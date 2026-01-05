Свят

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция

5 януари 2026, 09:31
Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

П овредата, причинила затварянето на гръцкото въздушно пространство тази сутрин, постепенно се отстранява, а международното летище в Атина обяви, че оперативният му капацитет вече е възстановен, съобщи държавната телевизия Скай.

Проблем с радиочестотите на ръководството на въздушното движение на Гърция предизвика отмяната на повечето полети от и към страната и затварянето на въздушното ѝ пространство.

Дете си изпусна балона и парализира летище

В съобщение на атинското международно летище „Елефтериос Венизелос“ се казва, че оперативният му капацитет вече е възстановен, но закъсненията на полетите ще продължат поради натрупването на необслужени полети по време на техническия проблем.

За постепенно нормализиране на ситуацията се съобщава и на солунското летище „Македония“.

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция. През днешния ден много от полетите за страната се наложи да кацнат на летища в съседни страни, главно в Турция.

При проверката, извършена от Националната служба по киберсигурност и Националната служба за гражданско въздухоплаване, не са открити признаци за саботаж или кибератака. Установено е, че проблемът е възникнат от повреда на антена в планината Герания, която обслужва района за полетна информация на Атина, който включва въздушното пространство на Гърция.

Над 500 полета от и за летището на Атина са отменени

В съобщение на Службата за гражданско въздухоплаване се казва, че проблемът е възникнал поради масово смущение на почти всички честоти, които обслужват района за полетна информация на Атина, като същевременно са били изгубени линиите HELLAS COM и телефонните линии за оперативна комуникация.

В позиция Съюзът на ръководителите на въздушното движение в Гърция поиска разследване на инцидента и заяви, че той не е изолиран случай, а е свързан с остарялото комуникационно оборудване и недостатъчната му поддръжка.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Повреда Гръцко въздушно пространство Затваряне на въздушно пространство Атинско летище Отменени полети Закъснения на полети Радиочестоти Технически проблем Остаряло оборудване Ръководство на въздушното движение
Последни новини

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 8 минути

Инцидентът е станал по улица "Дълга лъка“

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

България Преди 10 минути

Според Петко Русев колата, на която са приписани нарушенията, не е негово притежание

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България Преди 49 минути

"Той донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това", заяви президентът

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 1 час

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 1 час

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 1 час

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Технологии Преди 1 час

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 2 часа

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

Любопитно Преди 3 часа

2026 г. ще бъде „годината на удоволствието“ – с възхода на „дигиталните тройки“, връзките с разлика във възрастта и завръщането на служебната романтика

.

Най-красивите ски курорти в света

Любопитно Преди 3 часа

Има места по света, в които зимата не е сезон, а преживяване

Как да се наспиваме добре през зимата – съветите на експертите

Любопитно Преди 3 часа

<p>Какво ни очаква в политиката през 2026 г. според нумерологията&nbsp;</p>

Любопитно Преди 3 часа

Идната 2026 г. ще е много активна в политически план, заяви нумерологът Ния Николова

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Любопитно Преди 11 часа

Видът Sahelanthropus tchadensis е имал относително дълга бедрена кост в сравнение с предмишницата и според учените това е признак за изправено ходене

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Свят Преди 11 часа

Полицията добави, че няма да дава подробности за самоличността на жертвите

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Свят Преди 12 часа

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Свят Преди 12 часа

Обстоятелства около инцидента се разследват.

Всичко от днес

