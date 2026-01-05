Свят

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

Певицата сподели в емоционално видео, че близнаците ѝ са диагностицирани с тежко мускулно заболяване, което засяга всички мускули в тялото им

5 януари 2026, 12:40
„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци
Източник: Getty Images

З вездата от Little Mix, Джеси Нелсън, сподели, че нейните близнаци са диагностицирани с спинална мускулна атрофия (SMA) тип 1, тежко мускулно заболяване, съобщава Hello!.

В емоционално видео, публикувано на 4 януари 2026 г., Джеси разказа на своите 9,6 милиона последователи в Instagram, че това е „най-тежкото мускулно заболяване, което едно бебе може да получи“. Тя обясни, че болестта унищожава всички мускули в тялото.

„Ако не се лекува навреме, очакваната продължителност на живота на бебето няма да надхвърли две години“, сподели певицата. Преди официалната диагноза лечението е трябвало да се провежда „много бързо, защото времето е от съществено значение“.

По време на прегледа на дъщерите им в Great Ormond Street Hospital for Children, Джеси и партньорът ѝ Зайън били информирани, че момичетата „вероятно никога няма да могат да ходят“ и „вероятно няма да възвърнат силата на врата си, така че ще бъдат с увреждания“.

„Най-доброто, което можем да направим сега, е да им осигурим лечение и да се надяваме на най-доброто“, добави Джеси. Тя сподели, че е благодарна, че дъщерите ѝ вече получават лечение, защото без него „те биха починали“.

Джеси разказа, че е посещавала безброй болници и че последните няколко месеца са били „най-сърцераздирателното време“ в живота ѝ.

„Чувствам се така, сякаш болницата се е превърнала в мой втори дом. Почти се наложи да стана медицинска сестра за две седмици, защото трябва да ги поставям на дихателни апарати и да правя неща, които никоя майка не би трябвало да прави с детето си“, сподели тя.

Източник: Getty Images

„Чувствам се, сякаш целият ми живот се е обърнал на 360 градуса. Почти скърбя за живота, който си мислех, че ще имам с децата си.“

Джеси вярва, че дъщерите ѝ ще се справят с болестта и „с правилната помощ ще се борят и ще постигнат неща, които никой не е правил досега“. Тя посочи, че е направила видеото, за да повиши осведомеността и да сподели знаците за ранно откриване, тъй като заболяването няма лечение.

Бременността и преждевременното раждане на близнаците

Джеси обяви през януари 2025 г., че е бременна с близнаци със своя партньор Зайън Фостър. Тя сподели, че е имала усложнения, свързани със синдром на трансфузия между близнаците (TTTS), рядко състояние, при което близнаците споделят плацента.

„Не можех да се наслаждавам на бременността и постоянно се притеснявах. Дори не искахме да обявяваме новината. Толкова е тъжно, защото би трябвало да е най-щастливото време в живота ти“, каза Джеси след раждането.

През март 2025 г. тя съобщи, че е преминала успешна операция и TTTS е изчистен.

Близнаците й – Оушън Джейд и Стори Монро – се родиха преждевременно на 15 май 2025 г., в 31-та седмица от бременността. След раждането им те прекарали четири седмици в отделението за интензивно новородено лечение (NICU).

„Нищо и никой не може да те подготви като родител за NICU. Това е най-страшното и емоционално изтощаващо преживяване – да не можеш да защитиш бебетата си“, сподели Джеси.

„Когато те се събират за първи път след премахването на апаратите, това е магическо чувство. Те са най-силните момичета, които съм срещала, с невероятна история за разказване.“

Джеси и Зайън са сгодени

През септември 2025 г. Джеси разкри, че Зайън й е предложил брак и тя е казала „да“.

