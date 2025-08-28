Южна Корея забранява мобилните телефони в класните стаи

Ю жна Корея прие законопроект за забрана на използването на мобилни телефони и други цифрови устройства в училищните класни стаи в цялата страна, на фона на нарастващите опасения относно влиянието на социалните медии върху младите хора, пише Sky News.

Забраната, одобрена в сряда и очаквана да влезе в сила през март следващата година, прави Южна Корея поредната страна, която налага ограничения върху използването на смартфони и социални медии от непълнолетни.

Страната е сред най-дигитално свързаните нации в света, като 99% от южнокорейците са онлайн и 98% притежават смартфон, според американския изследователски център Pew.

Това е най-високият процент сред 27-те държави, които центърът е изследвал през 2022 и 2023 г.

Законът, налагащ забраната, получи подкрепа и от двете парламентарни групи при гласуването в сряда.

South Korea passed a bill to ban the use of mobile phones and other digital devices in school classrooms nationwide, as concern grows about the impact of heavy social media use among youth https://t.co/77J7RDukow pic.twitter.com/0S20rx4SC1 — Reuters (@Reuters) August 27, 2025

„Пристрастяването на младежите ни към социалните медии е на сериозно ниво сега“, каза Чо Джунг-хун, политик от опозиционната Партия на народната сила и спонсор на законопроекта.

„Нашите деца, очите им са червени всяка сутрин. Те са в Instagram до 2 или 3 часа сутринта“, добави той.

Проучване, проведено от Министерството на образованието на Южна Корея миналата година, установи, че около 37% от учениците в средните и гимназиалните училища казват, че социалните медии влияят на ежедневието им.

Проучването установи също, че 22% от същата група ученици се чувстват тревожни, ако нямат достъп до профилите си в социалните медии.

Много училища в Южна Корея вече налагат свои собствени ограничения за смартфони, които новият законопроект вече официално установява.

Цифровите устройства ще останат разрешени за ученици с увреждания или когато се използват за образователни цели.

Някои младежки групи за застъпничество се противопоставиха на забраната за смартфони, заявявайки, че това би нарушило човешките права на децата.

Австралия наскоро разшири своята новаторска забрана за социални медии за тийнейджъри, а проучване от юли разкри, че забраната за мобилни телефони в холандските училища е подобрила концентрацията на учениците.