Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Н еподходящи са условията за туризъм във високите части на планините. От Планинската спасителна служба отправиха и предупреждения за туристите - да не се излиза над горския пояс днес. Има и предупреждение за опасност от лавини.

А след като жена загина в автомобил, затиснат от паднало дърво в Драгалевци, и силни ветрове причиниха сериозни материални щети в Боровец, в неделя за преминаване на автомобили бяха затворени подстъпите към Златните мостове и Алеко.

По думите на Красимир Димитров от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община, екипите са отстранили около шест паднали дървета по пътните участъци, след което движението е било възстановено, предаде NOVA.

В понеделник пътищата в Природен парк Витоша кв. “Драгалевци“ – хижа Алеко“ и кв.“Бояна“ – местност „Златни мостове“ вече бяха отворени за движение.

От дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община са реагирали на 83 сигнала, от които над 30 за паднали клони и дървета. През днешния ден шест аварийни екипа продължават работа и реагират на сигнали.

Градският транспорт се движи нормално, а своите маршрути изпълняват всички линии до Витоша – 61, 63 и 66. Екипите на Столична община следят обстановката в реално време и при необходимост ще бъдат предприети необходимите действия за гарантиране на безопасността на хората.

От Столичната община напомнят, че при силен вятър гражданите трябва да обезопасяват или прибират незакрепените предмети по терасите си, както и да избягват паркове и градини. Особено внимание трябва да се обръща на електрически мрежи, билбордове и временни строителни огради.

Според Планинската спасителна служба ситуацията във Витоша не е съществено променена. В по-високите части продължава да има заледявания, силен вятър и силно ограничена видимост, а в по-ниските – киша и мокър сняг. „В момента условията изобщо не са подходящи за туризъм“, подчерта Асен Ангелов от ПСС.

Спасителите препоръчват туристите да не излизат над горския пояс и да се информират предварително за метеорологичната обстановка. Задължителна е подходящата зимна екипировка, включително туристически котки, тъй като заледените пътеки крият сериозен риск от подхлъзвания и травми.