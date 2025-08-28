Любопитно

Хайди Клум и дъщеря ѝ събраха погледите във Венеция с дръзки рокли (СНИМКИ)

52-годишният супермодел и 21-годишната Лени избраха специално изработени рокли с корсет

28 август 2025, 16:07
Хайди Клум и дъщеря ѝ събраха погледите във Венеция с дръзки рокли (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

Х айди Клум и дъщеря ѝ Лени отново впечатлиха със синхронните си визии, този път във вдъхновени от бельото рокли на филмовия фестивал във Венеция.

52-годишният супермодел и 21-годишната Лени избраха специално изработени рокли с корсет от Intimissimi, с които се появиха на червения килим в сряда.

Версията на Хайди беше копринена рокля в цвят „руж“ с прозрачен корсаж и асиметрична пола с волани. Лени контрастираше с изцяло черна рокля, подчертаваща същия стил на бельо с корсет, но със смели изрези високо на ханша и по-семпла пола.

Разликите в детайлите също изпъкваха – Лени заложи на тънки презрамки, докато Хайди блестеше с модел с открити рамене. Аксесоарите им допълниха индивидуалния стил на всяка: Хайди избра диамантено колие Lorraine Schwartz и съответстваща чанта в розов нюанс, докато Лени се спря на изумрудено-диамантено бижу.

Хайди показа по-отблизо визията си в Instagram, споделяйки видео, в което лежи на задната седалка на автомобил и размахва роклята си, за да се разхлади.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

„Искаш ли да знаеш как да стигнем до филмовия фестивал, без да се намачкаме?“, шеговито пита тя. „Ето как го правим.“

Двете вече имат история като лице на Intimissimi – през април те отново позираха заедно в бельо за кампания на марката. Тогава Хайди носеше комплект в телесен нюанс, а Лени – в черно. Общата им фотосесия предизвика бурни реакции и критики в социалните мрежи, което принуди Хайди да изключи коментарите в профила си.

В интервю за People през юли моделът коментира противоречията: „Много хора казват: ‘О, не знам дали е редно майка и дъщеря да правят това заедно’, но аз? Аз се гордея с дъщеря си. Тя няма проблем с мен в това състояние.“

Хайди допълни, че винаги е била „много открита“ по отношение на тялото си, което понякога включва и слънчеви бани без горнище в задния двор.

„Аз съм европейка... децата ми не ме познават по друг начин и вероятно са по-спокойни със собствените си тела заради това“, обясни тя.

Корсетни рокли и блясък: Хайди и Лени Клум обраха погледите във Венеция
13 снимки
Хайди Клум Лени
Хайди Клум Лени
Хайди Клум Лени
Хайди Клум Лени

Лени също коментира темата през март в интервю за Glamour Germany, като подчерта, че негативните мнения не ѝ влияят:

„Винаги се опитвам да помня, че каквото и да правиш, винаги ще има някой, на когото няма да му хареса. Нямаш контрол върху това и не бива да се съсредоточаваш върху негативното.“

„Но положителните реакции са много повече“, добави тя. „Освен това повечето критики са на немски, а аз не ги разбирам напълно.“

„И това, разбира се, също помага“, пошегува се Лени.

Източник: pagesix.com    
Хайди Клум Лени Клум Венециански филмов фестивал Корсетни рокли Вдъхновени от бельо
