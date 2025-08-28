Байру: Оцеляването на Франция е заложено на карта

Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Ф ренският премиер Франсоа Байру предупреди в сряда, че очакваният крах на неговото правителство през следващия месец ще въвлече страната в опасна бездна.

"На карта е поставен самият живот на нацията", заяви Байру в първото си телевизионно интервю след обявлението в понеделник, че ще подложи правителството си на вот на доверие заради орязването на бюджета с 43,8 милиарда евро. Това е мярка, целяща да намали огромния бюджетен дефицит на Франция.

"Необходимите усилия са значителни", каза той пред телевизия TF1. "Дефицитите застрашават кого? Най-слабите в страната: хората в затруднение, самотните майки с деца, младите. Именно те ще понесат тежестта."

74-годишният дългогодишен центрист засега не успява да убеди опозицията да преглътне горчивото лекарство, което предлага - мярка, способна да успокои кредиторите на Франция, финансовите институции и рейтинговите агенции, притеснени от непосилните нива на държавни разходи.

В интервюто Байру очевидно се опита да преформулира обществения дебат преди гласуването, насрочено за 8 септември.

Той подчерта, че не иска от различните политически сили да дадат оценка на неговото правителство, а по-скоро да признаят сериозността на финансовите рискове, пред които е изправена Франция, преди да започнат трудния процес по договаряне на съкратен бюджет за следващата година.

Байру заяви, че е готов да преговаря по отделни предложения в представения миналия месец бюджет, включително непопулярното решение за премахване на два официални празника. Но категорично отказа да отстъпи по въпроса за "усилието, което трябва да положим, за да може Франция да поеме по пътя на намаляване на свръхзадлъжнялостта си".

"Икономическата ситуация се влошава всяка година по неприемлив начин", предупреди премиерът.

Основните опозиционни партии вече обявиха, че ще гласуват за сваляне на правителството. Въпреки че Байру призна, че числата не са в негова полза, той изрази оптимизъм, че може да убеди част от опонентите си да преосмислят позицията си.