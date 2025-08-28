Любопитно

Принц Хари се връща в Лондон за наградите WellChild и годишнината от смъртта на кралицата

Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от април, когато той се яви на съдебно заседание в Лондон

28 август 2025, 15:16
Източник: Getty Images

П ринц Хари ще пътува до Лондон следващия месец, за да присъства на церемонията по случай 20-годишнината на наградите WellChild, съобщи благотворителната организация.

Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от април, когато той се яви на съдебно заседание в Лондон, за да обжалва решение на Висшия съд относно личната му охрана в страната. Тогава херцогът даде и изненадващо интервю за Би Би Си, в което заяви, че „би се радвал на помирение“ с кралското семейство.

Тържествената церемония, организирана съвместно с GSK, ще се проведе в Лондон на 8 септември – датата, на която се навършват три години от кончината на Нейно Величество кралица Елизабет II.

През 2022 г. принц Хари трябваше да присъства на наградите, но отмени появата си, след като кралското семейство се отправи към Балморал, за да бъде при кралицата в последните ѝ часове. Година по-късно той се завърна на церемонията и отдаде почит на баба си:
„Както знаете, не можах да присъствам на награждаването предходната година, тъй като баба ми почина. Както вероятно знаете, тя щеше да е първият човек, който да настоява да дойда при вас, вместо да ходя при нея. И точно затова знам, че точно година по-късно тя гледа отвисоко на всички нас тази вечер, щастлива, че сме заедно и продължаваме да осветяваме една невероятна общност.“

Херцогът, който е патрон на WellChild вече 17 години, отново ще се включи в програмата – ще връчи наградата за „Вдъхновяващо дете“ (в категория 4–6 години) и ще произнесе реч.

„Винаги е привилегия за мен да присъствам на наградите WellChild и да се запозная с невероятните деца, семейства и професионалисти, които ни вдъхновяват със своята сила и дух“, заяви той в официално изявление.

Принц Хари добави: „В продължение на 20 години тези награди подчертават смелостта на младите хора, живеещи със сложни здравословни предизвикателства, и хвърлят светлина върху всеотдайните болногледачи – семейства и професионалисти – които ги подкрепят на всяка стъпка. Техните истории ни напомнят за силата на състраданието, връзката и общността.“

Главният изпълнителен директор на WellChild, Мат Джеймс, също коментира: „Развълнувани сме да отпразнуваме 20-ото издание на наградите WellChild, съвместно с GSK. В цяла Великобритания все повече семейства се грижат за деца със сериозни и комплексни медицински нужди. Зад историята на всеки победител стои мрежа от изключителни хора, които ежедневно надхвърлят очакванията. Наградите WellChild ни дават възможност да признаем и почетем устойчивостта на тези забележителни деца и млади хора, както и отдадеността на техните близки – от родители и братя и сестри до професионалисти, които всички играят своята роля, за да осигурят на децата възможността да процъфтяват у дома и в своите общности.“

Източник: www.hellomagazine.com    
Принц Хари Награди WellChild Лондон Кралско семейство Кралица Елизабет II Благотворителност
