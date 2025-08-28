“Не съм създадена да следвам шаблон”: Мона разкрива личната си трансформация в The Voice Cast

Любопитно

28 август 2025, 16:44
В новия епизод на The Voice Cast ви срещаме с  Мона – талантливата певица и артист, който не се вписва в шаблони и създава музика, родена от любов към фолклора и вдъхновена от лични търсения, трансформации и истински преживявания.

С Мона си говорихме за пътя ѝ – не само като изпълнител, но и като човек. Тя сподели, че още от ранна възраст носи особена дарба. Детството ѝ е било първият трамплин към сцената – сцена, която я отвежда и до огромен успех в шоуто за таланти. А няколко години след това осъзнава, че музиката за нея не е просто хоби, а мисия.

По време на разговора ни, Мона разказа и за един труден, но повратен момент в живота ѝ – време, в което се е чувствала изгубена. От тази вътрешна криза обаче се ражда музикална трилогия, която бележи нейното прераждане като артист. Първата песен – „Жива“, бележи началото на завръщането ѝ към себе си. Втората – „Сила“ – е символ на новооткритата ѝ увереност. А третата… остава мистерия. Засега. Мона само загатна, че финалът на трилогията ще излезе до края на годината и обеща, че ще бъде емоционално силен и дълбоко личен.

Сред вдъхновенията ѝ през последната година е и присъствието ѝ като зрител на Евровизия – преживяване, което тя описва като „емоционален взрив“ и повратна точка в артистичната ѝ визия. Контактът с международната сцена и артистите ѝ е помогнал да преоткрие себе си и да намери нови измерения на собственото си творчество.

На финала на нашия разговор, Мона ни остави с нещо, което сякаш обобщава цялото ѝ пътуване досега – откровение, че вече е готова за голямата любов. И  смело си я пожела. А ние ѝ пожелаваме тя да бъде толкова истинска и силна, колкото и музиката ѝ.

Чуйте целия разговор с Мона в новия епизод на The Voice Cast – наличен вече в YouTube, Nova Play, всички стрийминг платформи и на thevoice.bg.

