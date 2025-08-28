Свят

Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод

Киев предупреди, че ще предприеме "огледални действия", наричайки хода "безсрамен"

28 август 2025, 15:45
У нгария ще наложи санкции на украински военен офицер, отговорен за атаката срещу ключов петролопровод, снабдяващ страната, заяви в четвъртък унгарският външен министър, с което отбеляза нов етап в ескалиращия спор между двете държави заради руските енергийни доставки.

(Във видеото: РАЗДЕЛЕНИЕ В ЕС: Унгария заплашва да блокира санкциите срещу Русия)

Министърът на външните работи Петер Сиярто съобщи, че командирът ще бъде лишен от право да влиза в страната и в "целия Шенген", след като украински дронове и ракети миналата седмица удариха петролопровода "Дружба" в Русия, който осигурява над половината от вноса на петрол в Будапеща.

По-късно беше потвърдено, че става дума за Роберт Бровди, командир от унгарски произход, който ръководи Силите за безпилотни системи в украинската армия и е по-известен с позивната "Мадяр".

"Украйна много добре знае, че петролопроводът "Дружба" е жизненоважен за енергийните доставки на Унгария и Словакия и че подобни удари вредят много повече на нас, отколкото на Русия", написа Сиярто в X. "Всеки, който атакува нашата енергийна сигурност и суверенитет, трябва да очаква последици."

Киев обеща да отвърне на мярката, като украинският външен министър Андрий Сибиха заяви в четвъртък, че страната ще предприеме "огледални действия".

"Колко безсрамно е това изявление след брутална атака на терористичната държава Русия", написа той в X, визирайки нощните ракетни и дронови удари на Москва, при които бяха убити най-малко 12 души и бе повредена сградата на делегацията на ЕС в Киев.

Според министъра на икономиката на Словакия Дениса Сакова, доставките на петрол са били напълно възстановени в четвъртък, след като Украйна извърши три отделни атаки срещу тръбопровода миналата седмица, пише Politico.

Говорител на Европейската комисия заяви в четвъртък, че сигурността на снабдяването в ЕС "не е засегната" от нападенията, тъй като столиците имат законово задължение да поддържат запаси от петрол за извънредни ситуации, но добави: "Според нас критичната инфраструктура трябва да бъде защитавана от всички страни."

Орбан: ЕС няма да санкционира руски газ или петрол

Спорът се разгаря на фона на ново влошаване на отношенията между Украйна и Унгария заради постоянната опозиция на Будапеща срещу присъединяването на Киев към ЕС и дългогодишните ѝ покупки на руски петрол и газ - ключов източник на приходи за военните действия на Москва.

В неделя украинският президент Володимир Зеленски намекна, че бъдещето на петролопровода ще зависи от поведението на Унгария спрямо Киев.

Унгарският премиер Виктор Орбан пък загатна, че Будапеща може да прекъсне електрозахранването на Украйна, докато Унгария и Словакия поискаха от ЕС действия във връзка с атаките в съвместно писмо, изпратено миналата седмица.

От Европейската комисия заявиха, че Брюксел е в контакт с Украйна, Унгария и Словакия по случая и ще отговори на писмото "в надлежния срок".

Източник: Politico    
Унгарско украински спор Петролопровод Дружба Енергийна сигурност Санкции Роберт Бровди Руски енергийни доставки Атаки с дронове Европейски съюз
