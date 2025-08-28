България

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите

28 август 2025, 16:54
Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Напрежение сред черешопроизводителите: Ще има ли справедливи обезщетения?

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

Убийството в Първомай: Обвиняемият Ивелин Цветанов остава в ареста

Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Н а Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения, предава БНТ.

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.

Източник: БНТ    
Паскал прокуратура
Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

