Тръмп разсекретява всички документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Тръмп призова федералното правителство да публикува всички правителствени документи, свързани с Еърхарт и нейното изчезване в Тихия океан

2 октомври 2025, 15:30
Източник: Getty Images

С амолетът ѝ се е разбил в морето? Била е пленена от японски войници? Била е изядена от гигантски раци? Почти 90 години след изчезването ѝ, скоро може да излязат наяве нови подробности за пионерката в авиацията Амелия Еърхарт. 

Президентът Тръмп призова федералното правителство да публикува всички правителствени документи, свързани с Еърхарт и нейното изчезване в Тихия океан.

„Много хора ме питат за живота и времената на Амелия Еърхарт, която е толкова интересна история, и дали бих обмислил да разсекретя и публикувам всичко за нея, по-специално за последния й фатален полет!“, написа президентът Тръмп в социалната си медийна платформа.

„Нареждам на администрацията си да разсекрети и публикува всички правителствени документи, свързани с Амелия Еърхарт, нейното последно пътуване и всичко останало за нея.“

Родена през 1897 г., Еърхарт е една от най-големите пионери в авиацията. Тя поставя множество рекорди, включително като става първата жена, прелетяла сама без кацане над Атлантическия океан. Нейното наследство обаче се определя от изчезването й на 2 юли 1937 г. по време на опит да стане първата жена, обиколила света.

Летяща с навигатора Фред Нунан, Еърхарт излетя от Лае в Нова Гвинея по пътя към малкия остров Хауланд за презареждане. Самолетът им изчезна по пътя. Въпреки 16-дневното търсене с участието на 66 самолета и четири кораба, никога не бяха открити следи от Еърхарт, Нунан или самолета.

Загадъчният характер на изчезването е довел до безкрайни спекулации и конспиративни теории през последните десетилетия. 

Най-ортодоксалната теория гласи, че самолетът е останал без гориво, докато се е опитвал да намери остров Хауланд, и се е разбил в океана, без да бъде открит. Друга често повтаряна теория предполага, че тя е била пленена от японските сили, които по това време са се разширявали в Тихия океан. По-нестандартните теории варират от това, че Еърхарт е била изоставена на отдалечен остров и убита от гигантски раци, до това, че е била отвлечена от НЛО.

С последната стъпка на Тръмп историците и авиационните експерти се надяват, че дълго скриваните файлове може да разкрият повече информация за една от най-сензационните загадки на 20-ти век.

„Ако тези записи хвърлят светлина върху съдбата на Еърхарт, това е добре дошла стъпка за историците и ентусиастите, интересуващи се от Еърхарт“, заяви пред New York Times Минди Лов Пендерграфт, изпълнителен директор на музея „Амелия Еърхарт Хангар“ в Канзас.

„Разбира се, вълнуващо е да си помислим, че те могат да съдържат нова информация, която да разкрие тази загадка, и че можем да насочим повече внимание към многобройните постижения на Еърхарт в авиацията и извън нея“, каза Лав Пендерграфт.

Но нека не бъдем неискрени относно момента и контекста на обявяването: то идва в момент, когато мнозина призовават администрацията на Тръмп да публикува други важни документи на федералното правителство, а именно тези, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Източник: iflscience    
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 12 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 8 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 9 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 11 часа

