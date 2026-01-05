Свят

Маймуна потроши магазин за китари

Капуцин канел е бил заловен в неделя, 4 януари, след като е бил забелязан да буйства в музикалния магазин в Тенеси

5 януари 2026, 13:34
Маймуна потроши магазин за китари
М аймуна, повредила музикални инструменти в магазин за китари в Тенеси, е задържана след часове издирване. Косматият „престъпник“ - капуцин канела, родом от Централна и Южна Америка - е бил заловен в неделя, 4 януари, след като е бил забелязан да буйства в музикалния магазин Trade Center в Мористаун, предаде New York Post

Собствениците на малкия бизнес се обадили на полицията около 8 сутринта, за да съобщят за щетите, за които охранителни камери разкрили, че са причинени от малкия кафяв примат.

Изображения, публикувани от полицията, показват как малкото животинче се е навело над стойка за китара, докато наднича в стъклена витрина.

Маймуна алкохоличка тероризира град в Индия

След претърсване маймуната най-накрая е била заловена в неделя вечерта, съобщи 10News.

Остава неясно къде и как е била заловена маймуната, но полицаи са били видени да пренасят голяма клетка за животни над мрежеста ограда в жилищен двор.

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода

Смята се, че маймуната е била открадната от ферма в Алабама и продадена на жена от Тенеси.

Оригиналният ѝ собственик е бил уведомен за откриването ѝ - и за нейните пакости - от Министерството на земеделието на САЩ.

<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
