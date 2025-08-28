Свят

Ето кога Република Сръбска ще избере нов президент

ЦИК взе това решение, след като преди това отмени мандата на Милорад Додик

28 август 2025, 16:01
Ето кога Република Сръбска ще избере нов президент
Източник: БГНЕС

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина (БиХ) насрочи предсрочни избори за президент на Република Сръбска (РС) за 23 ноември тази година.

ЦИК взе това решение, след като преди това отмени мандата на Милорад Додик въз основа на окончателното решение на Апелативната камара на Съда на БиХ, която осъди президента на РС на една година затвор и 6-годишна забрана за политическа дейност.

Причината за присъдата на Додик е неспазването на заповед на върховния представител на международната общност Кристиян Шмид, което е нарушение на конституцията на БиХ. 

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Длъжностните лица на РС не признават решението за отмяна на мандата на Додик, а междувременно Народното събрание на РС насрочи референдум, на който на 25 октомври народът ще гласува по въпроса: „Приемате ли решенията на неизбрания чужденец Кристиян Шмит и неконституционните решения на Съда на БиХ, произнесени срещу президента на Република Сръбска, както и решението на ЦИК да отнеме мандата на президента на Република Сръбска Милорад Додик?“ .

Пет членове на ЦИК гласуваха в подкрепа на провеждането на предсрочни избори за президент на Република Сръбска, докато председателят на комисията Ирена Хаджиабдич и членът Желько Бакаляр гласуваха против.

Додик е най-близкият съюзник на режима на сръбския президент Александър Вучич. Президентът на РС, както и хора от най-близкото му обкръжение, са обект на санкции от страна на САЩ.

На 26 февруари Съдът на Босна и Херцеговина (БиХ) осъди, на първа инстанция, Додик на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема длъжност. Причината е неспазване на заповедите на представителя на международната общност в БиХ Кристиян Шмид.

ЕС и НАТО са честа мишена на критики от страна на Додик, който същевременно пропагандира близки отношения с БРИКС и е чест гост на Владимир Путин в Москва. По случай Деня на Свети Сава, когато Додик се намираше в македонската столица Скопие, той заяви, че „Македония е пример за безпринципността на ЕС“.  

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

През юни 2024 г. Додик, начело на делегация от РС, участва в т.нар. Общосръбски събор, който прие декларация, отстояваща хегемонистичните цели на доктрината „Сръбски свят“, чийто главен идеолог е санкционираният от САЩ сръбски вицепремиер Александър Вулин.

Президентът на РС също така е известен с отричането си на геноцида в Сребреница, който беше признат от Общото събрание на ООН за военно престъпление. През лятото на 1995 г. силите на босненските сърби, командвани от ген. Радко Младич и Радован Караджич избиват над 9000 цивилни босненци.

Източник: БГНЕС    
Додик избори Република Сръбска
