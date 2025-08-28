Свят

Байру: Оцеляването на Франция е заложено на карта

Френското правителство вероятно ще падне следващия месец заради плановете на премиера за ограничаване на разходите

28 август 2025, 10:22
Ванс определи сблъсъка със Зеленски в Овалния кабинет като

"Неморално и незаконно": Мерките в САЩ срещу мигрантите
Майката на стрелеца от Минеаполис е работила в училището, където той уби две деца

Путин едва ли ще се съгласи на среща на върха, защото не иска войната да свърши

Тайните признаци, че някой е сериозен към вас

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Ф ренският премиер Франсоа Байру предупреди в сряда, че очакваният крах на неговото правителство през следващия месец ще въвлече страната в опасна бездна.

"На карта е поставен самият живот на нацията", заяви Байру в първото си телевизионно интервю след обявлението в понеделник, че ще подложи правителството си на вот на доверие заради орязването на бюджета с 43,8 милиарда евро. Това е мярка, целяща да намали огромния бюджетен дефицит на Франция.

"Необходимите усилия са значителни", каза той пред телевизия TF1. "Дефицитите застрашават кого? Най-слабите в страната: хората в затруднение, самотните майки с деца, младите. Именно те ще понесат тежестта."

Франция е на прага на политическа криза

74-годишният дългогодишен центрист засега не успява да убеди опозицията да преглътне горчивото лекарство, което предлага - мярка, способна да успокои кредиторите на Франция, финансовите институции и рейтинговите агенции, притеснени от непосилните нива на държавни разходи.

В интервюто Байру очевидно се опита да преформулира обществения дебат преди гласуването, насрочено за 8 септември.

Той подчерта, че не иска от различните политически сили да дадат оценка на неговото правителство, а по-скоро да признаят сериозността на финансовите рискове, пред които е изправена Франция, преди да започнат трудния процес по договаряне на съкратен бюджет за следващата година.

Байру заяви, че е готов да преговаря по отделни предложения в представения миналия месец бюджет, включително непопулярното решение за премахване на два официални празника. Но категорично отказа да отстъпи по въпроса за "усилието, което трябва да положим, за да може Франция да поеме по пътя на намаляване на свръхзадлъжнялостта си".

Макрон разпусна френския парламент преди година. С какво ли ще ни изненада отново?

"Икономическата ситуация се влошава всяка година по неприемлив начин", предупреди премиерът.

Основните опозиционни партии вече обявиха, че ще гласуват за сваляне на правителството. Въпреки че Байру призна, че числата не са в негова полза, той изрази оптимизъм, че може да убеди част от опонентите си да преосмислят позицията си.

"Политическите партии, които заявиха, че ще свалят правителството - сигурен съм, че през следващите 12 дни някои от тях ще кажат: може би прибързахме, може би отидохме твърде далеч", заяви Байру, цитиран от Politico.

Източник: Politico    
Франсоа Байру Крах на правителството Вот на доверие Бюджетни съкращения Бюджетен дефицит Франция Икономическа ситуация Финансови рискове Опозиция
Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Любопитно Преди 16 минути

Махра е дъщеря на владетеля на Дубай и премиер-министър на Обединените арабски емирства – шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

България Преди 16 минути

Пострадалата е настанена за лечение в болница с травма на главата и комоцио

<p>Стреляха по мъж край Своге</p>

България Преди 40 минути

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, има задържан

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

Свят Преди 40 минути

Коментарът идва след като висш американски дипломат беше привикан, заради твърдения, че американци провеждат тайни операции в Гренландия

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Свят Преди 48 минути

Сградата е "тежко повредена от взривната вълна"

Тежка катастрофа затвори част от АМ „Хемус“

България Преди 49 минути

25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Свят Преди 52 минути

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия

Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

От детството си до двата си брака Меган Маркъл е използвала различни имена, така че какво е официалното ѝ име и какво пише в паспорта ѝ?

Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Пари Преди 1 час

Тя ще е насочена към възрастните хора

Арестуваха трима, залели с екскременти жена в Димитровград

България Преди 1 час

Потърпевшата разказа, че през последните 10 дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона

САЩ забраняват на китайци достъп до облачните системи на Пентагона

Свят Преди 2 часа

От институцията обявиха, че доверието към „Майкрософт“ е било нарушено

<p>Аржентинският президент Милей беше замерян с камъни от протестиращи</p>

Свят Преди 2 часа

Тълпата скандираше антиправителствени лозунги като „Махай се, Милей“

<p>Убити деца и запалена детска градина - руска атака в Украйна</p>

Свят Преди 2 часа

Най-малко 38 души са ранени при „масивната“ атака с дрон и ракети

Русия набира жени от страни с ниски доходи, за да произвеждат дронове

Свят Преди 2 часа

В ЮАР за наемането на персонал са използвани структурите на групата БРИКС

Зеленски изпраща делегация в САЩ за преговори за гаранции за сигурност

Свят Преди 2 часа

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров ще се срещнат с американски представители в Ню Йорк

<p>Важно назначение: Нов посланик на Украйна в САЩ&nbsp;</p>

Свят Преди 2 часа

Украинският президент подчерта, че дългосрочната сигурност на Украйна до голяма степен зависи от отношенията ѝ със САЩ

