Френският генерал Тиери Буркар: Европа трябва да демонстрира твърда сила или ще се превърне в "преследвано животно"

Е вропейските правителства и общества се намират в състояние на отричане спрямо "нивото на насилие в днешния свят" и трябва да започнат да действат като единен силов фактор, ако не искат континентът да се окаже уязвим и беззащитен. Това предупреди началникът на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Тиери Буркар в пространно интервю за Politico и френския вестник Libération.

"Отслабена Европа може утре да се окаже в положението на преследвано животно, след като два века именно Западът задаваше тона. Сега доминират динамиките на твърдата сила, и това не се изчерпва само с военни способности", заяви той в необичайно откровени коментари.

Разпокъсана Европа срещу новите сфери на влияние

Буркар подчерта, че разпокъсаните европейски държави трябва да се обединят много по-тясно като стратегическа сила, за да противодействат на нарастващото влияние на Китай, Русия и Съединените щати.

"От една страна, европейските страни никога не са били толкова силни. От друга, съществува форма на отричане, от правителствата и обществата, спрямо нивото на насилие в света днес", допълни той.

Думите на генерал Буркар се вписват в серия от предупреждения за слабостта на Европа. Бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги заяви миналата седмица, че ЕС трябва да спре да се заблуждава, че може да упражнява глобално влияние единствено като икономическа сила и пазар. Според него блокът е получил "много брутално събуждане" от Доналд Тръмп и трябва да започне да мисли далеч по-стратегически за сигурността и отбранителните разходи.

Италианската премиерка Джорджа Мелони също предупреди в сряда, че Европейският съюз рискува да изпадне в незначителност на световната сцена. "Трябва да сме готови да платим цената на свободата и независимостта си", заяви тя.

Войната в Украйна и сигурността на континента

Буркар, който ще напусне поста си в края на месеца и ще бъде наследен от генерал от ВВС Фабиен Мандон, ръководи френските въоръжени сили от 2021 г. При неговото командване Франция увеличи военното си присъствие на източния фланг на Европа, засили ролята си в НАТО и започна подготовка за високоинтензивни военни действия. В последните месеци той съпредседателства и групата от държави, работещи върху гаранции за сигурността на Украйна в случай на примирие с Русия.

Френският генерал очерта четири водещи фактора, които определят световната политика днес: използването на сила за разрешаване на конфликти; стремежа на страни като Китай, Русия, Северна Корея и Иран да оспорват Запада; информационната война; и въздействието на климатичните промени.

"По-голяма заплаха от руските танкове е изграждането на един алтернативен световен ред. Ако Русия може да сломи Европа без военна атака, именно този път ще избере", заяви Буркар от кабинета си в парижката централа на министерството на въоръжените сили.

"В утрешния свят стратегическата солидарност между европейските страни трябва да бъде много, много силна. Нито една държава в Европа не може да играе самостоятелно голяма роля. Не става дума за противопоставяне на САЩ или дори на Русия, а за постигане на критична маса, необходима за влияние и за да не бъдем разпродавани парче по парче", предупреди той.

Различия в европейската отбранителна политика

Едно от най-големите предизвикателства за Европа е липсата на единен глас по въпросите на отбраната. Испанският премиер Педро Санчес например заяви, че Русия не представлява непосредствена заплаха за Испания, което съвпадна с настояването на Мадрид да бъде освободен от новата цел на НАТО за военни разходи от 5 процента от БВП. "Трудността пред европейската отбрана е как да бъдат обхванати стратегическите интереси на всички държави. Никой не може да отрече, че естонците нямат същата визия като португалците. Нужен е компромис", отбеляза Буркар.

Гаранции за сигурността на Украйна

Темата за гаранциите за Украйна набира скорост след срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин на 15 август в Аляска. "Силното желание на американския президент да постигне мирно споразумение внася нов импулс", каза Буркар след завръщането си от Вашингтон.

По време на среща в Белия дом между Володимир Зеленски, Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Тръмп беше обсъдена и възможността САЩ да се включат в евентуални гаранции. Те могат да включват разузнаване, наблюдение, въздушна подкрепа и командни способности.

За повечето европейски столици американската военна подкрепа е условие за всяко участие в наблюдението на бъдещо примирие. "Американците смятат, че европейците трябва да демонстрират готовност да поемат отговорност. Това е политически, а не военен дебат", посочи генералът.

Той предупреди, че предоставянето на гаранции означава и поемане на рискове, включително възможността европейски военни контингенти да бъдат въвлечени във войната - особено след като Москва многократно е заявявала, че не желае чужди войски в Украйна.

"Избрани" срещу "наложени" войни

Според Буркар войната в Украйна е предизвикала преосмисляне на начина, по който Западът води военни конфликти. "Преминахме от избрани войни - като тези в Ирак, Афганистан или Мали - към наложени войни", каза той.

При "избраните" войни политическите и военните лидери контролират продължителността, мащаба и ресурсите. "Наложените" войни обаче са екзистенциални конфликти, в които такива избори не съществуват. "Ако украинците не се бият със 100 процента сили срещу Русия, те ще изчезнат. Това означава наложена война", подчерта генералът.

Той посочи още, че западните армии трябва да разнообразят арсеналите си и да не разчитат само на скъпи високотехнологични оръжия. "Нужни са и нискостойностни оръжия за изтощаване на противника. Иначе рискуваме да не успеем", каза Буркар.

По повод твърденията, че френските въоръжени сили разполагат с ограничени запаси от боеприпаси и могат да издържат само няколко дни във високоинтензивен конфликт, той отвърна: "Франция няма да воюва сама срещу Русия, а заедно със съюзниците в НАТО. Нашите запаси не са толкова високи, колкото трябва, но това не означава, че армията не е способна да води операции. Ако се наложи, тя може да влезе в бой още тази вечер."