"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

О перацията на САЩ във Венецуела предизвиква геополитическо преосмисляне из цялото Западно полукълбо и по целия свят.

Президентът Доналд Тръмп реши да предприеме изненадваща военна операция и да отстрани Николас Мадуро, с което сложи край на продължило години напрежение с Каракас за няколко часа, но този ход отвори нов набор от въпроси.

Какво означава това за останалата част от Латинска Америка? Как ще се пренастроят противници като Русия, Китай и Иран? Какъв ще е ефектът върху световните енергийни пазари? И отбелязва ли това трайна промяна в проекцията на силата на САЩ?

В изявленията си след началото на операцията, Тръмп даде малко индикации за следващите стъпки, освен уверението, че операцията е била решаваща и САЩ ще "управляват" Венецуела поне за известно време.

За да оценят как падането на Мадуро, и начинът на неговото отстраняване, може да пренареди глобалната политика, POLITICO събра мнения от различни експерти, от регионални анализатори до ветерани по национална сигурност, за да оценят решението на администрацията на Тръмп и да прогнозират как то ще се отрази в останалия свят.

Ето какво казаха те:

1. "Оста на авторитарните режими… може да почувства допълнителна нужда да докаже своята стойност" - Райън Бърг

Райън Бърг е директор на Програмата за Америка и ръководител на Инициативата за бъдещето на Венецуела в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Администрацията на Тръмп е сериозна относно стратегията за Западното полукълбо, изложена в последния документ за националната сигурност, с т.нар. "Тръмпова корелация" за региона. Фактът, че президентът Тръмп започна операцията само няколко часа след срещата на Николас Мадуро с китайски специален пратеник, изпраща ясно и недвусмислено послание към Китай и неговата роля в Америка. То също така показва, че "оста на авторитарните режими" е силна по време на мир, но не е решаваща за взаимна подкрепа в моменти на критична нужда, когато става въпрос за сигурността на режима. Тръмп вече обърна внимание на това в изявленията си за операцията, като конкретно посочи други успешни атаки на САЩ срещу противници, включително срещу Иран. Оста на авторитарните режими, особено Русия и Китай, може да усети допълнителна спешност да докаже своята стойност пред натиска върху техните съюзници като Венецуела.

2. "Лесно можем да си представим китайско обвинение срещу тайвански лидер" - Джъстин Логан

Джъстин Логан е директор на изследванията по отбранителна и външна политика в Института "Като".

Геополитическите последици от операцията във Венецуела и залавянето на диктатора Николас Мадуро и съпругата му ще бъдат ограничени, тъй като влиянието им върху глобалния баланс на силите ще е малко. Въпреки това, могат да се предвидят две малки, но потенциално значими последствия.

Първо, други велики сили в бъдеще биха могли да се позоват на твърдението на администрацията, че атаката е законна, защото Мадуро е под обвинение в САЩ. Лесно можем да си представим китайско обвинение срещу тайвански лидер с изфабрикувани основания, за да се оправдае китайска атака срещу Тайван. След това САЩ ще трябва да твърдят, че аналогията е несъстоятелна, защото американското обвинение е легитимно, а китайското не.

Второ, президентът Тръмп се гордее с непредсказуемостта си, а тази атака само ще задълбочи убеждението на другите държави в променливостта на американската външна политика. Лидери, които са в противоречие с администрацията на Тръмп, вероятно ще обмислят по-внимателно как да се застраховат, чрез по-близки отношения с Китай или Русия, или чрез изготвяне на по-добри и ясни планове за избягване на подобни кампании като тази в Каракас. Повече страх ще е съпроводен с по-внимателно обмисляне на това как да се противодейства на капризните САЩ.

3. "Без венецуелски петрол, политическата система на Куба ще рухне" - Стивън Кинцер

Стивън Кинцер, дългогодишен чуждестранен кореспондент за New York Times, е старши сътрудник в Watson School за международни и обществени дела на Университета Браун.

Тръмп е най-ресурсно ориентираният американски президент от времето на Айзенхауер насам. Той вижда венецуелския петрол като голяма награда. Когато изисква от страните да спрат да купуват петрол от Русия и Иран и те го питат за алтернатива, той би искал да каже: "Ще ви дам петрол от Венецуела." Това е значимо геополитическо оръжие.

Това обаче е дългосрочна мечта. Мотивът на държавния секретар Марко Рубио е по-непосредствен. Той идва от общностна среда, центрирана върху 65-годишната мечта за сваляне на Фидел Кастро. Фактът, че Кастро е мъртъв, няма значение, Рубио и неговите поддръжници във Флорида все още искат да го унищожат. Те подкрепят операцията във Венецуела не заради самата страна, а като начин да отрежат жизнената линия на Куба. Рубио се надява, че без венецуелски петрол, политическата система на Куба най-накрая ще се срине. Това ще превърне двете страни в покорни клиенти, или в кървави бойни полета, където ново поколение латиноамериканци ще се опита да се противопостави на "орела с крадливи нокти", както го нарича никарагуанският бунтовнически лидер Аугусто Сезар Сандино.

4. "Синоним на прекомерна самоувереност и провал" - Ема Ашфорд

Ема Ашфорд е старши сътрудник в програмата Reimagining U.S. Grand Strategy към Stimson Center.

Америка винаги е правела изключение за Латинска Америка. Дори когато бащите основатели ясно заявяват желанието САЩ да стоят настрана от европейската политика на силите, те признават специалните интереси на Америка.

Те признават и готовността САЩ да действа в тяхната защита. По-късно президентите използват мантията на Доктрината Монро, за да оправдаят многократни военни операции и промяна на режими в региона. Залавянето на Николас Мадуро посред нощ може да е нарушило различни вътрешни и международни закони, но не е против историческата готовност на Америка да нарушава правила в собствения си интерес.

Геополитически най-важният аспект на този удар е, че администрацията е сериозна относно т.нар. "Тръмпова корелация" към Доктрината Монро. Тя обещава да "откаже достъп на външни конкуренти" като Русия и Китай до региона. Това послание не можеше да бъде показано по-ясно от нощната операция, когато китайска делегация, пристигнала за преговори с Мадуро, беше събудена заедно с останалите в Каракас от звука на въздушните удари. Америка заявява традиционната си роля в региона и показва, че Западното полукълбо е затворено за външни сили.

Източник: AP/БТА

4. "В дългосрочен план, Венецуела може да играе много по-голяма роля на световния петролен пазар" - Боб Макнали

Боб Макнали е основател и президент на Rapidan Energy Group, независима фирма за анализ на енергийните пазари, политики и геополитика, базирана във Вашингтон.

От гледна точка на енергетиката, краткосрочното налагане на САЩ върху Венецуела е сравнително малък фактор. Световните петролни пазари разполагат с изобилно предлагане, като Венецуела допринася само около 4 процента от вноса на суров петрол в Китай и САЩ. Да, китайските "чайници" (малки рафинерии) биха съжалили за загубата на евтини барели, ако това се случи. Но това не е сериозна заплаха за петролния сектор на Китай, камо ли за икономиката или националната му сигурност.

В дългосрочен план Венецуела може да играе много по-голяма роля на световния петролен пазар, благодарение на огромните си, макар и скъпи, резерви. Въпреки това е важно да се признае, че достигането на този дългосрочен потенциал ще бъде дълъг и сложен процес, съпроводен с множество политически, търговски и пазарни рискове. Мнозина се питат дали Вашингтон би поискал от правителство да напусне Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). Венецуела е един от основателите на ОПЕК. Вероятно не, защото това би разгневило Саудитска Арабия и ОАЕ, а през 2020 г. президентът Тръмп разбра важността на управлението на производството на ОПЕК, след като я помоли да намали добива, за да спаси шистовия петрол в САЩ.

Rapidan казва на клиентите си от седмици, че шансовете Тръмп успешно да замени или кооптира Мадуро са около 70 процента. Въпреки че Мадуро беше успешно отведен в американска юрисдикция, преходът все още не е завършен. Не е ясно кой ще наследи сегашното правителство, кога това ще се случи и как то ще се отнася към САЩ, други съюзи и енергийните пазари.

Ясно е обаче, че президентът Тръмп е решен да превърне Венецуела в първия конкретен пример за "Тръмповата корелация" към Доктрината Монро. Американският натиск и дипломация ще продължат, докато САЩ не са убедени, че техните външнополитически и енергийни интереси са защитени.

5. "Заплашвайте лидерите на упорити съюзници и слаби противници" - Даниел У. Дрезнер

Даниел У. Дрезнер е академичен декан и професор по международна политика в Fletcher School of Law and Diplomacy, Университет Tufts. Автор е на "Drezner’s World".

През лятото на 2024 г. предупредих, че вторият мандат на Тръмп вероятно ще увеличи, а не намали американския военен авантюризъм: "Макар терминът да е често насочен към него, Тръмп не е изолационист, той е меркантилист, който предпочита да използва сила в това полукълбо." Използването на сила за сваляне на Николас Мадуро е ясен пример, който подкрепя това твърдение.

Ефектът, който е интересно да се наблюдава от тази американска акция, е как ще реагират други държавни и правителствени лидери. Постоянна черта на външната политика на Тръмп е фокусът върху натиска върху или ласкаенето на индивидуалните лидери на други страни. Някои от колегите ми наричат това "нео-роялистка" перспектива, съсредоточена върху отделни елити, а не върху закони или институции. Ясното заключение е, че администрацията на Тръмп не се интересува от международни закони или норми, когато атакува чужди лидери.

Смятам, че администрацията ще използва тази акция срещу Мадуро, за да заплашва лидерите на упорити съюзници и слаби противници, че те могат да са следващите. И такива заплахи може да проработят. Точно както членове на Конгреса на САЩ се страхуваха от лични атаки по време на управлението на Тръмп заради неговата риторика, страните без силен патрон могат да бъдат по-склонни да се подчинят на американския натиск. Разбира се, другият ефект може да бъде лидерите на други страни да се свържат по-близко с велики сили като застраховка срещу САЩ.

Източник: iStock

6. "Усложняване на собствената му голяма стратегия" - Даниел Р. Депетрис

Даниел Р. Депетрис е сътрудник в Defense Priorities.

Нощната американска въздушна атака на специалните части, които заловиха венецуелския диктатор Николас Мадуро и съпругата му, бяха планирани и изпълнени перфектно. Президентът Тръмп има право да се гордее с резултатите; Мадуро, който издържа на стратегията на максимален натиск на първата администрация на Тръмп, скоро ще се изправи пред американски съд като обвиняем.

Ако залавянето на Мадуро ни казва нещо, то е, че Тръмп е сериозен в изпълнението на "Тръмповата корелация" в Западното полукълбо. За по-малко от година Латинска Америка се превърна от периферия на американската стратегия в един от основните й театри. Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп утвърждава Западното полукълбо не само като ключов приоритет за сигурността на САЩ, но и като тяхна ексклузивна зона, където външни сили не са желани. Латиноамериканските лидери, които се съобразяват с американските искания, като аржентинския президент Хавиер Милей и Ел салвадорския президент Найиб Букеле, ще бъдат възнаградени; тези, които не се подчиняват, като Мадуро, кубинския президент Мигел Диас-Канел и колумбийския президент Густаво Петро, ще се сблъскат с интензивен американски икономически и реторичен натиск, включително заплахата от нова акция за залавяне посред нощ. Текущата американска политика се движи по-малко от разпространение на демокрация и регионална икономическа интеграция, а повече от упражняване на чиста сила.

Разбира се, САЩ не са първата страна, която иска да запази предимството си в собственото си "близко задграничие". Все пак поддържането на хегемония чрез принуда не е без разходи. Дори малките държави не обичат да им се диктува, и ако натискът стане твърде интензивен или изискванията непоносими, те могат да прибегнат до стратегии за застраховане или директно балансиране, за да защитят собствените си интереси за сигурност. Що се отнася до Латинска Америка, най-вероятната алтернатива е Китай, който вече е основен търговски партньор за много правителства в региона. Би било иронично, ако военната операция на Тръмп във Венецуела усложни собствената му голяма стратегия в дългосрочен план.

7. "Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела" - Леланд Лазаръс

Леланд Лазаръс е основател и CEO на Lazarus Consulting, фирма за геополитически рискове, фокусирана върху отношенията САЩ–Китай и Китай–Латинска Америка.

Отстраняването на Мадуро от САЩ потенциално убива няколко заека с един удар: може да увеличи доставките на петрол за САЩ и да понижи цените, да ограничи наркотрафика, да отстрани Китай, Русия и Иран от стратегическите им позиции и да отслаби други регионални противници като Куба и Никарагуа.

Но това може също да предизвика надпревара за ресурсите на Венецуела. Особено Китай рискува да загуби петролни потоци, повече от 60 милиарда долара в неуспешни заеми и един от надеждните си политически плацдарми в Западното полукълбо. Два конкретни примера илюстрират това: комисия на Камарата на представителите, разглеждаща Китайската комунистическа партия, наскоро идентифицира петролния танкер SKIPPER, конфискуван от САЩ, като свързан с Китай. През ноември миналата година на бизнес форум в Маями Мария Корина Мачадо каза, че през 2012 г. държавната китайска компания CITIC извършва единственото пълно геоложко проучване на критичните минерални ресурси на Венецуела, което и до днес остава в нейни ръце.

Аз се притеснявам, че откритото използване на Доктрината Монро от САЩ може да предизвика съпротива в региона, защото местните народи не искат връщане към неограничен американски империализъм. Освен това ме тревожи, че администрацията няма добре обмислен план. Президентът Тръмп каза, че САЩ ще "управляват" Венецуела до мирен преход. Как ще се гарантира, че Мачадо няма да се върне във фракционно разделена Венецуела? Какво ако членовете на вътрешния кръг на Мадуро започнат продължителна партизанска война с оръжия от Куба, Никарагуа, Китай, Русия или Иран? Това са въпроси, които трябва да се решат сега.

Източник: iStock/GettyImages

8. "Украйна и Тайван трябва да се страхуват" - Райън Крокър

Райън Крокър е кариерен служител във външната служба на САЩ и е бил посланик в Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия, Кувейт и Ливан.

Най-очевидното сравнение, което изниква, е операцията "Just Cause", свалянето и арестуването на Мануел Антонио Нориега в Панама през декември 1989 г. По-скъпа военна операция (23 американски войници убити в действие), но с ясен резултат: в рамките на седмица панамската избирателна комисия обяви за легитимен победителя от оспорваните избори през май 1989 г.

По-малко ясно е какво ще се случи след това във Венецуела. Мадуро е отстранен, но режимът продължава, вицепрезидентът е встъпил в длъжност като президент. Без войски на терен, как ще се оформят събитията?

Международната реакция към "Just Cause" включва резолюция на Съвета за сигурност на ООН за осъждане, внесена от Съветския съюз, подкрепена от Китай и наложено вето от САЩ, Великобритания и Франция. Ще бъде изключително интересно да се види какво ще се случи сега. Ако Русия и Китай мълчат, това ще бъде огромна стъпка към възникването на свят с баланс на силите. Украйна и Тайван трябва да се страхуват.

9. "Латиноамериканските страни ще преразгледат ограничените си възможности да възпират американски военни атаки" - Стивън Макфарланд

Стивън Макфарланд е американски дипломат, бивш посланик в Гватемала, с два мандата във Венецуела, както и в Ирак и Афганистан, и още осем поста в Латинска Америка.

Това е исторически момент за отношенията на САЩ с Латинска Америка. Това е нова "ера на Доктрината Монро". САЩ не само заловиха Мадуро и пренебрегнаха венецуелската армия; те също обявиха, че ще "управляват" Венецуела до демократичен преход, ще възстановят имуществото и интересите, иззети от американски компании, и ще реконструират нефтената индустрия, за да гарантират достъп до енергия. Необяснимо, президентът Тръмп също минимизира ролята на Мария Корина Мачадо в бъдещото венецуелско правителство, която обедини опозицията и я доведе до победа на президентските избори през 2024 г. Посланието е, че САЩ ще правят каквото поискат в полукълбото, за да запазят достъпа до природни ресурси, и че имат военната сила да го постигнат.

В отговор, повечето страни в региона, които основно са против Мадуро, но се тревожат за своя суверенитет пред всемогъщия САЩ, не могат да направят много повече от критика на администрацията на Тръмп. Някои ще се надяват на намаляване на венецуелската миграция към страната си, докато други ще мълчат, за да избегнат американски търговски санкции. Куба и Никарагуа трябва да се страхуват, че са следващите в списъка за смяна на режима, а Колумбия и Мексико трябва да се страхуват от американски военни акции срещу наркотрафиканти. Извън континента, Русия може да търси търговска сделка за Венецуела в замяна на американско съгласие по въпроса с Украйна.

В дългосрочен план, латиноамериканските страни ще преразгледат ограничените си възможности да възпират американски военни удари; поколение по-късно регионът може да е по-малко зависим от САЩ и да развие повече, а не по-малко, връзки с извънрегионални играчи. Континент, който се страхува от САЩ, вместо да ги възприема като силен партньор, вещае лошо за дългосрочните стратегически интереси на Америка.

Критичен въпрос е дали САЩ могат да осигурят стабилен и устойчив демократичен преход във Венецуела. Ще намалее ли венецуелската миграция и ще се върнат ли емигрантите? Ще приемат ли венецуелците правилата на САЩ за производство и износ на петрол? Смяната на режима и възстановяването на нацията са изключително трудни, продължителни и изискват много повече от военно превъзходство. Ако САЩ не успеят да постигнат демократичен преход, ако се забавят като в Ирак и Афганистан и се разсейват от други регионални въпроси, те ще са загубили.

Източник: БТА

10. "САЩ мобилизират световна подкрепа за защита на Тайван" - Кърт Милс

Кърт Милс е изпълнителен директор на списание The American Conservative.

Вероятно най-значимият резултат от 3 януари е, че САЩ току-що предадоха стратегическата висота, за да мобилизират световна подкрепа за защита на Тайван. Това е показателно, защото Белият дом на Тръмп изгуби съюзници дори сред глобалната твърда десница с този ход.

Тревожно е и явното отсъствие на план от администрацията. По време на реч в Мар-а-Лаго, президентът Тръмп изглеждаше отворен да позволи на досега приближената до Мадуро, на пръв поглед действащия президент Делси Родригес, да го наследи. Но Родригес изглеждаше по-малко кооперативна, изисквайки освобождаването на шефа си и потвърждавайки, че само Мадуро е легитимен в нейните очи. Дали Америка сега трябва да се намеси отново?

Накрая, депресиращо е да се види колко е силно наследството на Глобалната война срещу тероризма върху американската армия. Всичко е добре, че САЩ са усъвършенствали специалните операции по време на войните в Близкия изток, както каза председателят на съвместните началници Дан Кейн, но Америка загуби тези войни въпреки тактическите успехи. Единственото оправдание за агресивна политика в Латинска Америка е да се изгони Китай. Но, странно, Тръмп обеща на Китай: "Няма да има проблем. Те ще получат петрол." Петролът, разбира се, вероятно откраднат от венецуелския народ.

11. "Твърде рано е някой да празнува потенциален ресурсен бум, подкрепен от петрол" - Диего Ривера Ривота

Диего Ривера Ривота е старши изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет.

Операцията, водена от САЩ в централната част на Каракас и в някои ключови венецуелски съоръжения за сигурност, е историческа. Въпреки че бележи края на режима на Николас Мадуро, не знаем кой ще управлява Венецуела оттук нататък Дали предстои временен режим, ръководен от САЩ, вицепрезидентът Делси Родригес и други приближени на Мадуро, или някой друг.

В този контекст геополитическите последици от отстраняването на лидера, макар и нелегитимен и непопулярен, на страната с най-големи запаси на суров петрол са доста сложни и могат да имат глобални отражения. Развитието през следващите дни може да се възприеме в други столици като сигнал за преход към международна система, в която мощни държави могат да управляват сфери на влияние, както се е случвало през XIX и началото на XX век.

Що се отнася до световните петролни пазари, важно е да се отбележи, че притежаването на най-големите резерви на суров петрол по никакъв начин не гарантира способност за бързо увеличаване на производството. Производството на петрол във Венецуела достигна връх през 1997 г. с над 3,5 млн. барела на ден, за да спадне до 0,9 млн. барела на ден през 2024 г. след години на лошо управление и корупция. Обрат на почти две десетилетия е възможен, но изисква огромни инвестиции, ясни стимули за петролните компании и време. Това е възможно само при стабилност и ясни стимули за инвестиции във Венецуела, нещо по-лесно за казване, отколкото за правене.

Светът също се е променил от 2006 г. насам. Глобалното търсене изглежда несигурно, с много ограничен растеж. В Латинска Америка, Бразилия и Аржентина значително увеличиха производството си на петрол през последните пет години, а Гвиана се изкачи от нула почти до достигане на текущото производство на Венецуела, според предварителни данни от 2025 г. Обобщено, твърде рано е някой да празнува потенциален ресурсен бум за САЩ, базиран на петрол.

Източник: iStock

12. "Силни стимули за тихо умиротворяване на Вашингтон" - Мие Хьойрис Дал

Мие Хьойрис Дал е датска журналистка на свободна практика, базирана в Мексико Сити и Богота. Тя е отразявала Венецуела и президентските избори през 2024 г. и последиците от тях.

Атаките на САЩ срещу Венецуела и залавянето на Николас Мадуро на 3 януари разтърсиха Латинска Америка и света. В рамките на часове световните лидери заеха позиции, които разкриха растящи разделения. Президентите на Колумбия, Бразилия и Мексико бързо осъдиха американските атаки. Те са били обект на заплахи и тормоз от Доналд Тръмп през последните месеци и могат да се притесняват, че са следващите, в една или друга форма.

Атаките на САЩ срещу Венецуела изостриха глобалните и регионални разделения. Една линия минава между авторитарните съюзници на Мадуро, като Куба, Иран и Русия, които осъждат операцията като империалистично прекрачване, и демократичните актьори, които дълго настояваха за край на управлението на Мадуро, но са несигурни относно смяната на режима със сила. В Латинска Америка се оформя още едно разделение между лидери, свързани с Тръмп, предимно отдясно, които приветстват отстраняването, и неориентирани леви президенти, които го осъждат на основата на суверенитета.

През следващите седмици латиноамериканските лидери, особено тези, които не са политически свързани с Тръмп, вероятно ще засилят призивите за мир, уважение към суверенитета и спазване на международното право във форумите на мултилатерални организации. В същото време дори най-силните критици на операцията ще имат силни стимули да умиротворят Вашингтон тихо. Много латиноамерикански правителства вероятно ще инвестират повече в борба с наркотрафика и контрол на миграцията.