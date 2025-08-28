Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

Напрежение сред черешопроизводителите: Ще има ли справедливи обезщетения?

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Н а Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения, предава БНТ.

След екстрадицията: Никола Николов-Паскал на разпит в КПКОНПИ

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.