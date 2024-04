Физически и вербални сблъсъци: Протест срещу войната между Израел и "Хамас" в Тексас

П ротестиращи и полиция снощи влязоха в кампуса на Тексаския университет в сблъсъци, които доведоха до десетки арести, а Колумбийският университет в Ню Йорк започна да отстранява студенти, предаде Асошиейтед прес.

Според местен адвокат в Тексаския университет в Остин най-малко 40 демонстранти са били арестувани снощи по обвинения в нахлуване и нарушаване на обществения ред, като някои от тях са били арестувани от полицаи в екипировка за борба с безредици, които обградили около 100 седящи протестиращи и ги влачили или извеждали един по един.

Another anti-Israel protest popped up on the University of Texas Austin. State Troopers arrived and are now making more arrests.

Governor Greg Abbott posted on X:



No encampments will be allowed.



