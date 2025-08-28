Свят

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

Обискът на ФБР в дома и офиса на Болтън сега преплита три десетилетия отделни истории

28 август 2025, 12:13
Ванс определи сблъсъка със Зеленски в Овалния кабинет като "полезен"
Байру: Оцеляването на Франция е заложено на карта

Майката на стрелеца от Минеаполис е работила в училището, където той уби две деца

Путин едва ли ще се съгласи на среща на върха, защото не иска войната да свърши

Тайните признаци, че някой е сериозен към вас

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

О бискът в дома на Джон Болтън показва как Доналд Тръмп използва сплашването като политическо оръжие - и защо дори най-яростните му критици трябва да защитят правото на Болтън да говори.

През 1989 г. се преместих в Ню Йорк и скоро след това започнах да пиша за двама на пръв поглед напълно несвързани персонажи: Джон Болтън и Доналд Тръмп. Ето защо обискът на ФБР в дома и офиса на Болтън сега преплита три десетилетия отделни истории, едновременно тревожни и показателни. Дано поне са проверили баните му в търсенето на класифицирани документи - мястото, където, както знаем, президентът Тръмп държеше собствените си архиви. А може би е трябвало да проверят и дали Болтън още има акаунт в Signal от времето си като съветник по националната сигурност. Това пише Иън Уилямс за Al Jazeera

Иън Уилямс е президент на Асоциацията на чуждестранната преса на САЩ.

Въпреки усилията да се сравни случаят с обиска в имението "Мар-а-Лаго", има съществена разлика: Тръмп месеци наред прикриваше документи, за които бе доказано, че притежава, докато от Болтън никога не са изисквани подобни материали.

Въпреки това немалка част от медиите с готовност повториха без капка съмнение нелепото твърдение на администрацията, че обискът е част от легитимно разследване. Само най-наивните привърженици на MAGA могат да повярват, че тук става дума за нещо друго освен за демонстрация на власт, целяща да сплаши Болтън и да предупреди всеки в "цирковата шатра на Тръмп", който обмисля да проговори.

Но само най-късогледите от съпартийците на Тръмп могат да си въобразят, че подобен натиск ще уплаши Болтън, вместо да го тласне към още по-силни критики. Познавам го от дългогодишните ни интервюта, често съм бил в дълбок разрез с неговите възгледи за ООН или Близкия изток, но той никога не се е крил: винаги е бил прям и открит в мнението си, пише Уилямс.

Дори най-убедените му идеологически противници трябва да признаят, че подобен груб натиск няма да го накара да замълчи, а ще усили решимостта му да разкрие Тръмп като човек, който съвсем не носи "най-прекрасния златен костюм на света". Ако изобщо облече такъв, той би прилягал единствено на кичозния блясък, който украсява превърнатия в декор Овален кабинет, коментира авторът на Al Jazeera. 

Като президент на Асоциацията на чуждестранната преса съм организирал множество пресконференции с Болтън и мога да потвърдя: той казва това, което мисли, без да се съобразява или да угодничи на другите.

Днешните събития напомнят на сцена от мафиотски филм, като да бяха оставили конска глава в леглото му. Това е предупреждение срещу нелоялността, напълно в духа на болшевишките практики, при които новата власт започва да преследва собствените си съюзници за "мисловни престъпления". В този контекст е показателно, че дори Бърни Сандърс застана в защита на Болтън по този конкретен въпрос, посочва  Иън Уилямс.

Това само затвърждава убеждението ми, че истинските "болшевики" в американската политика са републиканците. Докато демократите десетилетия наред се борят за отделни постове, десницата методично изгражда властта си на всички нива - училищни настоятелства, местни органи, съдебни назначения. Те вече имаха готова програма, когато популисткият гений на Тръмп им даде възможност да я приложат.

Джон Болтън: Западът се разцепва сам, вършим работата на руснаците и китайците

Още от 90-те години съм писал за фалитите и измамите на Тръмп, озадачен от медийното обожание към него. Почти преди 30 години той успя да уволни финансовия анализатор Марвин Рофман, защото бе предупредил колко нестабилна е империята му от казина - нещо, което скоро след това се доказа с гръмкия крах. В типичния за него стил, Тръмп заведе дела, загуби ги и се споразумя извънсъдебно. Но детайлите бяха погребани от удобната амнезия на медиите, пише авторът на Al Jazeera. 

Тръмп не показва признаци на цялостна идеология, освен егоцентризма, подхранван от личните му предразсъдъци и омрази. Това го прави празен лист, върху който неговите приближени могат да изписват "най-красивите знаци", както казваше Мао. Те превръщат хаотичните му настроения в изпълнителни заповеди, които едновременно ласкаят неговото мегаломанско его и прокарват тяхната по-структурирана и зловеща програма, посочва Иън Уилямс.

Тръмп не следва традиционна консервативна линия. Докато неолибералите в миналото настояваха за премахване на търговските бариери и изключване на държавната намеса, неговият популизъм връща национализма и протекционизма, оправдава митата и бариерите, дори приветства държавно участие в корпорации като Intel. Вместо да национализира медиите, той привлече на своя страна техните алчни собственици; вместо да наложи директен контрол върху университетите, принуди управителните им съвети, често пълни с негови корпоративни приближени, да му се подчиняват. Новото правило вече не е "твърде големи, за да фалират", а "твърде лоялни, за да фалират".

В известен смисъл това е по-тревожно от откровено реакционна политика. Както напомня Хъмпти Дъмпти в "Алиса в огледалния свят": "Въпросът е кой ще бъде господарят - това е всичко." А чрез Стивън Милър, който сякаш въплъщава образа на О’Брайън от "1984" на Оруел, посланието е ясно: "Ако искате картина на бъдещето, представете си ботуш, който тъпче човешко лице - завинаги."

Тези, които днес идват за вашия съсед имигрант, утре ще дойдат и за вас, както вече дойдоха за Болтън, и за всяка критична медия.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg като цяло.

Източник: Al Jazeera    
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Възможна ли е четиридневна работна седмица на Балканите?

Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Котката ми маркира жилището с урина - как да се справя

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Убийството в Първомай: Обвиненият Ивелин Цветанов поиска да излезе на свобода

България Преди 7 минути

Адвокатът му заяви, че показанията са взети под натиск и със заплахи

Рекордни военни разходи в НАТО – всички изпълниха стария минимум, новият праг обаче остава предизвикателство

Свят Преди 45 минути

Полша е страната, изразходвала най-много за отбрана като дял от икономиката си

Най-голямото бизнес събитие Кошер 2025 събира над 60 лектори и хиляди участници

Любопитно Преди 56 минути

София ще е домакин на събитието, което ще се проведе на 17 и 18 септември

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

България Преди 1 час

Пострадалата е настанена за лечение в болница с травма на главата и комоцио

Нова „Здравна библиотека“ в електронното пациентско досие

България Преди 1 час

Основната информация за всеки, ползващ приложението, се намира в секция „Досие“

Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

Любопитно Преди 1 час

Мелания Тръмп стартира национално предизвикателство за изкуствен интелект за ученици

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

Свят Преди 1 час

Коментарът идва след като висш американски дипломат беше привикан, заради твърдения, че американци провеждат тайни операции в Гренландия

<p>Стреляха по мъж край Своге</p>

България Преди 1 час

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, има задържан

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Свят Преди 1 час

Сградата е "тежко повредена от взривната вълна"

Снимката е илюстративна

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Свят Преди 1 час

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия

САЩ затягат визовия режим за студенти и журналисти

Свят Преди 2 часа

Това става ясно от предложение за нов правителствен регламент

Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Свят Преди 2 часа

„По-скоро се надявам, че това ще бъде повод всяко семейство да помисли и обсъди колко време прекарва на смартфоните

Неочакван инцидент с Ан Хатауей на снимките на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 2 часа

Докато слизаше по стъпала, токът на дясната ѝ обувка се счупи и актрисата се строполи на земята

Многото имена на Меган: Как се казва херцогинята на Съсекс

Любопитно Преди 2 часа

От детството си до двата си брака Меган Маркъл е използвала различни имена, така че какво е официалното ѝ име и какво пише в паспорта ѝ?

Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Пари Преди 2 часа

Тя ще е насочена към възрастните хора

Арестуваха трима, залели с екскременти жена в Димитровград

България Преди 2 часа

Потърпевшата разказа, че през последните 10 дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона

