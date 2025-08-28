Хайди Клум и дъщеря ѝ събраха погледите във Венеция с дръзки рокли (СНИМКИ)

Х айди Клум и дъщеря ѝ Лени отново впечатлиха със синхронните си визии, този път във вдъхновени от бельото рокли на филмовия фестивал във Венеция.

52-годишният супермодел и 21-годишната Лени избраха специално изработени рокли с корсет от Intimissimi, с които се появиха на червения килим в сряда.

Heidi Klum and daughter Leni hit Venice Film Festival in matching lingerie-inspired corset dresses https://t.co/vMvfweyKDu pic.twitter.com/gZdJBPP9Fp — Page Six (@PageSix) August 27, 2025

Версията на Хайди беше копринена рокля в цвят „руж“ с прозрачен корсаж и асиметрична пола с волани. Лени контрастираше с изцяло черна рокля, подчертаваща същия стил на бельо с корсет, но със смели изрези високо на ханша и по-семпла пола.

Разликите в детайлите също изпъкваха – Лени заложи на тънки презрамки, докато Хайди блестеше с модел с открити рамене. Аксесоарите им допълниха индивидуалния стил на всяка: Хайди избра диамантено колие Lorraine Schwartz и съответстваща чанта в розов нюанс, докато Лени се спря на изумрудено-диамантено бижу.

Хайди показа по-отблизо визията си в Instagram, споделяйки видео, в което лежи на задната седалка на автомобил и размахва роклята си, за да се разхлади.

„Искаш ли да знаеш как да стигнем до филмовия фестивал, без да се намачкаме?“, шеговито пита тя. „Ето как го правим.“

Двете вече имат история като лице на Intimissimi – през април те отново позираха заедно в бельо за кампания на марката. Тогава Хайди носеше комплект в телесен нюанс, а Лени – в черно. Общата им фотосесия предизвика бурни реакции и критики в социалните мрежи, което принуди Хайди да изключи коментарите в профила си.

В интервю за People през юли моделът коментира противоречията: „Много хора казват: ‘О, не знам дали е редно майка и дъщеря да правят това заедно’, но аз? Аз се гордея с дъщеря си. Тя няма проблем с мен в това състояние.“

Хайди допълни, че винаги е била „много открита“ по отношение на тялото си, което понякога включва и слънчеви бани без горнище в задния двор.

„Аз съм европейка... децата ми не ме познават по друг начин и вероятно са по-спокойни със собствените си тела заради това“, обясни тя.

Лени също коментира темата през март в интервю за Glamour Germany, като подчерта, че негативните мнения не ѝ влияят:

„Винаги се опитвам да помня, че каквото и да правиш, винаги ще има някой, на когото няма да му хареса. Нямаш контрол върху това и не бива да се съсредоточаваш върху негативното.“

„Но положителните реакции са много повече“, добави тя. „Освен това повечето критики са на немски, а аз не ги разбирам напълно.“

„И това, разбира се, също помага“, пошегува се Лени.