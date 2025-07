Протести и безредици в Англия и Уелс след забраната на "Действие за Палестина"

Н ад 70 души бяха арестувани по време на протести в Англия и Уелс в събота срещу обявяването на групата "Действие за Палестина" за терористична, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

(Във видеото: Необичаен политически призив за свободна Палестина на фестивала Сан Фермин)

Протестиращите се събраха за втора поредна седмица в центъра на Лондон. Органите на реда обявиха, че подкрепата за организацията е престъпление, в резултат на което бяха извършени 42 ареста.

Други 16 ареста бяха извършени в Манчестър в събота, а 13 души бяха задържани и по време на демонстрации в Кардиф.

Две малки групи протестиращи насядаха по стъпалата около статуите на Махатма Ганди и Нелсън Мандела на площада край сградата на британския парламент. Някои от тях след това написаха посланието "Аз се противопоставям на геноцида, аз подкрепям Действие за Палестина" на плакати и мълчаливо ги вдигнаха, заобиколени от полицаи, които сформираха кордон около статуята на Ганди.

Полицаи претърсваха чантите на протестиращите и изискваха документите им за самоличност. Някои от участниците налягаха един върху друг, докато полицаи отнемаха ръчно изработените им плакати.

След това полицаите отведоха протестиращите към чакащи полицейски микробуси, паркирани около площада.

Всички 42 ареста, с изключение на един, са за демонстрация в подкрепа на забранена организация, докато един човек е арестуван за нападение, съобщи полицията в публикация в "Екс" (X).

Полицията в Манчестър съобщи, че е арестувала 16 души по Закона за тероризма, след като е реагирала на протест на площад "Сейнт Питър".

Полицията на Южен Уелс също потвърди, че 13 души са арестувани по подозрения в извършване на престъпления по същия закон по време на протест в близост до Централния площад в Кардиф.

Скотланд Ярд заяви, че позицията им остава, че служителите на реда ще действат, когато са извършени криминални престъпления, включително подкрепа на забранени групи или организации.

🇬🇧 More than 70 have been arrested at protests in England and Wales against Palestine Action being proscribed as a terror group. pic.twitter.com/F03WONkvhI