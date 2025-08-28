Свят

Медведев заплаши Австрия с вето за НАТО

Медведев: Принципът на неутралитет е основата на самата австрийска държавност

28 август 2025, 21:23
Медведев заплаши Австрия с вето за НАТО
Източник: AP/БТА

З агубата на необвързания статут на Австрия ще повдигне въпроса за преместването на централите на международни междуправителствени организации като ООН, МААЕ, ОССЕ, ОПЕК и други от Виена в страните от глобалния Юг и Изток, обяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Според него "войнствената част от австрийския елит трябва да разбере мащаба на външнополитическите разходи, които са изпълнени с отказването от неутралитет и присъединяването към НАТО“.

Заради заплахата Русия: Ще влезе ли и Австрия в НАТО

Медведев смята, че доскоро в Европа е имало достатъчно страни, които са разбирали, че тяхната сигурност може да бъде гарантирана без присъединяване към военни блокове.

"Сега разумът отстъпва място на стадния инстинкт. Следвайки Финландия и Швеция, австрийският естаблишмънт, подстрекаван от кръвожадния Брюксел, разпалва обществения дебат за отказ от конституционно закрепения неутрален статут в името на присъединяването към НАТО", заявява Медведев. 

Принципът на неутралитет е основата на самата австрийска държавност, възстановена по волята на съюзниците след Втората световна война, той е залегнал в ключови документи от 1955 г. - Московския меморандум, Държавния договор за възстановяване на независима и демократична Австрия и собствения конституционен закон за постоянен неутралитет и ако бъдат оттеглени тези три документа, цялата австрийска държавност се срива, твърди Медведев.

Германското разузнаване: В Москва искат да тестват НАТО

"Какво трябва да направи Москва в тази ситуация, която по същество е един от основателите на съвременната Австрийска република? Преди всичко, да удари по китката самонадеяните любители на военната истерия в международноправната плоскост", счита Медведев.

"Москва има право да наложи вето на решението на Виена да следва пътя на НАТО", заключава Медведев.

Източник: ТАСС    
Медведев Австрия Русия




