България

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице

28 август 2025, 15:31
Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Напрежение сред черешопроизводителите: Ще има ли справедливи обезщетения?

Напрежение сред черешопроизводителите: Ще има ли справедливи обезщетения?
Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти
Убийството в Първомай: Обвиняемият Ивелин Цветанов остава в ареста

Убийството в Първомай: Обвиняемият Ивелин Цветанов остава в ареста
Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.

Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.
Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура
Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишен служител на „Център за градска мобилност“ за това, че в сряда, около 13,50 часа в София, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама отделни граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето неопасно за живота“.

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият той е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: Prb.bg    
бой София ЦГМ скоба
Последвайте ни
Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Нови правила за отчитане на водомерите в София

Нови правила за отчитане на водомерите в София

pariteni.bg
Европейският съюз трябва да се вразуми

Европейският съюз трябва да се вразуми

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хайди Клум и дъщеря ѝ събраха погледите във Венеция с дръзки рокли (СНИМКИ)

Хайди Клум и дъщеря ѝ събраха погледите във Венеция с дръзки рокли (СНИМКИ)

Любопитно Преди 13 минути

52-годишният супермодел и 21-годишната Лени избраха специално изработени рокли с корсет

Ето кога Република Сръбска ще избере нов президент

Ето кога Република Сръбска ще избере нов президент

Свят Преди 19 минути

ЦИК взе това решение, след като преди това отмени мандата на Милорад Додик

,

Южна Корея забранява мобилните телефони в класните стаи

Свят Преди 1 час

Забраната ще влезе в сила през март следващата година

Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка

Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка

Свят Преди 1 час

Индия обяви успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Agni-V от тестов полигон в Одиса

Обявиха оценките на кандидатите за членове на КПК

Обявиха оценките на кандидатите за членове на КПК

България Преди 1 час

Те бяха представени от Номинационната комисия

Лили Иванова благослови Иво Димчев и бандата му с пожелание за голям успех

Лили Иванова благослови Иво Димчев и бандата му с пожелание за голям успех

Любопитно Преди 2 часа

Иванова случайно попаднала на снимките на последния клип на Димчев

Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери

Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери

Любопитно Преди 2 часа

Според тях, водата е новото вино в гурме кухнята

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Любопитно Преди 2 часа

Науката показва, че постоянното гледане на порнография е свързано с реални физически промени в мозъка

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

България Преди 2 часа

Няма пострадали хора

Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

България Преди 2 часа

От петък председателят на ЕК ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС

Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София

Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София

България Преди 2 часа

Живущите във входа ще могат да искат извънредна проверка

,

Опасни химикали и пестициди открити в яйцата в Гърция

Свят Преди 3 часа

Анализирани са яйца от различни региони на страната

Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?

Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?

Свят Преди 3 часа

Тръмп заявява, че започналата на 11 август репресия срещу престъпността е имала незабавен ефект

КЕВР утвърди цената на природния газ за септември

КЕВР утвърди цената на природния газ за септември

България Преди 3 часа

Тя е с около 2,5 на сто по-ниска в сравнение с тази за август

<p>&bdquo;Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея&ldquo;</p>

„Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея“: Фотографът, заснел COVID от първа линия

Любопитно Преди 3 часа

От първите симптоми до трите седмици в алматинска клиника – поглед отвътре към страха, смелостта и хаоса на 2020 г.

<p>1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност</p>

Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа

Свят Преди 3 часа

Държавите от ЕС трябва автоматично да записват работниците в професионални пенсионни схеми, за да защитят бързо остаряващото население

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Лили Иванова благослови Иво Димчев

Edna.bg

За тези 5 зодии сезонът на Дева носи промени през септември

Edna.bg

Три български имена зад сензацията „Карабах“ в Шампионската лига

Gong.bg

Бусато: Заедно ще върнем ЦСКА на победния път

Gong.bg

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Nova.bg

Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg