Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

И нцидентът в швейцарска дискотека, при който пострадаха и непълнолетни, отново постави под въпрос правилата за достъп на младежи до нощни заведения. В Швейцария законът позволява на 16-годишни да консумират бира и вино, докато за силни спиртни напитки ограничението е 18 години. В същото време законите за нощните клубове варират и често изискват присъствие на възрастен или ограничение във времето за непълнолетни, което говори за липсата на единни национални стандарти за безопасността на младите посетители.

Според актуалната информация към януари 2026 г., швейцарското федерално законодателство забранява продажбата и предоставянето на бира, вино и сайдер на лица под 16 години, а на спиртни напитки на лица под 18 години. Няма федерална забрана за консумация, но продажбата е строго регулирана. За достъп до дискотеки и нощни клубове няма федерално законодателство, но в много кантони лица под 16 години не могат да влизат без придружител или изобщо са забранени. Няма специфична федерална забрана за деца под 12 години без придружител, но това може да варира по кантони или заведения. Няма значителни промени в законите през 2025–2026 г., освен прехвърляне на отговорностите за превенция към Федералния офис за обществено здраве (FOPH) от 1 януари 2025 г. Изпълнението се осъществява чрез проверки на възрастта, а нарушенията водят до глоби за продавачите. Вариации по кантони включват по-строги правила в Тичино. Там е необходимо да имаш навършени 18 години, за да консумираш алкохолни напитки.

Ужас в Алпите: Пожар в бар, има жертви и ранени

Каква е законната възраст за консумация на алкохол в Швейцария?

Федералният закон забранява продажбата или безплатното предоставяне на бира, вино и сайдер (ферментирали напитки) на младежи под 16 години, и на спиртни напитки (дестилирани или смесени с дестилиран алкохол) на лица под 18 години. 16-годишните могат да купуват и консумират бира и вино, но не и твърд алкохол. Няма федерален закон, който директно забранява консумацията, но отговорността за защита на младежите се прехвърля на родителите; малки количества от родители не са престъпление, освен ако не са вредни за здравето, пише BAZG .

RIP to the 47 young people who were tragically killed in the Swiss disco fire in the wee hours of New Year. Precious youth sacrificed for profits. And over 100 badly burned. The club owners need to receive the full penalty of the law pic.twitter.com/61Sr3RuGiT — Jeanne maria Griffin (@JeannemariaGri1) January 2, 2026

Какви са правилата за непълнолетни, влизащи в дискотеки, нощни клубове или подобни заведения? По-конкретно, има ли забрана за деца под 12 години да посещават без придружител, и какви са общите възрастови ограничения за влизане без придружител?

Няма федерални разпоредби за възрастта за излизане или времето за връщане у дома; за непълнолетни това е на преценката на родителите или настойниците. В много кантони младежи под 16 години не могат да посещават дискотеки, барове без придружител (родител или настойник), а в някои случаи са напълно забранени; това важи и за ресторанти след 22:00 ч. Повечето нощни клубове ограничават влизането на лица под 18 години поради продажбата на алкохол. Няма специфична федерална забрана за деца под 12 години без придружител в дискотеки, но това може да е включено в общите правила за под 16 години или да варира по кантони и заведенията (напр. за публични събития или нощни часове), пише AXA - Versicherung & Vorsorge in der Schweiz.

Няма да пускат непълнолетни в дискотеките

Детайли за изпълнението, наказанията или вариациите по кантони включва:

задължителни проверки на документи за самоличност (паспорт, лична карта или шофьорска книжка) при съмнение за възрастта, и задължителни табели в точките за продажба за ограниченията.

Наказанията за нарушения (напр. продажба на алкохол на непълнолетни) включват:

глоби или отнемане на лиценз за продавачите.

Кантонални вариации:

В кантон Тичино продажбата на всякакъв алкохол е забранена на лица под 18 години; някои кантони и търговци (като Coop) прилагат по-строги правила, напр. 18 години за консумацията всички алкохолни напитки. За дискотеки вариациите са по кантони, с фокус върху защита на младежите; напр. в някои кантони забрана за лица под 16 години без придружител в барове и дискотеки.

Какво се случи?

Припомняме, че последните 16 души, загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, са идентифицирани.

Това означава, че вече е установена самоличността на всички 40 жертви. Половината от тях - 20, са непълнолетни.

Загинали са 21 швейцарци, деветима французи, включително една жена с двойно гражданство (и швейцарско) и друга с тройно (френско, британско и израелско), шестима италианци, сред които един с двойно гражданство (и на Обединените арабски емирства), белгийка, португалка, румънец и турчин. Жертвите са били на възраст между 14 и 39 години.

Загинали са по-конкретно 11 швейцарки на възраст между 14 и 24 години, както и 10 техни сънародници, повечето от които - между 16 и 21 години, плюс един мъж на 31 години.

Френските жертви са четири жени и петима мъже, сред които най-възрастният загинал (на 39 години).

Всички италиански жертви - две момичета и четири момчета - са били на 15 или на 16 години.

Загиналата белгийка е била на 17 години, португалката - на 22.

Жертвите от Румъния и Турция са 18-годишни момчета.

При пожара са били ранени 119 души. Установена е самоличността на 113 от тези хора, също предимно младежи.

"Ние сме съкрушени“, заяви на пресконференция Фредерик Гислер, началник на полицията на кантона Вале.

Хеликоптери и линейки помогнаха на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени, според регионалния съветник Матиас Ренар.

Пожарът в популярния сред туристите бар "Констеласион" в кантона Вале е избухнал към 1:30 през нощта по време на новогодишните празненства.

Българин с разказ за ада в Швейцария

Българинът Пламен Иванов, който живее в Швейцария, разказа пред NOVA за ужаса в страната след пожара.

"Наподобява много на трагедията в "Индиго". Става въпрос за заведение на две нива. Самият пожар е в подземното. По думи на очевидци имало момичета, танцуващи върху раменете на своите приятели, които държали бутилки с пиротхнически свещи. Именно те възпламеняват дървения таван. Изходът бил само един", разказва той.

"Ситуацията е изключително тежка. Местната общност е в шок“, казва още Иванов.

Барът, в който избухнал пожарът, е добре познато място и съществува от повече от четири десетилетия. "Свързва се с историята на курорта и със ски спорта. Построен е на две нива. В горната част има инсталирани екрани, на които посетителите наблюдават спортни събития. В подземието, където се случва трагедията, има дискотека с капацитет около 300 души. В новогодишната нощ той е бил почти изцяло запълнен“, обяснява Пламен Иванов.

"Сигналът е подаден от хора, които били пред заведението. Реакцията била изключително бърза – за две минути били на място полицаите от Кран Монтана, а веднага след това започват да пристигат пожарни екипи от Сион, Лозана, Берн и дори от Цюрих, който е на повече от два часа път“, разказва българинът.

В спасителната операция се включили и въздушни екипи. "Швейцарската въздушна спасителна служба реагира с 14 хеликоптера. Изпратени са и специализирани самолети“, каза Иванов.

Илхан Ашур, който работи в швейцарския курорт споделя: "Работя в Кран Монтана от години. Ресторантите, баровете – всичко е затворено, защото това е трагедия – национална, дори международна. Това са млади хора на възраст между 18 до 22 или най-много до 25 години. Невероятно е тъжно, съсипан съм. Това, което видяхме, беше като филм на ужасите. Нещо, което виждаш само в киното“.

¡Qué pesadilla! Una noche de rumba en un club suizo se volvió caos total por un show de fuego que se salió de control: incendio repentino, gritos, humo por todos lados y evacuación a la loca. Varios muertos y heridos graves, bomberos al rescate. ¡Cuidado con eso, la seguridad… pic.twitter.com/Wc8DjDyBbb — Nifu-Nifa 🇪🇸 (@NifuNifa712) January 3, 2026

Какво разкриха разследващите на инцидента

Според първоначалните данни на разследването всичко навежда на мисълта, че пожарът е тръгнал от горящи свещи или бенгалски огньове, поставени върху бутилки с шампанско, които са запалили тавана на заведението, съобщи главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пийу.

От кадри, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как човек, качен на раменете на друг, вероятно по невнимание е подпалил тавана. Разследването ще се съсредоточи и върху пяна, нанесена по тавана на опожарения бар, тъй като няколко свидетели са обърнали внимание на този аспект на пожара.

„Разследването ще установи дали тази пяна отговаря на изискванията или не“, уточни Пийу.

Собствениците на бара са френска двойка. Мъжът е родом от Гизонача в Корсика, а жената произхожда от Лазурния бряг.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем на разследването“, заяви собственикът, идентифициран като Жак Морети.

Морети увери, че заведението е било проверявано три пъти за десет години и че „всичко е било направено според нормите“.

Двойката е била разпитана от разследващите, но „в качеството на лица, призовани да дадат сведения“, което означава, че не са били задържани под стража и не са им били повдигнати обвинения, уточни Пийу.

Те са били разпитвани по-специално за разположението на помещенията, ремонтните дейности и капацитета на бара.

Жак Морети не се е намирал в заведението по време на опустошителния пожар, а в едно от другите две заведения на двойката. Съпругата му Джесика Морети, която е била на място по време на пожара, е получила леки наранявания, но е успяла да се прибере у дома.

Морети подчертават, че съдействат напълно на властите.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем за изясняването на причините. Правим всичко, което е по силите ни, Не можем нито да спим, нито да се храним, всички сме в много тежко състояние“, заяви мъжът.

O início do incêndio na discoteca Suíça que provocou a morte de 40 pessoas. Em vez de fugirem, dançavam e cantavam 🤔🫩🫣😱 pic.twitter.com/LnTAY3uEzS — Antonio Cunha (@AntonioCunha79) January 2, 2026

Собственикът на клуба е с тежко криминално минало

Жак Морети има сериозно криминално минало, датиращо отпреди повече от 20 години, включително престой в затвора, съобщават европейски медии, цитирани от The Post.

Френският гражданин е на около 60 години, родом от остров Корсика.

Морети и съпругата му Джесика притежават нощния клуб в курорта Кран-Монтана от 2015 година. Според френското издание Le Parisien, Морети „не е непознат за френската съдебна система“.

„Той е известен с дела за сводничество отпреди около двайсет години, както и със случай на отвличане и незаконно лишаване от свобода. Бил е лишен от свобода в департамента Савоя“, пише изданието.

Белгийската радиомрежа RTL, позовавайки се на правен източник, съобщава, че престоят му в затвора е бил свързан с обвинения за сводничество, измами, отвличане и незаконно задържане.

Към момента Морети и съпругата му не са официално обвинени и не са задържани, докато дават показания пред властите относно трагедията.

Швейцарската прокуратура обяви, че възнамерява да започне разследване за „причиняване на пожар по непредпазливост“ и „непредумишлено убийство“, ако бъде установена наказателна отговорност на собствениците.

Жак Морети продължава да твърди, че нощният клуб, който е бил проверяван само три пъти за период от 10 години, е спазвал всички изисквания за безопасност съгласно швейцарското законодателство.