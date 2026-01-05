Свят

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Победител в наддаването стана компанията Kiyomura Corp, оператор на популярната верига суши ресторанти Sushi Zanmai, с обекти в Япония и чужбина

5 януари 2026, 13:06
Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио
Източник: БТА/AP

Т ежаща 243 кг риба син тон привлече всички погледи на рибния пазар Тойосу в Токио в понеделник сутринта, като беше продадена за 510,3 милиона йени (около 3,2 млн. долара) – рекордна цена за първия търг на годината, съобщи BBC.

Победител в наддаването стана компанията Kiyomura Corp, оператор на популярната верига суши ресторанти Sushi Zanmai, с обекти в Япония и чужбина.

„Първият тон за годината носи късмет“, заяви Кийоши Кимура, президент на компанията и добре познат участник в ежегодния новогодишен търг.

Кимура, наричан „Кралят на тоновете“, е известен с високите си оферти за тонове на новогодишните търгове. След наддаването той сподели, че е „изненадан от цената“:

„Мислехме, че ще успеем да купим по-евтино, но цената скочи преди да се усетиш“, каза Кимура.

През годините той вече е поставял рекорди на първия търг за годината:

2012 г. – 56,5 милиона йени

2013 г. – 155 милиона йени

2019 г. – 333,6 милиона йени (около 2,1 млн. долара)

Тази година той надмина собствения си рекорд.

Първият търг на Тойосу традиционно привлича високи цени за рибата, а ранните наддавания са се превърнали в популярна туристическа атракция в Токио. Търгът започна около 05:00 сутринта.

След продажбата тонът беше нарязан и сервиран на клиентите в суши ресторантите на Кимура.

„Чувствам, че започвам годината по добър начин, след като съм ял нещо толкова специално в самото начало на годината“, сподели един от клиентите.

Кадри от зрелищния търг за милиони вижте в нашата галерия.

Зрелище за милиони: Търг за риба тон в Япония
15 снимки
Търг за риба тон в Япония
Търг за риба тон в Япония
Търг за риба тон в Япония
Търг за риба тон в Япония
син тон рибeн пазар Тойосу търг в Токио рекордна цена Суши Занмай Кийоши Кимура новогодишен търг Кралят на тоновете Япония луксозно суши
