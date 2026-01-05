Свят

Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

83-годишният Байдън ще започне да получава тази сума от два пенсионни фонда

5 януари 2026, 12:24
Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария
Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус
Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света
Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало
Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда
Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ
Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Б ившият президент Джо Байдън, благодарение на дългата си политическа кариера, ще се пенсионира с най-голямата държавно финансирана пенсия сред всички американски президенти – $417 000 годишно, което е повече дори от заплатата му като държавен глава, сочи анализ на експерт, цитиран от New York Post.

83-годишният Байдън ще започне да получава тази сума от два пенсионни фонда още през първата си година като бивш президент, според анализа на Демиян Брейди, заместник-председател на Националната фондация за данъкоплатци.

"Исторически погледнато, е доста необичайно да има толкова голяма пенсия", заяви Брейди пред The Post.

Той уточни, че това вероятно е най-голямата пенсия в историята на САЩ, като подчерта, че сумата е двойно по-голяма от пенсията на предшественика му Барак Обама и с $17 000 повече от президентската му заплата от $400 000 годишно.

Причината е "уникалната ситуация" на Байдън като бивш сенатор, вицепрезидент и президент, която му позволява да се възползва от "пробив" в закона и да черпи от няколко държавно финансирани пенсионни фонда.

Бившите държавни глави да получават 75% от президентската заплата, предвижда законопроект

Байдън, който някога се описваше като "един от най-бедните членове на Конгреса", получава високите изплащания чрез комбиниране на пенсията по Закона за бившите президенти от 1958 г. и Пенсионната система за държавни служители за бивши сенатори.

Годишната пенсия по CSRS се изчислява според формула, която отчита 44-годишната служба на Байдън в Сената и като вицепрезидент, както и трите най-високи години на заплатата му през този период.

"Началната пенсия на Байдън може да достигне $166 374, включително $18 186, отредени за съпружеска част от ползата", отбеляза Брейди, като уточни, че сметката му предполага, че Байдън е максимизирал пенсията си от Сената.

Байдън би получил над $254 000 годишно от CSRS, ако не съществуваше таван, ограничаващ плащанията до 80% от най-високата му заплата, $230 700 като вицепрезидент и президент на Сената.

Освен това Байдън получава около четвърт милион долара годишно от президентската си пенсия. По закон пенсията на бившия президент трябва да е равна на заплатата на член на кабинета, която към момента е $250 600.

Законът от 1958 г. е приет заради обществено безпокойство относно предполагаемите финансови затруднения на бившия президент Хари Труман след напускането на Белия дом, въпреки че историците днес считат, че Труман е бил милионер.

Освен пенсията, законът осигурява и редица допълнителни държавно финансирани придобивки за бившите президенти, включително средства за персонал, оборудване и офис пространство. За фискалната 2026 г. Агенцията за общи услуги е планирала над $1,5 милиона за Байдън, $727 000 само за офис пространство, повече от всеки друг бивш президент.

"Няма таван за наема", коментира Брейди. "Може да е в район с високи наеми и няма ограничение за площта, която се финансира от данъкоплатците. И това е осигурено за цял живот."

Буш-младши е най-скъпоструващият бивш президент на САЩ

Експертът също поставя под въпрос дали другите бивши президенти, като Обама, трябва да могат да разходват държавни средства за офиси, които често се използват за писане на мемоари и осигуряване на платени лекции. Брейди призова Конгресът да предприеме реформа, за да се избегнат "екстравагантни" пенсии като тази на Байдън.

През миналата година сенаторът Джони Ърнст (републиканец от Айова) предложи Закон за модернизация на президентските надбавки, който ограничава пенсиите на бившите президенти до $200 000 и намалява придобивките за офис пространство, персонал и пътувания. По-ранна версия на законопроекта е приета от Конгреса през 2016 г., но е наложено вето от Обама.

Проблемът с държавно финансираните пенсии не се ограничава само до президентите. Всеки член на Конгреса може да се квалифицира за годишна пенсия след пет години служба, като общата стойност за данъкоплатците е около $38 милиона годишно.

Например, Марджъри Тейлър Грийн (републиканец от Джорджия), която започва мандата си на 3 януари 2021 г., обяви, че последният ѝ ден ще е 5 януари, достатъчно, за да отговаря на условията за пенсия от $8 717 годишно.

За сравнение, дългогодишната представителка Нанси Пелоси (демократ от Калифорния) ще получава около $107 860 годишно, когато напусне Конгреса през 2027 г. Въпреки че пенсията на Грийн е ниска в сравнение с Пелоси, тя все пак може да спечели над $265 000 през живота си от данъкоплатците.

Вижте в нашата галерия: Байдън произнесе своята прощална реч от Овалния кабинет

Байдън произнесе своята прощална реч от Овалния кабинет (СНИМКИ)
15 снимки
Байдън последна реч
Байдън последна реч
Байдън последна реч
Байдън последна реч
Източник: New York Post    
Джо Байдън Пенсия Държавно финансиране Американски президенти Политическа кариера Реформа на пенсиите Закон за бившите президенти Финансови придобивки Конгрес на САЩ Данъкоплатци
Последвайте ни

По темата

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 причини защо кучето се взира във вас

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 7 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 7 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 5 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 5 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Самолет се приземи, след като двигателят му се запали във въздуха с пътници на борда

Свят Преди 12 минути

Самолетът се приземил благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания

<p>Тайланд и Камбоджа изпълняват постепенно споразумението за прекратяване на огъня</p>

Китай: Споразумението за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа се прилага постепенно

Свят Преди 17 минути

Тайланд е върнал 18 войници на Камбоджа

Почина композиторът Янко Миладинов

Почина композиторът Янко Миладинов

България Преди 46 минути

Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Свят Преди 50 минути

Приблизително 7000 случая са идентифицирани в десетки щати на САЩ през 2025 г.

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Арестуваният е обикалял улиците по очила, сини чехли и бежова покривка за маса, преметната около кръста му

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

България Преди 1 час

Условията за туризъм не са подходящи

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Любопитно Преди 1 час

Тимъти отправи сърдечно послание към приятелката си Кайли Дженър

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

България Преди 1 час

Случаят е от 5 декември 2025 г. в София

.

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Любопитно Преди 1 час

Сезонът на наградите за 2026 г. официално започна

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Свят Преди 2 часа

То е едно от най-натоварените в Европа

<p>Протест в подкрепа на Мадуро в Брюксел</p>

Протест в Брюксел срещу операцията на САЩ във Венецуела

Свят Преди 2 часа

<p>Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години</p>

Безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус вече и за момичета от 15 до 18 години

България Преди 2 часа

Имунизацията е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

България Преди 2 часа

Името София е най-предпочитано за новородени момичета през 2025 година и за първи път от девет години изпреварва Виктория, сочат данните на НСИ - София е дадено на 472 момичета, следвана от Мария (460) и Виктория (445)

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

България Преди 2 часа

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Липсата на значими успехи на фронта в Украйна сигурно ще накара Путин да активизира хибридната война срещу Европа

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Свят Преди 2 часа

Началото на 2026 г. носи тревожни ескалации на глобални конфликти

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Кои са били най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.?

Edna.bg

Луиза Григорова показа какво е да си с дете на почивка!

Edna.bg

Кой е Betano Играч на кръга в Англия? Гласувайте сега!

Gong.bg

Официално: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Gong.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg

10 души са признати за виновни за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Nova.bg