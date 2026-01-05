Маймуна потроши магазин за китари

М аймуна, повредила музикални инструменти в магазин за китари в Тенеси, е задържана след часове издирване. Косматият „престъпник“ - капуцин канела, родом от Централна и Южна Америка - е бил заловен в неделя, 4 януари, след като е бил забелязан да буйства в музикалния магазин Trade Center в Мористаун, предаде New York Post.

Собствениците на малкия бизнес се обадили на полицията около 8 сутринта, за да съобщят за щетите, за които охранителни камери разкрили, че са причинени от малкия кафяв примат.

Изображения, публикувани от полицията, показват как малкото животинче се е навело над стойка за китара, докато наднича в стъклена витрина.

Маймуна алкохоличка тероризира град в Индия

Monkey gets loose and destroys guitars while rampaging through Tennessee music store https://t.co/pj5NeQ9kCt — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 5, 2026

След претърсване маймуната най-накрая е била заловена в неделя вечерта, съобщи 10News.

MORRISTOWN, Tenn. (WATE) — A monkey was caught after damaging a musical instrument store in Morristown on Sunday, the Morristown Police Department said. "We are aware of the allegation that the animal was stolen, and we will be continuing the investigat... https://t.co/Y9Lt4KwNkZ — WATE 6 On Your Side (@6News) January 5, 2026

Остава неясно къде и как е била заловена маймуната, но полицаи са били видени да пренасят голяма клетка за животни над мрежеста ограда в жилищен двор.

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода

Смята се, че маймуната е била открадната от ферма в Алабама и продадена на жена от Тенеси.

Оригиналният ѝ собственик е бил уведомен за откриването ѝ - и за нейните пакости - от Министерството на земеделието на САЩ.