Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Т асманийските власти работят по идентифицирането на розова слуз, появила се на усамотен плаж, като някои учени изразяват опасения, че става дума за цъфтеж на водорасли, пише The Guardian .

Розово оцветената утайка се е появила в петък сутринта по протежение на участък от залива Рандалс, на около 60 километра южно от Хобарт. Подобна слуз е регистрирана и по части от плажа "Литъл Роаринг", както и в залива "Литъл Тейлърс".

Взети са проби, които са предоставени за анализ на Агенцията за опазване на околната среда на Тасмания. Говорител на Департамента по природни ресурси и околна среда на Тасмания не уточни кога се очакват резултатите, но заяви, че "цъфтежът на водорасли е естествено явление в отговор на промени в хранителните вещества, температурата, валежите или светлината".

"Понякога те се наричат червени или розови приливи, тъй като цъфтежът може да оцвети водата в червено", каза говорителят. "Не всички цъфтежи на водорасли са вредни, много от видовете са основен източник на енергия за животните в морската хранителна верига."

"Най-честата причина за червените приливи в тасманийските води е морският фитопланктон Noctiluca scintillans, който може да предизвика биолуминесцентни светлинни ефекти през нощта."

Цъфтежите на водорасли се случват естествено, но честотата на подобни събития се е увеличила през последните години, отчасти заради климатичните промени и замърсяването, които в комбинация създават богати на хранителни вещества води, благоприятни за бързото разпространение на динофлагелати.

Mysterious Pink Slime On Tasmanian Beach Sparks Algal Bloom Concerns https://t.co/hAFxUafvre pic.twitter.com/nHepClQ96O — NDTV (@ndtv) January 4, 2026

Динофлагелатите са вид фитопланктон, който обикновено действа като "чистач" на океана. По време на цъфтеж обаче се наблюдава рязко нарастване на популациите им, което нарушава нормалното функциониране на екосистемите.

Тези явления са били сравнявани с подводни горски пожари и могат да продължат да се разрастват, докато условията са благоприятни. В по-крайни случаи чувствителни морски екосистеми могат да бъдат унищожени, тъй като морските организми загиват или се задушават, което осигурява още хранителни вещества за цъфтежа.

Южна Австралия наскоро се сблъска с опустошителен цъфтеж на водорасли по южното си крайбрежие след поредица от морски горещи вълни, който се разпростря върху хиляди квадратни километри. Цъфтежът причини дразнене на очите и силна кашлица сред сърфистите и може да е довел до смъртта на до 250 000 морски животни от около 400 различни вида, според изчисления на правителството на Южна Австралия, разкрити в документ, публикуван по силата на законите за достъп до обществена информация.

Фейт Коулман, еколог, която е помогнала при разследването на началото на цъфтежа в Южна Австралия, заяви, че въз основа на снимките от тасманийския случай най-вероятният замесен вид е Noctiluca scintillans - вид динофлагелат, известен още като "морски блясък".

"Напоследък има много такива цъфтежи около Тасмания", каза тя.

Mystery pink slime on secluded Tasmanian beach prompts fears of potential algal bloom https://t.co/nIHCkW5ATu — Melissa Sweet (@MelissaSweetDr) January 3, 2026

Коулман отбеляза, че "морският блясък" не произвежда токсини, подобни на тези на видовете, участвали в опустошителния цъфтеж в Южна Австралия, но той се храни с малки безгръбначни и "много рибни яйца", което означава, че рибите и ракообразните са най-застрашени.

"Обикновено се наблюдава цъфтеж на "морски блясък" след цъфтеж на друг организъм или след събитие като хвърляне на хайвер от сьомга или корали", обясни тя.

Лили Хенли, морски учен и активист от организацията Neighbours of Fish Farming, която е събрала проби от розовата слуз в Тасмания, заяви, че предполагаемият цъфтеж е "нараснал значително" през последните 12 часа и предположи, че индустрията за отглеждане на сьомга е най-вероятният причинител, като посочи сходни случаи в Чили.

"Затова Тасмания трябва да изпрати ясен сигнал, правителството и Агенцията за опазване на околната среда трябва да реагират. Трябва да анализираме пробите, които сме взели, и да информираме обществеността", каза тя.

An accumulation of pink sludge has appeared across multiple waterways in southern Tasmania, prompting fears of an algal bloom developing in the region.https://t.co/RHKmF4ZLPv — Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) January 4, 2026

Хенли заяви, че има опасения за обществената безопасност, след като е усетила изтръпване по ръцете и лицето си, когато е била напръскана със замърсена морска вода.

Фондация "Боб Браун" съобщи за изхвърлени на брега мъртви октоподи и морски краставици, като дългогодишният екологичен активист Боб Браун определи ситуацията като "екологична извънредна" и призова премиера на Тасмания Джеръми Роклиф да посети района и "да поеме контрола върху реакцията, която правителството трябва да осигури".

"Роклиф трябва да знае, че това е катастрофа в процес на развитие - както икономическа, така и екологична", заяви Браун.

Говорейки пред репортери в събота, Роклиф каза, че не е запознат с каквито и да било връзки между цъфтежа на водорасли и индустрията за отглеждане на сьомга, като подчерта, че са необходими научни изследвания, преди да се правят изводи.

"Трябва да гарантираме, че нашите водни басейни са екологично безопасни и устойчиви", каза той.

"1 200-те плажа на Тасмания са наше богатство и трябва да гарантираме, че общността и индустрията могат да съществуват съвместно и да използват водните ресурси ефективно и устойчиво."