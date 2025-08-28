Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Н а Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения, предава БНТ.
Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.
Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.