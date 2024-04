"Вашето мълчание е оглушително": Протест с искане за освобождаване на заложниците на "Хамас"

Н ад хиляда души демонстрираха в Париж днес с искане за освобождаване на оставащите в плен хора, отвлечени от "Хамас" при атаката му в Израел на 7 октомври, предаде Франс прес.

Проявата се състоя по случай половин година от началото на войната в ивицата Газа, започнала с изненадващото нападение на палестинското ислямистко движение в Израел.

"Освободете заложниците!", скандираха демонстрантите, събрали се на площад "Трокадеро" срещу Айфеловата кула по призива на Представителния съвет на еврейските институции на Франция. Някои от тях държаха плакати с надпис "Вашето мълчание е оглушително".

In Paris, a giant rally to mark 6 months since the Hamas led October 7th massacre and the start of the war launched against Israel. @Paris #October7massacre #HamasisISIS #IsraelAtWar #StandWithIsrael - Follow the TJNEWS WHATSAPP GROUP 🔗 TELEGRAM 🔗 https://t.co/4DiX4FGT5q pic.twitter.com/ElLMeCB7Yl