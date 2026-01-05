Любопитно

Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Агенцията за опазване на околната среда заявява, че подобни явления са "естествен процес", но морски учен предупреждава, че разрастването е "значително" през последните часове

5 януари 2026, 15:00
Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения
Източник: iStock

Т асманийските власти работят по идентифицирането на розова слуз, появила се на усамотен плаж, като някои учени изразяват опасения, че става дума за цъфтеж на водорасли, пише The Guardian.

Розово оцветената утайка се е появила в петък сутринта по протежение на участък от залива Рандалс, на около 60 километра южно от Хобарт. Подобна слуз е регистрирана и по части от плажа "Литъл Роаринг", както и в залива "Литъл Тейлърс".

Взети са проби, които са предоставени за анализ на Агенцията за опазване на околната среда на Тасмания. Говорител на Департамента по природни ресурси и околна среда на Тасмания не уточни кога се очакват резултатите, но заяви, че "цъфтежът на водорасли е естествено явление в отговор на промени в хранителните вещества, температурата, валежите или светлината".

"Понякога те се наричат червени или розови приливи, тъй като цъфтежът може да оцвети водата в червено", каза говорителят. "Не всички цъфтежи на водорасли са вредни, много от видовете са основен източник на енергия за животните в морската хранителна верига."

"Най-честата причина за червените приливи в тасманийските води е морският фитопланктон Noctiluca scintillans, който може да предизвика биолуминесцентни светлинни ефекти през нощта."

Цъфтежите на водорасли се случват естествено, но честотата на подобни събития се е увеличила през последните години, отчасти заради климатичните промени и замърсяването, които в комбинация създават богати на хранителни вещества води, благоприятни за бързото разпространение на динофлагелати.

Динофлагелатите са вид фитопланктон, който обикновено действа като "чистач" на океана. По време на цъфтеж обаче се наблюдава рязко нарастване на популациите им, което нарушава нормалното функциониране на екосистемите.

Тези явления са били сравнявани с подводни горски пожари и могат да продължат да се разрастват, докато условията са благоприятни. В по-крайни случаи чувствителни морски екосистеми могат да бъдат унищожени, тъй като морските организми загиват или се задушават, което осигурява още хранителни вещества за цъфтежа.

Южна Австралия наскоро се сблъска с опустошителен цъфтеж на водорасли по южното си крайбрежие след поредица от морски горещи вълни, който се разпростря върху хиляди квадратни километри. Цъфтежът причини дразнене на очите и силна кашлица сред сърфистите и може да е довел до смъртта на до 250 000 морски животни от около 400 различни вида, според изчисления на правителството на Южна Австралия, разкрити в документ, публикуван по силата на законите за достъп до обществена информация.

Фейт Коулман, еколог, която е помогнала при разследването на началото на цъфтежа в Южна Австралия, заяви, че въз основа на снимките от тасманийския случай най-вероятният замесен вид е Noctiluca scintillans - вид динофлагелат, известен още като "морски блясък".

"Напоследък има много такива цъфтежи около Тасмания", каза тя.

Коулман отбеляза, че "морският блясък" не произвежда токсини, подобни на тези на видовете, участвали в опустошителния цъфтеж в Южна Австралия, но той се храни с малки безгръбначни и "много рибни яйца", което означава, че рибите и ракообразните са най-застрашени.

"Обикновено се наблюдава цъфтеж на "морски блясък" след цъфтеж на друг организъм или след събитие като хвърляне на хайвер от сьомга или корали", обясни тя.

Лили Хенли, морски учен и активист от организацията Neighbours of Fish Farming, която е събрала проби от розовата слуз в Тасмания, заяви, че предполагаемият цъфтеж е "нараснал значително" през последните 12 часа и предположи, че индустрията за отглеждане на сьомга е най-вероятният причинител, като посочи сходни случаи в Чили.

"Затова Тасмания трябва да изпрати ясен сигнал, правителството и Агенцията за опазване на околната среда трябва да реагират. Трябва да анализираме пробите, които сме взели, и да информираме обществеността", каза тя.

Хенли заяви, че има опасения за обществената безопасност, след като е усетила изтръпване по ръцете и лицето си, когато е била напръскана със замърсена морска вода.

Фондация "Боб Браун" съобщи за изхвърлени на брега мъртви октоподи и морски краставици, като дългогодишният екологичен активист Боб Браун определи ситуацията като "екологична извънредна" и призова премиера на Тасмания Джеръми Роклиф да посети района и "да поеме контрола върху реакцията, която правителството трябва да осигури".

"Роклиф трябва да знае, че това е катастрофа в процес на развитие - както икономическа, така и екологична", заяви Браун.

Говорейки пред репортери в събота, Роклиф каза, че не е запознат с каквито и да било връзки между цъфтежа на водорасли и индустрията за отглеждане на сьомга, като подчерта, че са необходими научни изследвания, преди да се правят изводи.

"Трябва да гарантираме, че нашите водни басейни са екологично безопасни и устойчиви", каза той.

"1 200-те плажа на Тасмания са наше богатство и трябва да гарантираме, че общността и индустрията могат да съществуват съвместно и да използват водните ресурси ефективно и устойчиво."

Източник: The Guardian    
Розова слуз Цъфтеж на водорасли Тасмания Екологични опасения Морски блясък Замърсяване Индустрия за отглеждане на сьомга Морска екосистема Климатични промени Реакция на правителството
Последвайте ни

По темата

От

От "желязна хватка" до "безсилие" - хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Джокович напусна Професионалната асоциация на тенисистите

Джокович напусна Професионалната асоциация на тенисистите

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

pariteni.bg
Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 9 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 8 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 7 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 7 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коледните елхи са ядливи - кой би предположил?

Коледните елхи са ядливи - кой би предположил?

Любопитно Преди 10 минути

Необичайни рецепти и съвети как да използвате коледното дърво след празниците

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Свят Преди 23 минути

Рение: Това няма място в Европа

<p>Зеленски назначи бивш&nbsp;канадски заместник-премиер за икономически съветник</p>

Зеленски назначи бившия канадски заместник-премиер Кристиа Фрийланд за икономически съветник

Свят Преди 1 час

Тя е определяна като експерт в "привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации"

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Любопитно Преди 1 час

Телевизионната аудитория в активна възраст изпрати старата година и посрещна новата 2026-а с програмата на медията

16-годишен катастрофира край Мадан

16-годишен катастрофира край Мадан

България Преди 1 час

Той се е ударил в паркиран край пътя друг автомобил

Снимката е илюстративна

Жена в болница три пъти за година заради любимия чай

Свят Преди 1 час

Любимият билков чай предизвика сериозни здравословни проблеми – симптомите изчезнаха след отказ от женско биле

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламна във въздуха

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламна във въздуха

Свят Преди 1 час

Самолетът се приземил благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания

<p>Тайланд и Камбоджа изпълняват постепенно споразумението за прекратяване на огъня</p>

Китай: Споразумението за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа се прилага постепенно

Свят Преди 1 час

Тайланд е върнал 18 войници на Камбоджа

Маймуна потроши магазин за китари

Маймуна потроши магазин за китари

Свят Преди 2 часа

Капуцин канел е бил заловен в неделя, 4 януари, след като е бил забелязан да буйства в музикалния магазин в Тенеси

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Свят Преди 2 часа

Последните 16 души, загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, са идентифицирани

<p>Колко богат е Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус</p>

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Свят Преди 2 часа

Ограничената информация за богатството на Мадуро и съпругата му показва изненадващо малки активи

Осъдиха 10 души за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Осъдиха 10 души за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Свят Преди 2 часа

Осем мъже и две жени на възраст от 41 до 65 години бяха обвинени в публикуване на „многобройни“ неверни твърдения за съпругата на Еманюел Макрон

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Свят Преди 2 часа

Изявлението на Делси Родригес идва след заплахите на Тръмп за повторни удари

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Свят Преди 2 часа

Победител в наддаването стана компанията Kiyomura Corp, оператор на популярната верига суши ресторанти Sushi Zanmai, с обекти в Япония и чужбина

Почина композиторът Янко Миладинов

Почина композиторът Янко Миладинов

България Преди 2 часа

Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Свят Преди 2 часа

Приблизително 7000 случая са идентифицирани в десетки щати на САЩ през 2025 г.

Всичко от днес

От мрежата

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Водици – магията на мълчаната вода и желанията в нощта срещу Богоявление (ВИДЕО)

Edna.bg

Кои са били най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.?

Edna.bg

Венци Стефанов внесе яснота по трансфера на Исак Соле в ЦСКА

Gong.bg

Бай Добри за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде

Gong.bg

Мадуро и съпругата му се изправят пред съда в Ню Йорк (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg