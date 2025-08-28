Любопитно

Френският генерал Тиери Буркар: Европа трябва да демонстрира твърда сила или ще се превърне в "преследвано животно"

Думите на генерал Буркар се вписват в серия от предупреждения за слабостта на Европа

28 август 2025, 17:25
Френският генерал Тиери Буркар: Европа трябва да демонстрира твърда сила или ще се превърне в "преследвано животно"
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейските правителства и общества се намират в състояние на отричане спрямо "нивото на насилие в днешния свят" и трябва да започнат да действат като единен силов фактор, ако не искат континентът да се окаже уязвим и беззащитен. Това предупреди началникът на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Тиери Буркар в пространно интервю за Politico и френския вестник Libération.

"Отслабена Европа може утре да се окаже в положението на преследвано животно, след като два века именно Западът задаваше тона. Сега доминират динамиките на твърдата сила, и това не се изчерпва само с военни способности", заяви той в необичайно откровени коментари.

  • Разпокъсана Европа срещу новите сфери на влияние

Буркар подчерта, че разпокъсаните европейски държави трябва да се обединят много по-тясно като стратегическа сила, за да противодействат на нарастващото влияние на Китай, Русия и Съединените щати.

"От една страна, европейските страни никога не са били толкова силни. От друга, съществува форма на отричане, от правителствата и обществата, спрямо нивото на насилие в света днес", допълни той.

Думите на генерал Буркар се вписват в серия от предупреждения за слабостта на Европа. Бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги заяви миналата седмица, че ЕС трябва да спре да се заблуждава, че може да упражнява глобално влияние единствено като икономическа сила и пазар. Според него блокът е получил "много брутално събуждане" от Доналд Тръмп и трябва да започне да мисли далеч по-стратегически за сигурността и отбранителните разходи.

Италианската премиерка Джорджа Мелони също предупреди в сряда, че Европейският съюз рискува да изпадне в незначителност на световната сцена. "Трябва да сме готови да платим цената на свободата и независимостта си", заяви тя.

  • Войната в Украйна и сигурността на континента

Буркар, който ще напусне поста си в края на месеца и ще бъде наследен от генерал от ВВС Фабиен Мандон, ръководи френските въоръжени сили от 2021 г. При неговото командване Франция увеличи военното си присъствие на източния фланг на Европа, засили ролята си в НАТО и започна подготовка за високоинтензивни военни действия. В последните месеци той съпредседателства и групата от държави, работещи върху гаранции за сигурността на Украйна в случай на примирие с Русия.

Френският генерал очерта четири водещи фактора, които определят световната политика днес: използването на сила за разрешаване на конфликти; стремежа на страни като Китай, Русия, Северна Корея и Иран да оспорват Запада; информационната война; и въздействието на климатичните промени.

"По-голяма заплаха от руските танкове е изграждането на един алтернативен световен ред. Ако Русия може да сломи Европа без военна атака, именно този път ще избере", заяви Буркар от кабинета си в парижката централа на министерството на въоръжените сили.

"В утрешния свят стратегическата солидарност между европейските страни трябва да бъде много, много силна. Нито една държава в Европа не може да играе самостоятелно голяма роля. Не става дума за противопоставяне на САЩ или дори на Русия, а за постигане на критична маса, необходима за влияние и за да не бъдем разпродавани парче по парче", предупреди той.

  • Различия в европейската отбранителна политика

Едно от най-големите предизвикателства за Европа е липсата на единен глас по въпросите на отбраната. Испанският премиер Педро Санчес например заяви, че Русия не представлява непосредствена заплаха за Испания, което съвпадна с настояването на Мадрид да бъде освободен от новата цел на НАТО за военни разходи от 5 процента от БВП. "Трудността пред европейската отбрана е как да бъдат обхванати стратегическите интереси на всички държави. Никой не може да отрече, че естонците нямат същата визия като португалците. Нужен е компромис", отбеляза Буркар.

  • Гаранции за сигурността на Украйна

Темата за гаранциите за Украйна набира скорост след срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин на 15 август в Аляска. "Силното желание на американския президент да постигне мирно споразумение внася нов импулс", каза Буркар след завръщането си от Вашингтон.

По време на среща в Белия дом между Володимир Зеленски, Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Тръмп беше обсъдена и възможността САЩ да се включат в евентуални гаранции. Те могат да включват разузнаване, наблюдение, въздушна подкрепа и командни способности.

За повечето европейски столици американската военна подкрепа е условие за всяко участие в наблюдението на бъдещо примирие. "Американците смятат, че европейците трябва да демонстрират готовност да поемат отговорност. Това е политически, а не военен дебат", посочи генералът.

Той предупреди, че предоставянето на гаранции означава и поемане на рискове, включително възможността европейски военни контингенти да бъдат въвлечени във войната - особено след като Москва многократно е заявявала, че не желае чужди войски в Украйна.

  • "Избрани" срещу "наложени" войни

Според Буркар войната в Украйна е предизвикала преосмисляне на начина, по който Западът води военни конфликти. "Преминахме от избрани войни - като тези в Ирак, Афганистан или Мали - към наложени войни", каза той.

При "избраните" войни политическите и военните лидери контролират продължителността, мащаба и ресурсите. "Наложените" войни обаче са екзистенциални конфликти, в които такива избори не съществуват. "Ако украинците не се бият със 100 процента сили срещу Русия, те ще изчезнат. Това означава наложена война", подчерта генералът.

Той посочи още, че западните армии трябва да разнообразят арсеналите си и да не разчитат само на скъпи високотехнологични оръжия. "Нужни са и нискостойностни оръжия за изтощаване на противника. Иначе рискуваме да не успеем", каза Буркар.

По повод твърденията, че френските въоръжени сили разполагат с ограничени запаси от боеприпаси и могат да издържат само няколко дни във високоинтензивен конфликт, той отвърна: "Франция няма да воюва сама срещу Русия, а заедно със съюзниците в НАТО. Нашите запаси не са толкова високи, колкото трябва, но това не означава, че армията не е способна да води операции. Ако се наложи, тя може да влезе в бой още тази вечер."

Източник: Politico     
Европейска сигурност Европейско единство Твърда сила Война в Украйна Геополитика Тиери Буркар НАТО Русия Отбранителни способности Заплахи за Запада
Последвайте ни

По темата

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Нови правила за отчитане на водомерите в София

Нови правила за отчитане на водомерите в София

pariteni.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама мъже бяха публично бити с пръчки за прегръдки и целувки в Индонезия

Двама мъже бяха публично бити с пръчки за прегръдки и целувки в Индонезия

Свят Преди 47 минути

В Ачех законът позволява до 100 удара за морални „престъпления“ — сред тях хомосексуални отношения

“Не съм създадена да следвам шаблон”: Мона разкрива личната си трансформация в The Voice Cast

“Не съм създадена да следвам шаблон”: Мона разкрива личната си трансформация в The Voice Cast

Любопитно Преди 1 час

По време на разговора, Мона разказа и за един труден, но повратен момент в живота ѝ – време, в което се е чувствала изгубен

Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод

Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод

Свят Преди 2 часа

Киев предупреди, че ще предприеме "огледални действия", наричайки хода "безсрамен"

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

България Преди 2 часа

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице

<p>Хари се връща в Лондон на годишнината от смъртта на кралицата</p>

Принц Хари се връща в Лондон за наградите WellChild и годишнината от смъртта на кралицата

Любопитно Преди 2 часа

Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от април, когато той се яви на съдебно заседание в Лондон

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Свят Преди 2 часа

Обвиненията включват няколко известни личности, което накара институциите да прекъснат връзките си с тях и да започнат вътрешни разследвания

,

Южна Корея забранява мобилните телефони в класните стаи

Свят Преди 2 часа

Забраната ще влезе в сила през март следващата година

Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка

Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка

Свят Преди 2 часа

Индия обяви успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Agni-V от тестов полигон в Одиса

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак

Обявиха оценките на кандидатите за членове на КПК

Обявиха оценките на кандидатите за членове на КПК

България Преди 3 часа

Те бяха представени от Номинационната комисия

Напрежение сред черешопроизводителите: Ще има ли справедливи обезщетения?

Напрежение сред черешопроизводителите: Ще има ли справедливи обезщетения?

България Преди 3 часа

Фермерите чакат трета проверка на градините, унищожени от измръзване

Лили Иванова благослови Иво Димчев и бандата му с пожелание за голям успех

Лили Иванова благослови Иво Димчев и бандата му с пожелание за голям успех

Любопитно Преди 3 часа

Иванова случайно попаднала на снимките на последния клип на Димчев

Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери

Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери

Любопитно Преди 3 часа

Според тях, водата е новото вино в гурме кухнята

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Любопитно Преди 3 часа

Науката показва, че постоянното гледане на порнография е свързано с реални физически промени в мозъка

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

България Преди 3 часа

Няма пострадали хора

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

България Преди 4 часа

Водачът получи присъда от 20 години затвор

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Спасиха 2 зайчета от пожар край Вакарел

sinoptik.bg
1

Откриха "горска" класна стая в Смилян

sinoptik.bg

9 пъти, в които сериалът „Приятели“ ни излъга, а ние повярвахме

Edna.bg

Зодиите, които винаги се връщат при бившите си

Edna.bg

Три български имена зад сензацията „Карабах“ в Шампионската лига

Gong.bg

ЦСКА 1948 привлече национал на Черна гора

Gong.bg

Обвиненият за сексуални отношения с ученичка остава в ареста

Nova.bg

Капитанът на лодката от трагедията в Несебър: Видях как пада детето, опитвахме да спасим майката

Nova.bg