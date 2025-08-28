Ванс определи сблъсъка със Зеленски в Овалния кабинет като "полезен"

Свят

28 август 2025, 11:19
А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви в сряда, че прочутият му сблъсък с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет е бил "полезен", тъй като е извадил наяве реалните разногласия между Вашингтон и Киев.

(Във видеото: Кой е дизайнерът, облякъл Володимир Зеленски за разговорите в Белия дом)

В интервю за USA Today Ванс призна, че изпитва известно съжаление за напрегнатата среща през февруари, която шокира Европа и доведе до нов спад в трансатлантическите отношения.

"Вижте, понякога хората не са на едно мнение. Желая ли тази разпра да се беше случила публично в Овалния кабинет? Не!", каза той, цитиран от Politico.

"Но смятам ли, че тя всъщност осветли някои от истинските различия между американската и украинската страна? Да, и мисля, че това беше полезно за американците да го видят", добави Ванс.

Зеленски посети Белия дом след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп, за да затвърди подкрепата на САЩ за Украйна срещу руската агресия. Но срещата му с Тръмп и Ванс, излъчена по телевизията, прерасна в остър спор, при който вицепрезидентът обвини украинския лидер в неблагодарност и нежелание да води дипломатически разговори с Москва три години след началото на войната.

Европейските лидери бързо се обявиха в подкрепа на Зеленски, като отново подчертаха своята солидарност с Украйна. Лидерът на германската опозиция Фридрих Мерц дори намекна, че сцената е била подготвена предварително, наричайки кавгата "умишлена ескалация" от страна на САЩ.

В сряда Ванс обясни, че неговото раздразнение по време на срещата не било толкова насочено срещу Зеленски, колкото срещу администрацията на Джо Байдън, която според него е предоставяла милиарди долари помощ на Украйна "без ясна цел, без истинска дипломация".

"Ню Йорк таймс": Джей Ди Ванс е атакуващото куче на Тръмп в спора със Зеленски

"Това винаги ме е разстройвало повече от факта, че Зеленски искаше помощ от Вашингтон", каза той. "Разстройваше ме липсата на план на администрацията на Байдън за прекратяване на войната."

Според Ванс днес администрацията на Тръмп е "в значителна степен в синхрон с президента Зеленски" по отношение на усилията за мирно споразумение.

"Дори да имаме някои различия, ние, разбира се, искаме да защитим териториалната цялост на Украйна", заяви вицепрезидентът. "Не желаем Русия да завладее цялата страна."

Въпреки опитите на Тръмп да посредничи за край на конфликта, Москва остава твърда в максималистките си искания: Украйна да отстъпи значителни укрепени територии в Донбас, които Русия държи само частично под контрол, и да се откаже окончателно от амбицията за членство в НАТО. Тръмп вече е упражнявал натиск върху Киев да приеме тези условия.

Източник: Politico     
Джей Ди Ванс Володимир Зеленски Овален кабинет отношения САЩ Украйна дипломатически разногласия помощ за Украйна война в Украйна администрация Тръмп администрация Байдън трансатлантически отношения
