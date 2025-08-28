Свят

"Неморално и незаконно": Мерките в САЩ срещу мигрантите

Администрацията на Тръмп засилва натиска над имигрантите

28 август 2025, 10:13
М инимум по 3 000 ареста на ден: администрацията на Тръмп засилва натиска над имигрантите. Обиски са извършват пред училища и детски градини, в църкви, магазини и на автобусни спирки, пише АРД в репортаж от Лос Анджелис, съобщи Deutsche Welle.

Хавиер Гарсия Сантана е глухоням. 32-годишният мъж комуникира с жестомимичен език и разчита на помощ от близките си. Преди няколко седмици маскирани агенти на американските имиграционни служби нахлули в автомивката, където работи Хавиер. Брат му Мигел разказва, че Хавиер не знаел какво да прави - опитал се да извади телефона си, за да им обясни, че не чува, но те му го взели. Взели му и портфейла.

Хавиер бил арестуван, въпреки че има разрешително за работа и статут на временно пребиваващ в САЩ. Имиграционните го качили на самолет за Тексас, където бил задържан, пише АРД. Семейството му успяло да се свърже с него и да издейства освобождаването му от ареста чак след 23 дни. Помогнала им адвокатката Роксана Муро, според която случилото се с Хавиер е незаконно.

"Американската конституция защитава всеки в нашата държава от безпричинни обиски и задържания. Тези права вече се нарушават ежедневно”, казва пред АРД Муро.

Хората не излизат от домовете си от страх да не ги арестуват

Стотици кутии с храна са подредени в склад в южната част на Лос Анджелис. Те са пълни с дарения, опаковани от доброволците на организацията CLEAN. Много от мигрантите в САЩ се страхуват да се приберат у дома, страхуват се и да ходят до супермаркета или на работа, обяснява Кевин Амадор, който е син на мексикански имигранти.

Кевин разказва на АРД, че три пъти седмично доставя кутиите с провизии на 50 семейства. "Даваме им всичко нужно - хляб, мляко, плодове и зеленчуци, яйца. За някои домакинства, които се нуждаят от повече помощ, осигуряваме и тоалетна хартия, препарати, паста, всякакви малки неща”, обяснява мъжът.

Американското правителство си е поставило цел да арестува по 3 000 души на ден, посочва АРД. За да я постигне, администрацията на Тръмп явно е готова да използва всички методи. Обиски се извършват всеки ден, разказва Кевин - пред училища и детски градини, в църкви, магазини и на автобусни спирки. "Никой не знае какво и кога ще се случи, нито пък кого търсят", обяснява доброволецът. "Това, което правят, не е просто неморално. По всичко личи, че е и незаконно".

"Това е несправедливо"

Една от жените, на които Кевин доставя провизии, живее с трите си деца и деветимата си внуци в малко жилище. Всички на практика не са излизали от дома си седмици наред, разказва тя пред АРД. В това време в САЩ имаше гореща вълна, а семейството не разполага с климатик. Казват, че се чувстват политически преследвани - от имиграционните власти в САЩ.

"Ние сме честни хора и дойдохме тук, за да работим", казва жената, която предпочита да остане анонимна. Тя плаща данъците си и живее в САЩ от 18 години. "Никога не съм имала проблеми с никого - затова всичко това ми се струва несправедливо".

Хавиер се чувства по същия начин. 32-годишният мъж вече се е върнал на работа. Но не е същият, казва брат му. Страхът, че властите отново ще го арестуват, е голям. 

 

 

 

Източник:  Deutsche Welle    
Администрацията на Тръмп Имигранти Арести САЩ Нарушаване на правата Страх Незаконни действия Лос Анджелис Хуманитарна помощ Миграционна политика
