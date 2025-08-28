Свят

Майката на стрелеца от Минеаполис е работила в училището, където той уби две деца

Мотивите на 23-годишния Робин Уестман остават неясни, но полицията идентифицира майка му като Мери Грейс Уестман

28 август 2025, 10:00
М айката на самотния транссексуален стрелец, който уби двама ученици и рани още 17 души в църквата „Благовещение“ и католическото училище към нея, е била служителка в същото училище, съобщи полицията, цитирана от New York Post.

Мотивите на 23-годишния Робин Уестман остават неясни, но полицията идентифицира майка му като Мери Грейс Уестман. Тя е работила пет години като секретарка в училището „Ануншън“ в Минеаполис, преди да се пенсионира през 2021 г., става ясно от публикация във Facebook и блог на църквата.

„Тя осигури толкова прекрасно гостоприемство, приятелство и състрадание на всички, които се събираха през последните пет години в „Благовещение“. Ще ни липсвате! Честито пенсиониране!“, написаха от църквата.

Робърт Л. Хелерингер – брат на Мери Грейс и бивш републикански депутат в Общото събрание на Кентъки – описва строго католическото възпитание на семейството им в серия статии от 2010-те години. В тях той споменава, че майка им често е организирала вечери с местни свещеници и редовно е водила семейни молитви. „Животът ни беше обогатен от компанията им“, пише той в Louisville Courier-Journal.

Хелерингер е служил и в църквата, към която семейството е принадлежало, докато са израствали в Кентъки. След като завършва католическа гимназия, постъпва в университета „Ксавие“ – йезуитско католическо училище. Там започва да се бори с вярата си, след като майка му „го пуска на свобода“.

Въпреки това се връща към религията благодарение на нежната подкрепа на майка си. „Бях захвърлен на произвола на съдбата, духовно казано, за да открия собствения си път... истината и светлината“, пише той в Courier-Journal.

През 1980 г., малко след завършването си, Хелерингер е избран за депутат в Общото събрание на Кентъки, където остава до преразпределението на районите през 2002 г.

В статиите си той разсъждава и върху скандалите със сексуално насилие над деца, които разтърсиха католическите епархии в цялата страна, включително и енории в Луисвил. „Може би нашият колективен срам е цената, която трябва да бъде платена за неописуемото зло, случило се на осветена земя“, пише той.

През 2023 г., три години след като Робърт Уестман официално промени името си на Робин, Хелерингер осъди „вендетата“ на консервативните републиканци срещу ЛГБТ+ общността. Според него личната идентичност на хората не е „ничия публична работа“.

„Това е противоречив поглед за защитниците на живота – републикански законодатели, които вярват, че целият човешки живот, роден или нероден, е свещен. Човек не може едновременно да защитава невинния живот и да унижава живота на нашите също толкова невинни гей сестри и братя като нищо повече от отпечатани имена в акт за раждане“, пише той.

Въпреки това, позицията му не е свързана с Уестман, тъй като двамата „едва са се познавали“, тъй като семействата им винаги са живели на няколко щата разстояние, обясни Хелерингер пред Асошиейтед прес.

Съкрушеният адвокат допълни, че би искал Уестман „да беше застрелял него, вместо невинни ученици“.

„Пост“ се свърза с Хелерингер за коментар.

По думите на началника на полицията в Минеаполис Брайън О’Хара, стрелецът е починал на място от самонанесена огнестрелна рана и не е бил известен на органите на реда преди нападението.

Малко преди трагедията Уестман публикувал обезпокоителни видеа в своя вече изтрит YouTube профил. В тях се виждали страници от негов ръкописен манифест и списания за оръжие с надписи „убийте Доналд Тръмп“ и „за децата“. Голяма част от посланията били написани с код, комбиниращ кирилица и английски фонетични думи.

Уестман живеел на по-малко от миля от „Благовещение“ – в малка къща, разположена на тиха, зелена улица.

„Беше потресаващо да науча какво е направил Робин“, каза съседът Стивън Джеглоски пред The Post. 35-годишният мъж си спомня среща със семейството преди две години, когато празнували нещо, което изглеждало като дипломиране.

„Спряха ме на път за апартамента ми и ме помолиха да направя няколко групови снимки“, разказва Джеглоски. „Изглеждаха като страхотно семейство.“

„Имаше деца, които тичаха наоколо, родителите пиеха, свиреше музика. Малкото им чихуахуа ме ухапа по глезена. Дадоха ми бира и аз си тръгнах. Май никога не знаеш кой е някой“, добавя той.

Източник: nypost.com    
