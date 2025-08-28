Свят

Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира

Москва: По наше мнение, тази стъпка на европейските страни е абсолютно без юридическа сила

28 август 2025, 19:53
Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира
Източник: AP/БТА

Ф ранция, Великобритания и Германия днес задействаха механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран заради неспазване на ангажиментите по ядрената му програма, предаде "Франс прес", като се позова на писмо до Съвета за сигурност на ООН от трите европейски страни, известни също като Е3. 

Те "искат да уведомят Съвета за сигурност, че на базата на фактически доказателства Е3 смята, че Иран е в позиция на значително неспазване на ангажиментите си" съгласно споразумението за ядрената му програма от 2015 г. По тази причина те "се позовават на механизма, известен като връщане" на санкциите, с който започва 30-дневен процес по повторно налагане на редица санкции, отменени преди десет години, се добавя в писмото.

Иран и Европа ще преговарят в Женева за ядрената програма на Техеран

"Решението на Европейската тройка, състояща се от Франция, Великобритания и Германия, да започне 30-дневен процес за повторно налагане на санкции на ООН срещу Иран, не трябва да бъде прието от Съвета за сигурност, защото няма правно значение", коментира заместник постоянният представител на Русия в ООН Дмитрий Полянски, съобщи "Ройтерс".

Според него европейските страни не са изпълнили добросъвестно разпоредбите на резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН,  приета в подкрепа на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) по иранската ядрена програма.

"По наше мнение, тази стъпка на европейските страни е абсолютно без юридическа сила, защото те не са изпълнили добросъвестно резолюция 2231", каза Полянски.

Върховният лидер на Иран с остра критика към Тръмп

Европейските страни заплашваха с това от месеци, а задействането на механизма става броени седмици преди изтичането му - в момент, когато дипломацията е в застой и няколко седмици след израелските и американски бомбардировки срещу обекти на иранската ядрена програма.

Преговорите между САЩ и Иран са в застой, сътрудничеството на Техеран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), натоварена с наблюдението на програмата, е ограничено, а дискусиите между Иран и европейците не дадоха резултат, отбелязва АФП.

Групата Е3 "ще използва пълноценно 30-дневния период", за да се опита да намери дипломатическо решение и да избегне повторното налагане на санкциите, заявяват в писмото си външните министри от трите страни – Жан-Ноел Баро от Франция, Дейвид Лами от Великобритания и Йохан Вадефул от Германия.

"Ядрената ескалация на Иран не трябва да продължава. Тази мярка не е сигнал, че дипломацията е приключила", написа Баро в социалната мрежа "Екс". "Оставаме ангажирани с дипломацията, за да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия", добави той.

Връщането на санкциите срещу Техеран може да постави началото на нов етап в дипломатическите преговори, заяви от своя страна Вадефул. Той призова Иран за пълно сътрудничество с МААЕ и ясен ангажимент за преки преговори със САЩ.

Техеран от своя страна предупреди, че ще отвърне на "несправедливото и незаконно" решение на Париж, Лондон и Берлин за задействане на механизма за възстановяване на санкциите.

"Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще отговори по подходящ начин на това незаконно и несправедливо действие", се казва в изявление на министерството, което той оглавява, публикувано след телефонния му разговор с неговите колеги от Франция, Германия и Великобритания.

"Тази стъпка е действие против дипломацията, не шанс за нея. Иран ще продължи с дипломацията с Е3, но няма да отстъпи под натиска", заяви представител на властите в Техеран.

Механизмът, които бе договорен в сделката за ядрената програма на Техеран между Иран и световните сили през 2015 г., е замислен така, че да не подлежи на налагането на вето в ООН и вероятно ще влезе в сила, отбеляза АП.

Той ще доведе до ново замразяване на иранските активи в чужбина, ще спре оръжейните сделки с Техеран и ще накаже всяко развитие на програмата му за балистични ракети, наред с други мерки, които окажат допълнителен натиск върху разклатената икономика на страната.

Източник: БТА    
ЕС Иран Русия ООН
Последвайте ни
Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие

Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие

Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира

Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира

Директорка в НАП може да бъде обвинена в хулиганство

Директорка в НАП може да бъде обвинена в хулиганство

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Европейският съюз трябва да се вразуми

Европейският съюз трябва да се вразуми

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фон дер Лайен се обади на Тръмп и Зеленски след атаката на Русия

Фон дер Лайен се обади на Тръмп и Зеленски след атаката на Русия

Свят Преди 27 минути

Фон дер Лайен: Путин трябва да дойде на масата за преговори

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

България Преди 1 час

За утре се мобилизират екипи от още два паркови участъка

<p>Навроцки спира помощите за украинци</p>

"Полша на първо място": Навроцки спира помощите за украинци

Свят Преди 3 часа

Полският президент Карол Навроцки наложи вето срещу удължаването на помощите за украинските бежанци

Две деца ограбиха шофьор на такси в Петрич

Две деца ограбиха шофьор на такси в Петрич

България Преди 3 часа

Въпреки положените усилия, шофьорът не успял да им се противопостави

Двама мъже бяха публично бити с пръчки за прегръдки и целувки в Индонезия

Двама мъже бяха публично бити с пръчки за прегръдки и целувки в Индонезия

Свят Преди 3 часа

В Ачех законът позволява до 100 удара за морални „престъпления“ — сред тях хомосексуални отношения

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

България Преди 3 часа

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

България Преди 4 часа

Той е бивш футболист и има дете на 2 години и половина

“Не съм създадена да следвам шаблон”: Мона разкрива личната си трансформация в The Voice Cast

“Не съм създадена да следвам шаблон”: Мона разкрива личната си трансформация в The Voice Cast

Любопитно Преди 4 часа

По време на разговора, Мона разказа и за един труден, но повратен момент в живота ѝ – време, в което се е чувствала изгубен

Хайди Клум и дъщеря ѝ събраха погледите във Венеция с дръзки рокли (СНИМКИ)

Хайди Клум и дъщеря ѝ събраха погледите във Венеция с дръзки рокли (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

52-годишният супермодел и 21-годишната Лени избраха специално изработени рокли с корсет

Ето кога Република Сръбска ще избере нов президент

Ето кога Република Сръбска ще избере нов президент

Свят Преди 4 часа

ЦИК взе това решение, след като преди това отмени мандата на Милорад Додик

Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод

Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод

Свят Преди 5 часа

Киев предупреди, че ще предприеме "огледални действия", наричайки хода "безсрамен"

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

България Преди 5 часа

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице

<p>Хари се връща в Лондон на годишнината от смъртта на кралицата</p>

Принц Хари се връща в Лондон за наградите WellChild и годишнината от смъртта на кралицата

Любопитно Преди 5 часа

Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от април, когато той се яви на съдебно заседание в Лондон

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Свят Преди 5 часа

Обвиненията включват няколко известни личности, което накара институциите да прекъснат връзките си с тях и да започнат вътрешни разследвания

,

Южна Корея забранява мобилните телефони в класните стаи

Свят Преди 5 часа

Забраната ще влезе в сила през март следващата година

Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка

Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка

Свят Преди 5 часа

Индия обяви успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Agni-V от тестов полигон в Одиса

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg
1

Спасиха 2 зайчета от пожар край Вакарел

sinoptik.bg

9 пъти, в които сериалът „Приятели“ ни излъга, а ние повярвахме

Edna.bg

Зодиите, които винаги се връщат при бившите си

Edna.bg

Иън Райт: Бог помогна на Арсенал да отмъкне Езе от Тотнъм

Gong.bg

НА ЖИВО: Арда - Ракув Ченстохова, съставите

Gong.bg

Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти

Nova.bg

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал, съобщи адвокатът му (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg