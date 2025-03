Приятелката на Лиъм Пейн, Кейт Касиди, сподели, че все още не може да приеме загубата му

А мериканската инфлуенсърка Кейт Касиди, която започна връзка с Лиъм Пейн през 2022 г., заяви, че вярва, че покойният певец я е „насочил“ към кампании за психично здраве. Тя разкри колко трудно ѝ е да приеме смъртта му, споделяйки: „Все още работя върху осъзнаването, че той вече не е тук.“

31-годишният Пейн загина през октомври миналата година, след като падна от балкон на хотел в Аржентина. Касиди е била с него в Буенос Айрес, но е напуснала страната и се е върнала в САЩ няколко дни преди трагичния инцидент.

Liam Payne's Girlfriend Kate Cassidy Says It's 'Really Hard to Accept' His Death in Tearful TV Interview

Source: People



To read more, click the image below. https://t.co/0hh45yQA4g