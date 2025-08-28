Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишен служител на „Център за градска мобилност“ за това, че в сряда, около 13,50 часа в София, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама отделни граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето неопасно за живота“.

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият той е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.