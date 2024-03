Десетки хиляди протестират срещу Нетаняху

Д есетки хиляди израелци, протестиращи срещу израелския премиер Бенянямин Нетаняху, се събраха пред сградата на израелския парламент в Йерусалим днес, предаде Ройтерс. Демонстрантите развяваха знамената на Израел и скандираха, че искат предсрочни избори.

Протестриращите изразиха и гнева си срещу изключението, дадено от правителството на ултраортодоксалние мъже да изпълняват наборна служба.

אלפי מפגינים עזבו את אזור הכנסת ועושים דרכם לעבר בית ראש הממשלה נתניהו pic.twitter.com/SGiaZrzJeM — יואלי ברים yoeli brim (@yoeli_brim) March 31, 2024

Според израелския новинарски канал Ен 12 това е била както изглежда най-голямата демонстрация от началото на войната в Газа.

Около 600 израелски военни бяха убити досега в тази война. Това са най-големите жертви, дадени от израелски военни, от години насам.

Tens of thousands attend anti-government protest in Jerusalem.



The protests against Netanyahu continues but he doesn't seem to care much about them. 🤷‍♂️pic.twitter.com/0zOTFuDN7H — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 31, 2024

Днес изтичаше срокът, до който израелското правителство трябваше да разреши въпроса в дългогодишната патова ситуация, свързана с освобождаване на ултраортодоксални от наборна служба. Върховният съд даде на правителството обаче срок до 30 април да представи допълнителни аргументи по въпроса.

#Protest: Tens of thousands take to the streets of Tel Aviv, voicing dissent against the Netanyahu administration. Protesters call for the swift liberation of hostages held by Hamas in Gaza since October 7th. pic.twitter.com/Kwg8ZUPETo — Aprajita Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) March 31, 2024

В четвъртък обаче пак Върховният съд на Израел разпореди спирането на държавните субсидии за ултраортодоксалните евреи, които учат в религиозни семинарии, известни като йешива, вместо да отбиват военна служба. В решението на магистратите се посочва, че съществуващата система привилегирова ултраортодоксалните израелци за сметка на светската еврейска общественост.

LIVE UPDATES: Hamas will be the first to welcome early election, Netanyahu says as thousands protest in Jerusalem against his governmenthttps://t.co/EtXcfIiG6k — Haaretz.com (@haaretzcom) March 31, 2024

