"Полша на първо място": Навроцки спира помощите за украинци

П олският президент Карол Навроцки наложи вето срещу удължаването на помощите за украинските бежанци, приети в страната. Последиците за тях ще са сериозни. Медии в Полша говорят за "антиукраинското лице" на Навроцки, съобщи Deutsche Welle.

Вероятно моментът за пускането на „бомбата“ е бил умишлено избран: в понеделник (25 август 2025 г.), един ден след Деня на независимостта на Украйна, полският президент Карол Навроцки обяви, че налага вето върху законопроекта на правителството за оказване на помощ на украинците. С него трябваше да бъде удължен до март 2026 г. срокът за изплащане на помощи на украинските бежанци. Действащият регламент изтича в края на септември.

Спор за детските надбавки и помощите за украинците

"Детски надбавки трябва да могат да получават само онези украинци, които работят в Полша", заяви Навроцки пред журналисти във Варшава. Що се отнася до здравеопазването, украинците в Полша са облагодетелствани, тъй като се лекуват независимо от това дали работят и дали плащат здравноосигурителни вноски. "В собствената си страна полските граждани са третирани по-зле, отколкото нашите гости от Украйна. Не съм съгласен с това", подчерта държавният глава, повтаряйки лозунга си от предизборната кампания: "Полша на първо място, поляците на първо място".

След началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. около един милион украинци избягаха в съседна Полша, повечето от които са жени и деца. Ветото на президента поставя правителството на Доналд Туск в затруднено положение. Сега то трябва да намери решение, защото в противен случай бежанците скоро ще се окажат без правно основание за материална подкрепа.

Навроцки: Настроенията се промениха

Финансовото положение и политическите и социални настроения в Полша се промениха коренно през последните три години и половина, заявява Навроцки. Това наложило да се коригира предишната политика. Държавният глава обаче увери, че подкрепата за Украйна в конфликта ѝ с Русия остава "стратегическа и геополитическа цел" на Полша.

Навроцки обяви свой собствен законопроект за реорганизация на социалните помощи и здравеопазването. Предвижда се също така да се затегнат изискванията за натурализация и да се увеличат наказанията за незаконно преминаване на границата.

"Навроцки показа антиукраинското си лице", коментира всекидневникът „Газета Виборча“ това ново развитие. Според автора на публикацията Роман Имелски държавният глава демонстрира близостта си с антиукраинските националисти.

Напомняне за Волинското клане

Навроцки, който е историк, предложи също така символите на Организацията на украинските националисти (ОУН) на Степан Бандера и нейното военно подразделение - Украинската въстаническа армия (УПА) да бъдат приравнени със символите на нацистите и комунистите и да се забранят в наказателното право.

През 1943 г. УПА започва брутална кампания за етническо прочистване срещу местното полско население във Волин - област, принадлежала на Полша преди Втората световна война и окупирана от германците след нападението на Германия над Съветския съюз през 1941 г. Броят на полските жертви се оценява на около 100 000 души. В Украйна Бандера е почитан като герой на съпротивата срещу съветизацията на Украйна, но в Полша е смятан за отговорен за геноцид над поляците.

Ще спре ли „Старлинк“ за Украйна?

Заместник премиерът и министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски предупреди, че ветото на президента ще застраши и финансирането на интернет връзките за Украйна. Полша финансира снабдяването на Украйна с комуникационната услуга „Старлинк“ на Илон Мъск със сумата от 43 млн. евро годишно. Удължаването на срока на действие на закона до следващата година би осигурило и продължаването на това финансиране. С решението си държавният глава пое риска от "фактическо изключване на интернет в Украйна" - в училищата, болниците, а също и в данъчната администрация. „Не мога да си представя по-добър подарък за армията на Путин от изключването на интернета в Украйна“, написа по този повод Гавковски в платформата за кратки съобщения X.

"Карол Навроцки преобърна цялата система (за подпомагане на украинците). Това може да има опустошителни последици за пазара на труда, за хиляди полски компании и за отношенията със съседите ни. Можем да загубим стотици хиляди служители", коментира Богуслав Хработа във вестник „Жечпосполита.

Украинците имат принос за икономическия успех

Доклад на държавната банка BGK показва, че детските надбавки за украинските семейства са на стойност от 2,8 млрд. злоти (около 600 млн. евро), а платените от украинците данъци и социални осигуровки възлизат на 15,1 млрд. злоти (около 3,5 млрд. евро). Благодарение на украинците брутният вътрешен продукт (БВП) на Полша нараства с 0,5-2,4% на годишна база.

Въпреки икономическите ползи, три и половина години след руското нападение настроенията към украинските бежанци са се променили. Според проучване, проведено от Центъра "Мирошевски" в края на 2024 г., 51% от анкетираните смятат, че социалните помощи за украинците са твърде високи, а само 5% - че са твърде ниски. Изследователска група от Варшавския университет съобщи през февруари, че 96% от анкетираните искат да бъде намалена финансовата помощ за бежанците.

Навроцки встъпи в длъжност на 6 август 2025. Той превръща президентската институция, в която думата имат политици от дясноконсервативната опозиционна партия "Право и справедливост" (ПиС), в алтернативен център на властта. Целта му е да отслаби правителството на Туск колкото е възможно повече, за да може ПиС да се върне на власт през 2027 г., вероятно с крайнодясната и либертарианска „Конфедерация“.

Срещата на европейците с Тръмп премина без Полша

Ожесточеният спор между правителството и президента вече се отразява и на външната политика. Преди срещата между европейските държавни и правителствени ръководители с Володимир Зеленски и с Доналд Тръмп на 18 август щабът на Навроцки се намеси в организацията – отправено е било искане на срещата в Белия дом да присъства държавният глава, а не министър-председателят Туск. В крайна сметка срещата протече без полски представител.

Сега Навроцки иска да компенсира това с посещение във Вашингтон на 3 септември. Първата му визита в чужбина ще бъде, разбира се, в чест на неговия голям образец за подражание Доналд Тръмп.