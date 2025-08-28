България

Две деца ограбиха шофьор на такси в Петрич

Въпреки положените усилия, шофьорът не успял да им се противопостави

28 август 2025, 17:06
Две деца ограбиха шофьор на такси в Петрич
Източник: БГНЕС

Р айонна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу двама непълнолетни, привлечени в качеството на обвиняеми за грабеж.

По време на разходка в централната част на Петрич, единият от задържаните, на 15-години, предложил на другия, на 17-години, да ограбят шофьор на таксиметров автомобил. Двамата се разбрали да нападнат възрастен мъж, който да не може да им окаже сериозна съпротива.

Деца ограбиха таксиджия с пистолет играчка

Първоначално наблюдавали в близост до стоянката на такситата до хотел „България“.

След полунощ се насочили към спрял на таксиметров автомобил, чийто шофьор се съгласил да ги закара.

Единият младеж се качил на предната седалка до водача, а съучастникът му на задната.

Пристигайки на указаното му от обвиняемите място на ул. „Воден“, таксиметровият шофьор спрял. Единият задържан му показал банкнота от 50 лева, като поискал да му върне ресто с по-дребни. Когато водачът извадил от чантата си наличните 220 лева – собственост на дружеството, в което работел, обвиняемият ги сграбчил и му наредил да ги даде.

Междувременно неговият съучастник притиснал тялото и шията на водача към седалката на автомобила, за да осуети съпротивата му и го заплашил.

Въпреки положените усилия, шофьорът не успял да им се противопостави, след което обвиняемите избягали с отнетата от тях парична сума.

Пострадалият подал сигнал за случилото се в РУ на МВР Петрич.

В резултат на проведеното разследване авторите на престъпното деяние са били установени, а отнетите от тях пари върнати с протокол.

Двамата непълнолетни обвиняеми са под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая. Делото продължава в съда.

Източник: Prb.bg    
Петрич грабеж шофьор
