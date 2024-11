Мистерията на изгубения самолет на Амелия Еърхарт може би все още е загадка

И зображение от сонар, за което се предполага, че показва останките от самолета на Амелия Еърхарт, известната американска авиаторка, изчезнала над Тихия океан през 1937 г., се оказва скално образувание.

Фирмата Deep Sea Vision (DSV), базирана в Южна Каролина, публикува през януари размазаното изображение, заснето от безпилотен подводен апарат, което според нея може да е самолетът на Еърхарт на морското дъно.

Не е така, заяви компанията в актуализация в Instagram този месец.

„След 11 месеца чакането най-накрая приключи и за съжаление нашата цел не беше „Електра 10Е“ на Амелия (а само естествено скално образувание)“, заяви Deep Sea Vision.

„Докато говорим, DSV продължава да търси. Сюжетът се заплита, като все още не са открити никакви доказателства за нейното изчезване“, се казва още в съобщението.

