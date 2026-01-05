Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Р ядък поглед към живота на принцесата на Уелс вкъщи с принц Уилям показа, че кралската особа е по-земна, отколкото предполагаме.

Принцесата на Уелс винаги изглежда като олицетворение на изтънчената перфектност по време на публични събития. Откакто беше приета в кралското семейство, когато тя и принц Уилям се сгодиха през 2010 г., рядко е допускала грешка – затова е малко облекчение да научим, че тя е като нас в някои аспекти, пише Hello! .

В интервю за „The Times“ подкастърката Джована Флетчър, която е имала принцеса Кейт като гост в своя подкаст за родителство през 2020 г., даде рядък поглед към истинската природа на принцесата, а нейната история доказва, че бъдещата кралица е по-земна, отколкото сме мислили.

„Тя ми каза, че е печално известна с това, че не може да следи телефона си“, разказа Джована за „The Times“. „Тя винаги губи телефона си. Всички нейни коледни подаръци онзи година бяха свързани с това да може да следи телефона си… Всичко беше за това да не загуби телефона си“.

Новото предизвикателство

Това може да се окаже още по-голям проблем заради новия дом на семейството на Уелс, Forest Lodge, който е по-голям от предишния им дом, Adelaide Cottage – давайки на принцесата повече кътчета и места, където да може да изгуби мобилния си телефон.

Forest Lodge разполага с осем спални, докато Adelaide Cottage имаше четири – значително подобрение!

Неприязънта на принцесата към дигиталните устройства

Като се има предвид, че принцесата миналата година открито заяви, че не обича телефоните, не е изненадващо, че не е „залепена“ за своя.

Тя и принц Уилям са открито споделили желанието си да ограничат времето пред екрана на децата си, като принцесата на Уелс говори за опасностите от екрана през октомври 2025 г. в есе със заглавие Силата на човешката връзка в разсеяния свят.

„Докато дигиталните устройства обещават да ни държат свързани, те често правят точно обратното“, пише принцесата в есето, публикувано в сътрудничество с професор Робърт Валдингър от Харвардската медицинска школа.

„Когато проверяваме телефоните си по време на разговори, скролваме в социалните мрежи по време на семейни вечери или отговаряме на имейли, докато играем с децата си, ние не просто се разсейваме – ние се отдръпваме от основната форма на любов, която изисква човешката връзка“, пише тя.

Семейството на Уелс е стигнало дотам, че е забранило на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи да имат телефони. В разговор с актьора Юджийн Леви в шоуто му на Apple TV+ The Reluctant Traveler през октомври миналата година Уилям разкри: „Нито едно от нашите деца няма телефон, и ние сме много строги по този въпрос“.