026

Счита се, че подсъдимата Делфин Жегус, на 51 години, известна като Амандин Роа и описваща себе си като медиум и автор, е изиграла основна роля в разпространението на слуха, след като е публикувала четиричасово видео в своя YouTube канал през 2021 г.

Тя беше осъдена на шест месеца затвор.

Акаунтът X на 41-годишния Орелиен Поарсон-Атлан, известен като Зоуи Саган в социалните мрежи, беше спрян през 2024 г., след като името му беше цитирано в няколко съдебни разследвания.

Поарсън-Атлан получи осеммесечна условна присъда.

Сред другите обвиняеми са избран служител, учител и компютърен специалист.

Няколко от тях заявиха пред съда, че коментарите им са били замислени като хумор или сатира и казаха, че не разбират защо са преследвани.

Случаят е резултат от години на конспиративни теории, според които Брижит Макрон е родена с името Жан-Мишел Троньо, което всъщност е името на брат ѝ.

Макрон също така заведоха дело за клевета в Съединените щати срещу консервативната инфлуенсърка Кандис Оуенс.

Г-н и г-жа Макрон, които са женени от 2007 г., се запознаха за първи път в гимназията, където той беше ученик, а тя - учителка.

Брижит Макрон, 24 години по-възрастна от съпруга си, тогава се казваше Брижит Озиер и беше омъжена майка на три деца.

48-годишният Еманюел Макрон е президент на Франция от 2017 г.

През ноември Кандис Оуенс заяви, че френското правителство е планирало убийството ѝ, след като семейство Макрон обявиха делото си за клевета.

Провокаторът използва X, за да наложи твърдението, че френският президент и първа дама са организирали и финансирали заговор за покушение срещу нея, като същевременно уж е заплашил и френския журналист Ксавие Пусар.

36-годишният Оуенс и Пусар шумно популяризират конспиративната теория, че 72-годишният Макрон е роден мъж.

Оуенс твърди, че е бил уведомен за плановете на двойката от „високопоставен служител на френското правителство“.

Тя отказа да назове кой е този човек или как би имал достъп до подобна информация.

„След като определих позицията на този човек и близостта му до френската двойка, прецених, че информацията, която ми е дал, е достатъчно достоверна, за да я споделя публично в случай, че нещо се случи“, каза майката на четири деца.

Тя твърди, че френският служител разполага с „конкретни доказателства“ за плановете за убийство, въпреки че отказва да запознае последователите си с тези доказателства.