Въздушни кадри от 1938 г. може да разкрият съдбата на самолета на Амелия Еърхарт

Н овооткрити въздушни снимки, заснети през 1938 г. над мистериозна аномалия на отдалечен остров в Южния Пасифик, предоставят „много силни“ доказателства, че това може да е изчезналият самолет на Амелия Еърхарт, съобщават изследователи, цитирани от New York Post.

Кадри на необичайна метална структура, заснета под водата в лагуна на остров Никумароро – година след мистериозното изчезване на пионерката в авиацията преди 88 години – засилват подозренията на учените, че т.нар. „обект Тарая“ всъщност е легендарният Lockheed 10-E Electra на Еърхарт, информира Университетът „Пърдю“.

Aerial footage from 1938 provides 'very strong' evidence of Amelia Earhart's long-lost plane: researchers

Екип от 15 изследователи от „Пърдю“ и Института за археологическо наследство (ALI) ще отпътува на 4 ноември за Никумароро – остров, разположен между Хавай и Фиджи, в сърцето на Тихия океан – за да проучи находката, за която се смята, че включва основната част и опашката на изчезналия самолет.

„Намирането на самолета на Амелия Еърхарт би било откритието на живота ми“, заяви д-р Ричард Петигрю, изпълнителен директор на ALI, който от години вярва, че Никумароро крие ключа към разгадането на нейната съдба. „Други доказателства, вече събрани от Международната група за възстановяване на исторически самолети, изграждат изключително убедителна и многостранна картина, че крайната дестинация на Еърхарт и нейния навигатор Фред Нунан е именно Никумароро. Потвърждаването на самолетни останки там би било неопровержимо доказателство.“

Amelia Earhart's Lost Plane May Have Been Found, Says Pilot Who Spent $11 Million to Fund Search

Триседмичната експедиция ще се съсредоточи върху „обекта Тарая“ – мистериозна форма, забелязана за първи път на сателитни снимки през 2015 г. на северния бряг на лагуната. Очаква се изследователите да се завърнат на 21 ноември.

„Успешната идентификация би била първата стъпка към изпълнението на първоначалния план на Амелия – да върне Electra обратно в Уест Лафайет след своя исторически полет“, коментира Стив Шулц, старши вицепрезидент и главен юрисконсулт в „Пърдю“.

„Предстои още много работа, за да се осъществи тази цел, но ние чувстваме, че дължим това на нейното наследство, което остава толкова силно в Purdue – да опитаме да намерим начин самолетът да бъде върнат у дома.“

Амелия Еърхарт започва работа в университета „Пърдю“ през 1935 г. На 2 юли 1937 г. тя и нейният навигатор Фред Нунан изчезват по време на амбициозния си опит да обиколят света със самолет.

Двамата излитат от Лае, Папуа Нова Гвинея, с планове да заредят гориво на остров Хауланд, преди да продължат към Хонолулу и крайната си цел – Оукланд, Калифорния. Но силен насрещен вятър ги изправя пред сериозни трудности, а радиопредаванията на Еърхарт внезапно прекъсват.

Purdue joins the Archaeological Legacy Institute in a South Pacific expedition to search for Amelia Earhart's missing Lockheed Electra airplane.

Американският военноморски флот и бреговата охрана провеждат мащабна 16-дневна спасителна операция, но без успех. На 5 януари 1939 г. Еърхарт е обявена официално за мъртва. Въпреки десетилетия на търсения и милиони похарчени долари, нито нейни останки, нито следи от самолета ѝ са открити.

Последният шумен опит бе експедицията на Тони Ромео и неговия екип Deep Sea Vision, която струваше над един милион долара. Те заснеха сонарно изображение на обект с форма на самолет в Тихия океан, който по-късно бе идентифициран като скално образувание.

Миналия месец президентът Доналд Тръмп обяви, че ще разсекрети и публикува правителствени документи, свързани с Амелия Еърхарт и последния ѝ полет.