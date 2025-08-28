България

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая

28 август 2025, 17:47
Мъж в София опита да се саморазправи с полицай
Източник: Thinkstock/Guliver

П олицията в София арестува 55-годишен мъж след саморазправа с полицай, съобщи на МВР. Задържаният е криминално проявен.

Сигналът за физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в столичния квартал „Люлин“ е подаден в 11:18 часа.

На място пристигнал служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района. Мъжът бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети проверка.

При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая. Когато служителите на Девето РУ пристигнали, го качили в полицейския автомобил. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по автомобила.

По случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура. 

Източник: БТА, Марин Колев    
София полицай мъж саморазправа
