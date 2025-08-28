Свят

Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша

Самолетът се е разбил на пистата и я е повредил

28 август 2025, 21:28
Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша
Източник: istock/Getty Images

И зтребител F-16 на полските военновъздушни сили се разби по време на репетиция за авиошоу в Радом, Централна Полша.

Изтребител F-16 се разби в Украйна

Пилотът е загинал, съобщи говорител на полското правителство, цитиран от "Рoйтерс".

Според полски медии, самолетът се е разбил на пистата днес следобед и я е повредил. Авиошоуто в Радом, планирано за уикенда, е отменено.

Загиналият е "награждаван пилот, инструктор, ръководител на обучението" в полските военновъздушни сили.

В момента на катастрофата край пистата е имало зрители, които са снимали тренировките и са заснели момента на инцидента.

На кадрите, разпространени в социалните мрежи, се вижда как самолетът лети с висока скорост към земята, като изглежда захожда за приземяване, но в момента, в който изправя носа, се удря в пистата и се запалва.

Подобни инциденти, ставащи при приземяване или летене близо до земята, са исторически проблем за самолетите F-16. Самолетът е проектиран небалансиран, което го прави много маневрен, но се налага постоянното му балансиране от компютърна система. Така, в моменти, когато пилотът поема контрола, самолетът може да загуби баланс, като рискът е по-голям близо до земята, тъй като няма време за реакция.

F-16 се разби край бреговете на Южна Корея

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в X, но не даде повече подробности. Министърът на отбраната на Полша отиде на мястото на катастрофата.

Източник: Reuters    
Полша F-16
Всичко от днес

