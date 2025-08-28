Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие

Путин едва ли ще се съгласи на среща на върха, защото не иска войната да свърши

Р азследват обвинения в сексуално насилие срещу Карим Хан, главен прокурор на Международния наказателен съд (МНС), предава „Гардиън“.

Едната жена твърди, че докато е работила за видния британски адвокат по-рано в кариерата му, той се е държал неподходящо, подлагайки я на нежелани сексуални предложения, злоупотребявайки с властта си над нея и многократно се е опитвал да я принуди да извърши сексуални действия.

Следователите са провели няколко разпита, за да разгледат твърденията ѝ, които датират от 2009 г. По това време жената е била на 20 години и е работила като неплатен стажант за Хан. Той е бил водещ адвокат по защита в МНС и други трибунали за военни престъпления в Хага, като е представлявал по-специално бившия президент на Либерия Чарлз Тейлър.

Разказът на втората жена за предполагаемото малтретиране от страна на Хан съдържа няколко прилики с твърденията на служителката, подробности за които са споделени от хора, запознати с твърденията ѝ. И двете жени твърдят, че Хан ги е канил да дойдат на работа в дома му. Там, според всяка от тях, той е сядал до тях на диван, докосвал ги, целувал ги и се е опитвал да ги убеди да легнат с него.

Адвокатите на Хан не са коментирали конкретни подробности по твърденията на която и да е от жените, но заявяват: „Напълно невярно е, че той е участвал в сексуални посегателства от какъвто и да е вид.“

Те подчертават, че Хан е предоставил подробни доказателства на разследването, които „категорично противоречат на обвиненията срещу него“ и „в редица съществени аспекти показват, че тези твърдения са очевидно неверни“.

През май Хан временно се оттегли от поста си до края на вътрешното разследване на ООН.