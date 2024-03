Откриха нови следи от изчезналата Амелия Еърхарт, героинята на Америка

Т они Ромео и брат му Лойд решават да открият самолета и да разрешат мистерията с изчезването на Ърхарт през септември, но след 100 дни в морето без резултат, почти се отказват.

Тогава член от техния екип, Крейг Уолъс, успя да възстанови файл с данни от изображения, направени от тяхната сонда два месеца по-рано, които те бяха отписали като повредени и почти изтрити, съобщи LA Times .

Докато гледали записа от ден 32 от тяхното търсене, Уолъс спря видеото върху петно ​​с форма на плоскост.

A team of deep-sea explorers believes they've found Amelia Earhart's missing plane. They're hopeful their sonar image could solve the decades-long mystery ⤵️ pic.twitter.com/rTJB4ZmdvL