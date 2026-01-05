Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

И нцидент разтърси квартал в Джорджия в петък, 2 януари , когато "полу-гол бандит" само с покривка за маса около кръста, извърши серия от кражби на автомобили и дори проникна в дом, преди полицаите да го арестуват по бельо, предаде New York Post.

Полицаи в щата Джорджия са получили сигнал в петък за откраднато превозно средство, за което се е смятало, че е в притежание на заподозрения Макензи Кал, съобщиха от полицейското управление на окръг Гуинет в събота.

По-късно същия ден полицията е открила превозното средство, но Кал не е бил в него. Свидетели са казали на властите, че той е избягал пеша, а полицаите са забелязали признаци, че може да е „бил под влиянието на химикали“, докато е бил в колата, заявиха от полицията.

Не е ясно веднага какъв е бил химикалът, въпреки че кадри от боди камера на полицаи показват как пристигащите служители обсъждат дали Кал е получил изгаряния от хлор и показват изоставен камион за поддръжка на басейни.

Докато полицаите са търсели Кал, са получени множество обаждания на 911 за мъж, отговарящ на описанието му, който се е скитал из района, носещ само покривка за маса около кръста, който се е е опитвал да влезе в няколко превозни средства, съобщи полицията.

Кадри от видеонаблюдение, публикувани от полицията, показват Кал да обикаля улиците по очила, сини чехли и бежова покривка за маса, преметната около кръста му. В един момент крадецът е влязъл в дом и е отмъкнал ключовете на Мерцедес, преди да избяга, добавиха властите.

Полицаите бързо откриха откраднатия Мерцедес и задържаха Кал.

Кал е обвинен в редица престъпления, включително кражба, взлом от първа степен, влизане в автомобил с намерение да извърши кражба или престъпление, нарушаване на обществения ред, както и шофиране без валидна шофьорска книжка, заявиха от полицията.