16-годишен катастрофира край Мадан

М омче на 16 години без книжка е катастрофирало през празничните дни по пътя Галище – Уручевци край Мадан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. При пътния инцидент са контузени шофиралият младеж и 15-годишен пътник.

Катастрофиралата лека кола се е ударила в паркиран край пътя друг автомобил. При удара са пострадали 16-годишният неправоспособен шофьор от с. Падина, община Ардино, който е с фрактури на челюстта и на раменна кост, а 15-годишният пътник е с контузии на гръдния кош.

Без наранявания е пътувалият с тях собственик на катастрофиралата кола – 18-годишен младеж от с. Падина.

Взети са кръвни проби за алкохол и наркотици от непълнолетния шофьор.

По случая е образувано досъдебно производство, уточняват от полицията.