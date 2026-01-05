Любопитно

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Кейт се оказва изненадващо обикновена у дома, като самата тя признава, че често губи телефона си. Новият, по-голям дом на принцовете на Уелс прави това още по-трудно, а любовта ѝ към живот без екрани обяснява защо не е привързана към джиесема си

5 януари 2026, 14:58
Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома
Източник: Getty Images

Р ядък поглед към живота на принцесата на Уелс вкъщи с принц Уилям показа, че кралската особа е по-земна, отколкото предполагаме.

Принцесата на Уелс винаги изглежда като олицетворение на изтънчената перфектност по време на публични събития. Откакто беше приета в кралското семейство, когато тя и принц Уилям се сгодиха през 2010 г., рядко е допускала грешка – затова е малко облекчение да научим, че тя е като нас в някои аспекти, пише Hello!.

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

В интервю за „The Times“ подкастърката Джована Флетчър, която е имала принцеса Кейт като гост в своя подкаст за родителство през 2020 г., даде рядък поглед към истинската природа на принцесата, а нейната история доказва, че бъдещата кралица е по-земна, отколкото сме мислили.

„Тя ми каза, че е печално известна с това, че не може да следи телефона си“, разказа Джована за „The Times“. „Тя винаги губи телефона си. Всички нейни коледни подаръци онзи година бяха свързани с това да може да следи телефона си… Всичко беше за това да не загуби телефона си“.

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

Новото предизвикателство

Това може да се окаже още по-голям проблем заради новия дом на семейството на Уелс, Forest Lodge, който е по-голям от предишния им дом, Adelaide Cottage – давайки на принцесата повече кътчета и места, където да може да изгуби мобилния си телефон.

Forest Lodge разполага с осем спални, докато Adelaide Cottage имаше четири – значително подобрение!

Кейт Мидълтън се отнася към принц Уилям като към „четвърто дете“

Неприязънта на принцесата към дигиталните устройства

Като се има предвид, че принцесата миналата година открито заяви, че не обича телефоните, не е изненадващо, че не е „залепена“ за своя.

Тя и принц Уилям са открито споделили желанието си да ограничат времето пред екрана на децата си, като принцесата на Уелс говори за опасностите от екрана през октомври 2025 г. в есе със заглавие Силата на човешката връзка в разсеяния свят.

„Докато дигиталните устройства обещават да ни държат свързани, те често правят точно обратното“, пише принцесата в есето, публикувано в сътрудничество с професор Робърт Валдингър от Харвардската медицинска школа.

Умният трик на Кейт Мидълтън, който Меган Маркъл не успя да усвои

„Когато проверяваме телефоните си по време на разговори, скролваме в социалните мрежи по време на семейни вечери или отговаряме на имейли, докато играем с децата си, ние не просто се разсейваме – ние се отдръпваме от основната форма на любов, която изисква човешката връзка“, пише тя.

Семейството на Уелс е стигнало дотам, че е забранило на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи да имат телефони. В разговор с актьора Юджийн Леви в шоуто му на Apple TV+ The Reluctant Traveler през октомври миналата година Уилям разкри: „Нито едно от нашите деца няма телефон, и ние сме много строги по този въпрос“.

Кейт Мидълтън се завърна: Кадри от емоционалната ѝ поява в Лондон
9 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Принцеса на Уелс Кейт Мидълтън Земна принцеса Губи телефон Цифрови устройства Време пред екрана Човешка връзка Родителство Кралско семейство Принц Уилям
