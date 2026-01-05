Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Б ившият президент Джо Байдън, благодарение на дългата си политическа кариера, ще се пенсионира с най-голямата държавно финансирана пенсия сред всички американски президенти – $417 000 годишно, което е повече дори от заплатата му като държавен глава, сочи анализ на експерт, цитиран от New York Post .

83-годишният Байдън ще започне да получава тази сума от два пенсионни фонда още през първата си година като бивш президент, според анализа на Демиян Брейди, заместник-председател на Националната фондация за данъкоплатци.

"Исторически погледнато, е доста необичайно да има толкова голяма пенсия", заяви Брейди пред The Post.

Той уточни, че това вероятно е най-голямата пенсия в историята на САЩ, като подчерта, че сумата е двойно по-голяма от пенсията на предшественика му Барак Обама и с $17 000 повече от президентската му заплата от $400 000 годишно.

Причината е "уникалната ситуация" на Байдън като бивш сенатор, вицепрезидент и президент, която му позволява да се възползва от "пробив" в закона и да черпи от няколко държавно финансирани пенсионни фонда.

Бившите държавни глави да получават 75% от президентската заплата, предвижда законопроект

Байдън, който някога се описваше като "един от най-бедните членове на Конгреса", получава високите изплащания чрез комбиниране на пенсията по Закона за бившите президенти от 1958 г. и Пенсионната система за държавни служители за бивши сенатори.

Годишната пенсия по CSRS се изчислява според формула, която отчита 44-годишната служба на Байдън в Сената и като вицепрезидент, както и трите най-високи години на заплатата му през този период.

"Началната пенсия на Байдън може да достигне $166 374, включително $18 186, отредени за съпружеска част от ползата", отбеляза Брейди, като уточни, че сметката му предполага, че Байдън е максимизирал пенсията си от Сената.

Байдън би получил над $254 000 годишно от CSRS, ако не съществуваше таван, ограничаващ плащанията до 80% от най-високата му заплата, $230 700 като вицепрезидент и президент на Сената.

Biden’s ‘extravagant’ pension is largest of any president in history – and even more than what he earned as prezhttps://t.co/RZXG2CdlV9 — MnMsBabom (@JustBabom) January 4, 2026

Освен това Байдън получава около четвърт милион долара годишно от президентската си пенсия. По закон пенсията на бившия президент трябва да е равна на заплатата на член на кабинета, която към момента е $250 600.

Законът от 1958 г. е приет заради обществено безпокойство относно предполагаемите финансови затруднения на бившия президент Хари Труман след напускането на Белия дом, въпреки че историците днес считат, че Труман е бил милионер.

Освен пенсията, законът осигурява и редица допълнителни държавно финансирани придобивки за бившите президенти, включително средства за персонал, оборудване и офис пространство. За фискалната 2026 г. Агенцията за общи услуги е планирала над $1,5 милиона за Байдън, $727 000 само за офис пространство, повече от всеки друг бивш президент.

"Няма таван за наема", коментира Брейди. "Може да е в район с високи наеми и няма ограничение за площта, която се финансира от данъкоплатците. И това е осигурено за цял живот."

Буш-младши е най-скъпоструващият бивш президент на САЩ

Експертът също поставя под въпрос дали другите бивши президенти, като Обама, трябва да могат да разходват държавни средства за офиси, които често се използват за писане на мемоари и осигуряване на платени лекции. Брейди призова Конгресът да предприеме реформа, за да се избегнат "екстравагантни" пенсии като тази на Байдън.

През миналата година сенаторът Джони Ърнст (републиканец от Айова) предложи Закон за модернизация на президентските надбавки, който ограничава пенсиите на бившите президенти до $200 000 и намалява придобивките за офис пространство, персонал и пътувания. По-ранна версия на законопроекта е приета от Конгреса през 2016 г., но е наложено вето от Обама.

Проблемът с държавно финансираните пенсии не се ограничава само до президентите. Всеки член на Конгреса може да се квалифицира за годишна пенсия след пет години служба, като общата стойност за данъкоплатците е около $38 милиона годишно.

Например, Марджъри Тейлър Грийн (републиканец от Джорджия), която започва мандата си на 3 януари 2021 г., обяви, че последният ѝ ден ще е 5 януари, достатъчно, за да отговаря на условията за пенсия от $8 717 годишно.

За сравнение, дългогодишната представителка Нанси Пелоси (демократ от Калифорния) ще получава около $107 860 годишно, когато напусне Конгреса през 2027 г. Въпреки че пенсията на Грийн е ниска в сравнение с Пелоси, тя все пак може да спечели над $265 000 през живота си от данъкоплатците.