Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Е вропейската комисия обяви, че „много сериозно разглежда“ жалби, срещу модела на изкуствен интелект Grok, създаден от компанията xAI на мултимилиардера Илон Мъск.

Обвиненията са, че Grok се използва за създаване и разпространение на сексуално експлицитни изображения на деца, предаде АФП.

„Grok вече предлага „пикантен режим“, който показва сексуално съдържание с някои резултати, генерирани с детски изображения. Това не е пикантно. Това е незаконно. Това е отвратително“, каза пред репортери говорителят на ЕС по цифровите въпроси Томас Рение, добавяйки: „Това няма място в Европа.“