Двама мъже бяха публично бити с пръчки за прегръдки и целувки в Индонезия

Д вама мъже в консервативната индонезийска провинция Ачех бяха сред група хора, които във вторник, 26 август, бяха публично бити с пръчка, след като шериатски съд ги призна за виновни в нарушаване на ислямския закон за еднополови отношения.

Мъжете са се прегръщали и целували - действия, които според съда могат да доведат до забранени сексуални отношения.

Около 100 души станаха свидетели на наказанието, което се проведе на сцена в градския парк Bustanussalatin в Банда Ачех. Двамата мъже, на 20 и 21 години, бяха ударени десетки пъти по гърба с ратанови пръчки от група лица, облечени в роби и качулки.

Two men in Indonesia’s Aceh province were publicly caned 80 times each after a Shariah court convicted them of violating Islamic law by hugging and kissing #NOH8 pic.twitter.com/VYKNxJNEoN — NOH8 Campaign (@NOH8Campaign) August 26, 2025

В Ачех законът позволява до 100 удара за морални „престъпления“ — сред тях хомосексуални отношения, секс между неженени, употреба на алкохол, носене на прилепнали дрехи от жени и отсъствие на мъже от петъчната молитва.

Съдът осъди двамата мъже на по 80 удара, след като религиозната полиция заяви, че ги е заловила да извършват „сексуални действия“ — целувки и прегръдки — в баня на обществен парк, сочат съдебните протоколи.

Осем други души също бяха бити публично същия ден.

Двамата мъже бяха арестувани през април в парка Taman Sari в Банда Ачех, след като местни жители уведомили полицейски патрул, че са ги видели да влизат заедно в обществена тоалетна. Полицаите ги хванали вътре да се прегръщат и целуват. Според съдебните документи преди това те се били запознали чрез приложение за онлайн запознанства.

Ачех е единствената индонезийска провинция, в която се прилага шериатът. От 2006 г., когато местната власт създаде религиозна полиция и съдилища, има четири предишни случая на публични наказания с пръчки заради хомосексуалност. Това беше част от споразумение с централното правителство, целящо прекратяване на дългогодишното сепаратистко въстание.

Националното законодателство на Индонезия не криминализира хомосексуалността, но централната власт няма правомощия да отмени шериата в Ачех. В миналото правителството е оказвало натиск върху местните власти да се откажат от по-строги наказания, включително убиване с камъни за изневяра.

През 2015 г. провинцията разшири прилагането на шериата и спрямо немюсюлманите, които представляват около 1% от населението. Присъдата срещу двамата мъже, бити във вторник, е петият случай на наказание за хомосексуалност оттогава. През февруари други двама мъже също бяха публично бити в същия парк, след като бяха осъдени за сексуални отношения.

Коалиция от правозащитни организации подаде петиция до Върховния съд на Индонезия през 2016 г., с искане регионалните закони за физически наказания да бъдат отменени, но тя беше отхвърлена. Същата година Министерството на вътрешните работи изпрати писмо до губернатора на Ачех, като напомни, че местните разпоредби трябва да се прилагат само при дребни нарушения.

„Биенето с пръчка е телесно наказание, а Индонезия е ратифицирала конвенция за премахване на нечовешките наказания“, заяви Майдина Рахмавати, изпълняващ длъжността директор на Института за реформа на наказателното правосъдие в страната. „Тези публични наказания противоречат на национални закони, на човешките права и вредят на имиджа на Индонезия.“

Рахмавати добави, че промени в политическата динамика са изиграли роля за засилването на прилагането на шериата:

„Тъй като изглеждаше като правилното нещо, трябваше да бъде направено и демонстрирано, за да укрепи шариатското управление в Ачех.“

Международната правозащитна организация Amnesty International нарече наказанието „смущаващ акт на узаконена от държавата дискриминация и жестокост“.

„Това е ужасяващо напомняне за институционализираната стигма и злоупотреби, на които са подложени ЛГБТК+ хората в Ачех. Интимните отношения между пълнолетни по взаимно съгласие никога не бива да се криминализират“, заяви Монсе Ферер, регионален директор по изследванията на Amnesty.

Междувременно жителката на Банда Ачех Аулия Сапутра, присъствала на наказанието, коментира:

„Надявам се, че с прилагането на това наказание то ще послужи като урок за нарушителите и ще има възпиращ ефект, за да не се случват подобни инциденти отново.“