Зеленски назначи бившия канадски заместник-премиер Кристиа Фрийланд за икономически съветник

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски назначи Кристиа Фрийланд, бивш заместник-премиер на Канада, за свой нов съветник по въпросите на икономическото развитие на Украйна, съобщава президентски указ, публикуван в понеделник.

"Кристиа е изключително компетентна по тези въпроси и има богат опит в привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации", написа Зеленски в публикация в X. Фрийланд ще работи на свободна практика.

"В момента Украйна трябва да укрепи вътрешната си устойчивост, както заради възстановяването на страната, ако дипломатическите усилия донесат резултати възможно най-бързо, така и за да засили отбраната си, ако поради забавяне от страна на нашите партньори войната продължи по-дълго", допълни президентът.

57-годишната Фрийланд е била заместник-премиер на Канада по време на управлението на Джъстин Трюдо. Наскоро тя се оттегли от поста министър на транспорта и вътрешната търговия в кабинета на премиера Марк Карни през септември, за да стане специален пратеник на Канада за възстановяването на Украйна. Фрийланд има украински корени. Те са по линия на майка ѝ Халина Хомяк, която е известна като виден проукраински защитник.

Today, I appointed Chrystia Freeland @cafreeland as an Advisor on Economic Development. Chrystia is highly skilled in these matters and has extensive experience in attracting investment and implementing economic transformations. Right now, Ukraine needs to strengthen its internal… pic.twitter.com/2WOl27MyVA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

До момента Фрийланд не е коментирала публично назначението. При опит за контакт, POLITICO е получил автоматичен отговор, че тя ще се върне на работа по-късно през деня.

Назначението ѝ е последният етап от "реорганизацията" на президентската администрация на Зеленски. Наскоро той назначи бившия ръководител на военното разузнаване Кирило Буданов за свой нов началник на кабинета, а бившият заместник-министър на външните работи на Украйна и дългогодишен посланик в ООН Сергей Кислица беше назначен за заместник-ръководител на президентската администрация.

Украинският лидер обясни, че реорганизацията е необходима, за да се укрепи преговорната позиция на страната и нейната устойчивост пред предстоящите предизвикателства.

"Нашата страна има два пътя. Първият път е мирен, дипломатически, и това е приоритет за нас днес. Искаме да сложим край на войната. В определен момент, ако Русия го блокира и партньорите не я принудят да спре войната, ще има и друг път - да се защитаваме. И тогава ще са необходими нови сили. Ще премина през паралелна реорганизация на всички структури", заяви Зеленски на съботната пресконференция.