Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Той е бивш футболист и има дете на 2 години и половина

28 август 2025, 16:45
У чителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София, остава в ареста. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му подчерта, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, предава NOVA.

Задържаха учител за блудство с дете

Седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература, твърди адвокатът.

31-годишният учител беше задържан, след като ръководството на училището, в което преподавал, подало жалба в полицията. Той е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години.

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Двамата с ученичката имали връзка от ноември миналата година, обяви адвокатът. 

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

По информация на NOVA обаче родителите наскоро разбрали за случилото се. Жалба подало именно семейството на момичето. 

