Любопитно

Въздушни кадри от 1938 г. може да разкрият съдбата на самолета на Амелия Еърхарт

На 2 юли 1937 г. Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан изчезват по време на амбициозния си опит да обиколят света със самолет

3 октомври 2025, 12:36
Въздушни кадри от 1938 г. може да разкрият съдбата на самолета на Амелия Еърхарт
Източник: Getty Images

Н овооткрити въздушни снимки, заснети през 1938 г. над мистериозна аномалия на отдалечен остров в Южния Пасифик, предоставят „много силни“ доказателства, че това може да е изчезналият самолет на Амелия Еърхарт, съобщават изследователи, цитирани от New York Post.

Кадри на необичайна метална структура, заснета под водата в лагуна на остров Никумароро – година след мистериозното изчезване на пионерката в авиацията преди 88 години – засилват подозренията на учените, че т.нар. „обект Тарая“ всъщност е легендарният Lockheed 10-E Electra на Еърхарт, информира Университетът „Пърдю“.

Екип от 15 изследователи от „Пърдю“ и Института за археологическо наследство (ALI) ще отпътува на 4 ноември за Никумароро – остров, разположен между Хавай и Фиджи, в сърцето на Тихия океан – за да проучи находката, за която се смята, че включва основната част и опашката на изчезналия самолет.

„Намирането на самолета на Амелия Еърхарт би било откритието на живота ми“, заяви д-р Ричард Петигрю, изпълнителен директор на ALI, който от години вярва, че Никумароро крие ключа към разгадането на нейната съдба. „Други доказателства, вече събрани от Международната група за възстановяване на исторически самолети, изграждат изключително убедителна и многостранна картина, че крайната дестинация на Еърхарт и нейния навигатор Фред Нунан е именно Никумароро. Потвърждаването на самолетни останки там би било неопровержимо доказателство.“

Триседмичната експедиция ще се съсредоточи върху „обекта Тарая“ – мистериозна форма, забелязана за първи път на сателитни снимки през 2015 г. на северния бряг на лагуната. Очаква се изследователите да се завърнат на 21 ноември.

„Успешната идентификация би била първата стъпка към изпълнението на първоначалния план на Амелия – да върне Electra обратно в Уест Лафайет след своя исторически полет“, коментира Стив Шулц, старши вицепрезидент и главен юрисконсулт в „Пърдю“.

„Предстои още много работа, за да се осъществи тази цел, но ние чувстваме, че дължим това на нейното наследство, което остава толкова силно в Purdue – да опитаме да намерим начин самолетът да бъде върнат у дома.“

Амелия Еърхарт започва работа в университета „Пърдю“ през 1935 г. На 2 юли 1937 г. тя и нейният навигатор Фред Нунан изчезват по време на амбициозния си опит да обиколят света със самолет.

Двамата излитат от Лае, Папуа Нова Гвинея, с планове да заредят гориво на остров Хауланд, преди да продължат към Хонолулу и крайната си цел – Оукланд, Калифорния. Но силен насрещен вятър ги изправя пред сериозни трудности, а радиопредаванията на Еърхарт внезапно прекъсват.

Американският военноморски флот и бреговата охрана провеждат мащабна 16-дневна спасителна операция, но без успех. На 5 януари 1939 г. Еърхарт е обявена официално за мъртва. Въпреки десетилетия на търсения и милиони похарчени долари, нито нейни останки, нито следи от самолета ѝ са открити.

Последният шумен опит бе експедицията на Тони Ромео и неговия екип Deep Sea Vision, която струваше над един милион долара. Те заснеха сонарно изображение на обект с форма на самолет в Тихия океан, който по-късно бе идентифициран като скално образувание.

Миналия месец президентът Доналд Тръмп обяви, че ще разсекрети и публикува правителствени документи, свързани с Амелия Еърхарт и последния ѝ полет.

Амелия Еърхарт Изчезнал самолет Остров Никумароро Авиационна мистерия Експедиция
Последвайте ни

По темата

Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

pariteni.bg
Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 21 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 17 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 20 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 15 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Любопитно Преди 13 минути

 

<p>Баскетболист от САЩ е пред&nbsp;екзекуция&nbsp;заради бонбони с канабис в Индонезия</p>

Американски баскетболист е изправен пред екзекуция заради бонбони с канабис в Индонезия

Свят Преди 15 минути

"Няма друго лекарство освен канабиса, което да спира болките ми"

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

България Преди 40 минути

Едната жалба е за нелигитимно избиране на Номинационна комисия, създадена за избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията

Илюстративна снимка

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

България Преди 44 минути

Днес през нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Любопитно Преди 46 минути

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че „Боецът“ е вдъхновен от връзката му с Кидман

<p>Финландски съд отхвърли обвиненията за саботаж на подводни кабели</p>

Финландски съд отхвърли обвиненията за саботаж на кабели, няма юрисдикция

Свят Преди 51 минути

„Окръжният съд днес издаде присъда, с която отхвърли обвинението в случая"

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Любопитно Преди 1 час

„Какъв страхотен начин да си тръгна беше този концерт“

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

България Преди 1 час

Задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо

Смъртна заплаха е получил кметът на Плевен Валентин Христов

Смъртна заплаха е получил кметът на Плевен Валентин Христов

България Преди 1 час

Заплашителен е-мейл е получен на служебната електронна поща

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Свят Преди 1 час

Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби

TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад

TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад

Свят Преди 1 час

Платформата не успява да предотврати достъпа на деца до неподходящо съдържание и даже го "препоръчва веднага след създаването на акаунт“

<p>Желязков:&nbsp;Два самолета F-16 Block 70 трябва да пристигнат &quot;всеки момент&quot;</p>

Премиерът Желязков: Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент

България Преди 1 час

До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Свят Преди 1 час

По-тъмните дни означават, че обикновено се насочваме към топли, уютни закрити пространства - а тази среда е идеална за вирусите

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Любопитно Преди 1 час

Международно признатият актьор ще посрещне 100 участници в първия сезон на световния телевизионен феномен по NOVA

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Свят Преди 2 часа

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

България Преди 2 часа

Инцидентът е бил докладван в ОДМВР-София

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Георги Татаров се срещна със съотборници и треньори в ЦСКА

Gong.bg

Саутгейт е поискал сериозни гаранции от Манчестър Юнайтед, за да поеме клуба

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените"

Nova.bg

Щабът към МВР със спешно заседание, очаквайте извънредна емисия на Новините на NOVA

Nova.bg