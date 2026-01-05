Жена в болница три пъти за година заради любимия чай

Свят

5 януари 2026, 13:49
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Ж енското биле, или сладник, се добавя към билкови чайове, сладкиши и сиропи. Предполага се, че подпомага храносмилането и дихателното здраве. Нов клиничен случай обаче показва, че женското биле може сериозно да наруши функциите на организма.

Клиничен случай е описан в списанието Annals of Internal Medicine: Clinical Cases. Лекари описват 50-годишна жена , която е страдала от силно подуване, главоболие, палпитации и рязко повишаване на кръвното налягане в продължение на няколко години. Тя е била хоспитализирана три пъти в рамките на една година.

Всеки път ѝ поставяли диагноза високо кръвно налягане и ниски нива на калий, но след кратък период на лечение състоянието ѝ се подобрявало.

Прегледите не разкриват сърдечни, бъбречни или ендокринни заболявания. По време на хоспитализациите нивата на ренин и алдостерон на пациента – хормони, които регулират кръвното налягане и солевия и калиевия баланс в организма – спадат. След няколко седмици тези нива се нормализират. Поради това причината за проблема не може да бъде открита.

Връзката станала ясна по-късно. Жената казала, че редовно пиела чай от корен от женско биле и яла сладкиши със женско биле. След една хоспитализация тя напълно спряла да пие женско биле и симптомите ѝ изчезнали. Няколко години по-късно тя решила, че една чаша чай от женско биле на ден е безопасна и го въвела отново в диетата си. Около три седмици по-късно подуването и тежката хипертония се завърнали.

Този ефект се причинява от глициризиновата киселина, активната съставка в женското биле. Тя блокира ензим в бъбреците, карайки кортизола да действа като хормон, повишаващ кръвното налягане. В резултат на това тялото задържа натрий, губи калий и развива псевдохипералдостеронизъм, причинен от женско биле. Това състояние е рядко и отшумява след спиране на приема на женско биле.

Авторите отбелязват, че рискът възниква при дози от едва 75 мг глициризинова киселина на ден. Производителите често не посочват точното количество на това вещество в чая или сладкишите. Следователно е невъзможно да се определи от опаковката дали даден продукт е безопасен или не.

След като напълно елиминира женското биле от диетата си, симптомите на пациентката изчезнали и не се завръщат. Лекарите подчертават, че ако получите необяснимо подуване, високо кръвно налягане или ниски нива на калий, е важно да вземете предвид не само основното медицинско състояние и лекарства, но и обичайната си диета, включително билкови чайове и добавки.

Източник: Рамблер    
Женско биле Глициризинова киселина Високо кръвно налягане Ниски нива на калий Псевдохипералдостеронизъм Билкови продукти Странични ефекти Клиничен случай Диета Здравословни рискове
