Разкриха причината за смъртта на Лиъм Пейн

П ричината за смъртта на Лиъм Пейн е потвърдена при разследването в Обединеното кралство, след като звездата на One Direction падна от балкон на хотел в Буенос Айрес, Аржентина.

Пейн е бил отседнал в хотел Casa Sur в Южна Америка, когато на 16 октомври е паднал смъртоносно след злоупотреба с алкохол и наркотици.

