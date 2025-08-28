Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа

Тайните признаци, че някой е сериозен към вас

Б едността в старост ще се превърне в норма за значителна част от населението на Европа, ако сегашните пенсионни политики не претърпят дълбока реформа, предупреждава европейският регулатор по трудовите пенсии.

"Един на всеки пет европейци вече е изложен на риск да живее в бедност в старост", каза Петра Хилкема, ръководителка на Европейската агенция за застраховане и професионални пенсии (EIOPA), базирана във Франкфурт.

"Това е, честно казано, абсурдно висок процент. А ако погледнем жените, техният риск е с 30 процента по-голям", добави тя в интервю за Politico .

И ситуацията се влошава: населението на Европа остарява бързо и през следващите 40 години ще има само 1,5 работници за всеки пенсионер, половината от настоящото съотношение.

"Някои страни вече са стигнали до този момент. Това е неустойчиво", обясни Хилкема. "Европа има пенсионен проблем, а страните без силни допълнителни пенсионни системи са наистина изложени на риск."

Дълги години стандартният европейски модел разчита на държавната пенсионна система за осигуряване на гражданите в старост. Но с нарастващата продължителност на живота и намаляващите раждаемост, разходите за финансиране на тези системи се увеличават драстично. Към тях се прибавят и други разходи, свързани с остаряването на населението, като здравеопазване и грижи за възрастни, което прави сметката за данъкоплатците изключително тежка.

Едно решение е създаването на допълнителни частни или професионални пенсионни системи, които да осигурят на хората лични пенсионни спестявания за старостта.

Скандинавските държави са най-добре подготвени да се справят с предстоящата криза, тъй като разполагат с разнообразни източници на пенсии: система на текущо плащане, професионални пенсионни фондове, където по време на работа се спестява за пенсия, и допълнителни инвестиции в пенсионни продукти.

Много страни, особено в Източна и Южна Европа, разчитат основно на държавните пенсии и получават по-малки суми в сравнение със заплатите.

В много случаи гражданите дори не осъзнават реалното си положение, защото публичните органи и работодателите не предоставят пълен преглед на техните пенсионни права. Брюксел може да прави само препоръки, тъй като компетенциите са на национално ниво.

Въпреки това Хилкема, холандка, която ръководи EIOPA от 2021 г., е убедена, че има "импулс" за голяма промяна, която ще даде по-голяма роля на агенцията.

"Проблемът се задълбочава и правителствата го осъзнават. Освен това, защо пенсионерите са на дневен ред? Защото трябва да се стимулират инвестиции, а един от начините е да се прехвърлят спестяванията от банковите сметки към инвестиционни продукти", каза тя.

План за действие

През следващите месеци Европейската комисия ще издаде препоръки за спестяванията и пенсионните системи, за да се справи с демографските и финансовите предизвикателства на ЕС.

До края на годината Комисията ще предложи на държавите да създадат дигитални сметки за проследяване на спестяванията и инвестициите на всеки гражданин, системи за наблюдение на пенсиите, информационни табла за пенсионните права и данъчни стимули, за да се направи пенсионното спестяване по-привлекателно. Ще бъдат прегледани и правилата за професионалните пенсионни фондове и пенсионните инвестиционни продукти.

Ключовата мярка е система за автоматично включване на работещите в професионални пенсионни фондове, подобна на тази в Обединеното кралство, Полша и Италия.

"Автоматично ще бъдете включени в пенсионните фондове, ако работите. Ако не желаете това, трябва съзнателно да се отпишете." В момента хората могат да се присъединят доброволно, но инерцията означава, че малцина го правят.

"Предполага се, че инерцията ще работи и в другата посока", обясни Хилкема, имайки предвид, че малко хора ще изберат да се отпишат. Там, където системата е въведена, тя работи и води до повече спестявания чрез работното място.

Идеята е да се осигури възможност и за самонаетите или за хората в гиг-икономиката да спестяват за бъдещето.

В крайна сметка националните правителства трябва да стартират тези реформи, а темата за пенсиите е политически чувствителна.

Френското правителство на Франсоа Байру загуби подкрепата на социалистите, след като работници и работодатели не постигнаха съгласие за пенсионната реформа. През това лято германският канцлер Фридрих Мерц предложи младите хора да спестяват за пенсията си, което предизвика недоволство сред синдикатите, защитници на държавната пенсионна система.

Какво е заложено на карта?

В Германия професионалните пенсионни фондове възлизат на 267 млрд. евро, докато в Швеция - страна с осма част от населението на Германия, но с почти всеобщо участие в пенсионни фондове, спестяванията във професионални пенсионни схеми достигат 516 млрд. евро, или 92% от БВП.